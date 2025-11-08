BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute LITAS v živo je 0.3192 USD. Tržna kapitalizacija LITAS je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz LITAS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena LITAS(LITAS)

Cena 1 LITAS v USD v živo:

$0.3186
-7.46%1D
USD
LITAS (LITAS) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:19:07 (UTC+8)

Današnja cena LITAS

Današnja cena kriptovalute LITAS (LITAS) v živo je $ 0.3192, s spremembo 7.46 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LITAS v USD je $ 0.3192 na LITAS.

Kriptovaluta LITAS je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- LITAS. V zadnjih 24 urah se je LITAS trgovalo med $ 0.3154 (najnižje) in $ 0.3584 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je LITAS premaknil +0.85% v zadnji uri in -0.13% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 92.17K.

Tržne informacije LITAS (LITAS)

--
----

$ 92.17K
$ 31.92M
--
----

100,000,000
ETH

Trenutna tržna kapitalizacija LITAS je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 92.17K. Obstoječa ponudba LITAS je --, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 31.92M.

Zgodovina cene LITAS, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.3154
24H Nizka
$ 0.3584
24H Visoka

$ 0.3154
$ 0.3584
--
--
+0.85%

-7.46%

-0.13%

-0.13%

Zgodovina cen LITAS (LITAS) v USD

Sledite spremembam cen LITAS za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.025684-7.46%
30 dni$ +0.0715+28.86%
60 dni$ +0.069+27.57%
90 dni$ +0.1369+75.09%
Današnja sprememba cene LITAS

Danes je LITAS zabeležil spremembo $ -0.025684 (-7.46%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene LITAS

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.0715 (+28.86%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene LITAS

Če pogled razširimo na 60 dni, se je LITAS spremenil za $ +0.069 (+27.57%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene LITAS

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.1369 (+75.09%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen LITAS (LITAS) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen LITAS.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto LITAS

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute LITAS, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute LITAS?

LITAS cryptocurrency prices are influenced by several key factors:

Market sentiment and investor confidence drive demand fluctuations. Trading volume and liquidity affect price stability. Regulatory news and government policies create volatility. Technical developments and project updates impact valuation. Overall crypto market trends influence LITAS performance.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute LITAS?

People want to know LITAS price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders execute timely transactions and maximize profits.

Napoved cene za kriptovaluto LITAS

Napoved cene LITAS (LITAS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LITAS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen LITAS (LITAS) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena LITAS lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute LITAS v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen LITAS za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute LITAS.

O LITAS

LITAS is a cryptocurrency that operates on a decentralized platform, with a primary focus on facilitating secure and efficient transactions. The digital asset employs a consensus mechanism that is widely recognized for its robustness and reliability, ensuring the integrity of transactions within its network. LITAS is often used in various digital ecosystems for transactions, payments, and as a medium of exchange, highlighting its versatility and adaptability. Its issuance and supply model is designed to maintain a balance between demand and supply, thereby providing stability to its users. The overarching goal of LITAS is to streamline digital transactions, making them faster, more secure, and more accessible to users worldwide.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto LITAS

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto LITAS? Nakup LITAS je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute LITAS. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute LITAS (LITAS).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in LITAS bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu LITAS (LITAS)

Kaj lahko storite s kriptovaluto LITAS

Z lastništvom kriptovalute LITAS se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup LITAS (LITAS) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je LITAS (LITAS)

Litas lets people invest their digital assets into real-economy SME loans. In return, companies get funds in euros. As these loans get repaid over time, investors can earn regular monthly returns.

LITAS Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje LITAS razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna LITAS spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o LITAS

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta LITAS?
Če bi kriptovaluta LITAS rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute LITAS.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:19:07 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti LITAS (LITAS)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti LITAS

