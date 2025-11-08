Današnja cena Lit Protocol

Današnja cena kriptovalute Lit Protocol (LITKEY) v živo je $ 0.0665, s spremembo 17.59 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LITKEY v USD je $ 0.0665 na LITKEY.

Kriptovaluta Lit Protocol je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- LITKEY. V zadnjih 24 urah se je LITKEY trgovalo med $ 0.05246 (najnižje) in $ 0.07429 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je LITKEY premaknil -2.35% v zadnji uri in -48.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 143.89K.

Tržne informacije Lit Protocol (LITKEY)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 143.89K$ 143.89K $ 143.89K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 66.50M$ 66.50M $ 66.50M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov BASE

Trenutna tržna kapitalizacija Lit Protocol je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 143.89K. Obstoječa ponudba LITKEY je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 66.50M.