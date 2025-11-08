BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Lit Protocol v živo je 0.0665 USD. Tržna kapitalizacija LITKEY je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz LITKEY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Lit Protocol v živo je 0.0665 USD. Tržna kapitalizacija LITKEY je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz LITKEY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena Lit Protocol(LITKEY)

Cena 1 LITKEY v USD v živo:

$0.0665
+17.59%1D
USD
Lit Protocol (LITKEY) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:00:32 (UTC+8)

Današnja cena Lit Protocol

Današnja cena kriptovalute Lit Protocol (LITKEY) v živo je $ 0.0665, s spremembo 17.59 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LITKEY v USD je $ 0.0665 na LITKEY.

Kriptovaluta Lit Protocol je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- LITKEY. V zadnjih 24 urah se je LITKEY trgovalo med $ 0.05246 (najnižje) in $ 0.07429 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je LITKEY premaknil -2.35% v zadnji uri in -48.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 143.89K.

Tržne informacije Lit Protocol (LITKEY)

$ 143.89K
$ 66.50M
--
1,000,000,000
BASE

Trenutna tržna kapitalizacija Lit Protocol je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 143.89K. Obstoječa ponudba LITKEY je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 66.50M.

Zgodovina cene Lit Protocol, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.05246
24H Nizka
$ 0.07429
24H Visoka

$ 0.05246
$ 0.07429
--
--
-2.35%

+17.59%

-48.49%

-48.49%

Zgodovina cen Lit Protocol (LITKEY) v USD

Sledite spremembam cen Lit Protocol za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0099476+17.59%
30 dni$ +0.0165+33.00%
60 dni$ +0.0165+33.00%
90 dni$ +0.0165+33.00%
Današnja sprememba cene Lit Protocol

Danes je LITKEY zabeležil spremembo $ +0.0099476 (+17.59%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Lit Protocol

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.0165 (+33.00%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Lit Protocol

Če pogled razširimo na 60 dni, se je LITKEY spremenil za $ +0.0165 (+33.00%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Lit Protocol

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.0165 (+33.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Lit Protocol (LITKEY) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Lit Protocol.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Lit Protocol

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Lit Protocol, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Lit Protocol?

Several key factors influence Lit Protocol (LIT) token prices:

Network Adoption: Growing usage of Lit's decentralized key management and access control services drives demand.

Developer Activity: Active development, protocol upgrades, and new features impact investor confidence.

Partnership Integration: Collaborations with DeFi protocols, NFT platforms, and Web3 applications increase utility.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor risk appetite affect price movements.

Token Utility: Staking rewards, governance participation, and network fees create demand pressure.

Competition: Performance relative to other infrastructure and privacy-focused blockchain projects.

Regulatory Environment: Policy changes affecting decentralized infrastructure and privacy tools.

Technical Metrics: Network usage statistics, total value secured, and transaction volumes.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Lit Protocol?

People want to know Lit Protocol (LITKEY) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Investors track daily prices to identify buying/selling opportunities and assess their holdings' value. Price movements indicate market sentiment and project adoption.

Napoved cene za kriptovaluto Lit Protocol

Napoved cene Lit Protocol (LITKEY) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LITKEY v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Lit Protocol (LITKEY) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Lit Protocol lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Lit Protocol v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen LITKEY za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Lit Protocol.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Lit Protocol

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Lit Protocol? Nakup LITKEY je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Lit Protocol. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Lit Protocol (LITKEY).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Lit Protocol bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Lit Protocol (LITKEY)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Lit Protocol

Z lastništvom kriptovalute Lit Protocol se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Lit Protocol (LITKEY) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Lit Protocol (LITKEY)

Lit Protocol is a decentralized key management network for programmable signing and encryption. The network empowers developers to create secure, decentralized applications that manage crypto assets, private data, and user authority seamlessly across platforms, with no single point of failure or centralized authority.

Lit Protocol Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Lit Protocol razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Lit Protocol spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Lit Protocol

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Lit Protocol?
Če bi kriptovaluta Lit Protocol rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Lit Protocol.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:00:32 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Lit Protocol (LITKEY)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

