Na podlagi vaše napovedi bi lahko LITAS zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.3072.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko LITAS zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.322559.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena LITAS za leto 2027 $ 0.338688 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena LITAS za leto 2028 $ 0.355622 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LITAS v letu 2029 $ 0.373403 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LITAS v letu 2030 $ 0.392073 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena LITAS lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.638646.

Leta 2050 bi se cena LITAS lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 1.0402.