Na podlagi vaše napovedi bi lahko Lit Protocol zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.06956.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Lit Protocol zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.073038.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena LITKEY za leto 2027 $ 0.076689 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena LITKEY za leto 2028 $ 0.080524 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LITKEY v letu 2029 $ 0.084550 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LITKEY v letu 2030 $ 0.088778 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Lit Protocol lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.144610.

Leta 2050 bi se cena Lit Protocol lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.235554.