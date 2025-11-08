Današnja cena LITAS

Današnja cena kriptovalute LITAS (LITAS) v živo je $ 0.3192, s spremembo 7.46 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LITAS v USD je $ 0.3192 na LITAS.

Kriptovaluta LITAS je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- LITAS. V zadnjih 24 urah se je LITAS trgovalo med $ 0.3154 (najnižje) in $ 0.3584 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je LITAS premaknil +0.85% v zadnji uri in -0.13% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 92.17K.

Tržne informacije LITAS (LITAS)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 92.17K$ 92.17K $ 92.17K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 31.92M$ 31.92M $ 31.92M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija LITAS je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 92.17K. Obstoječa ponudba LITAS je --, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 31.92M.