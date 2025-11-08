Današnja cena Keeta

Današnja cena kriptovalute Keeta (KTA) v živo je $ 0.401, s spremembo 6.79 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KTA v USD je $ 0.401 na KTA.

Kriptovaluta Keeta je trenutno na #228. mestu s tržno kapitalizacijo $ 175.28M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 437.12M KTA. V zadnjih 24 urah se je KTA trgovalo med $ 0.3527 (najnižje) in $ 0.4372 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.6916917214873683, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.08456738547527073.

V kratkoročni uspešnosti se je KTA premaknil -0.99% v zadnji uri in +5.11% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 375.13K.

Tržne informacije Keeta (KTA)

Uvrstitev No.228 Tržna kapitalizacija $ 175.28M$ 175.28M $ 175.28M Volumen (24H) $ 375.13K$ 375.13K $ 375.13K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 401.00M$ 401.00M $ 401.00M Zaloga v obtoku 437.12M 437.12M 437.12M Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 43.71% Javna veriga blokov BASE

Trenutna tržna kapitalizacija Keeta je $ 175.28M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 375.13K. Obstoječa ponudba KTA je 437.12M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 401.00M.