BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Keeta v živo je 0.401 USD. Tržna kapitalizacija KTA je 175,283,540.6101567219 USD. Spremljajte posodobitve cen iz KTA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Keeta v živo je 0.401 USD. Tržna kapitalizacija KTA je 175,283,540.6101567219 USD. Spremljajte posodobitve cen iz KTA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o KTA

Informacije o ceni KTA

Kaj je KTA

Bela knjiga KTA

Uradna spletna stran KTA

Tokenomika KTA

Napoved cen KTA

Zgodovina KTA

KTA Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute KTA v fiat

Spot KTA

Terminske pogodbe KTA USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Keeta Logotip

Cena Keeta(KTA)

Cena 1 KTA v USD v živo:

$0.4007
$0.4007$0.4007
+6.79%1D
USD
Keeta (KTA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:18:25 (UTC+8)

Današnja cena Keeta

Današnja cena kriptovalute Keeta (KTA) v živo je $ 0.401, s spremembo 6.79 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KTA v USD je $ 0.401 na KTA.

Kriptovaluta Keeta je trenutno na #228. mestu s tržno kapitalizacijo $ 175.28M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 437.12M KTA. V zadnjih 24 urah se je KTA trgovalo med $ 0.3527 (najnižje) in $ 0.4372 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.6916917214873683, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.08456738547527073.

V kratkoročni uspešnosti se je KTA premaknil -0.99% v zadnji uri in +5.11% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 375.13K.

Tržne informacije Keeta (KTA)

No.228

$ 175.28M
$ 175.28M$ 175.28M

$ 375.13K
$ 375.13K$ 375.13K

$ 401.00M
$ 401.00M$ 401.00M

437.12M
437.12M 437.12M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

43.71%

BASE

Trenutna tržna kapitalizacija Keeta je $ 175.28M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 375.13K. Obstoječa ponudba KTA je 437.12M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 401.00M.

Zgodovina cene Keeta, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.3527
$ 0.3527$ 0.3527
24H Nizka
$ 0.4372
$ 0.4372$ 0.4372
24H Visoka

$ 0.3527
$ 0.3527$ 0.3527

$ 0.4372
$ 0.4372$ 0.4372

$ 1.6916917214873683
$ 1.6916917214873683$ 1.6916917214873683

$ 0.08456738547527073
$ 0.08456738547527073$ 0.08456738547527073

-0.99%

+6.79%

+5.11%

+5.11%

Zgodovina cen Keeta (KTA) v USD

Sledite spremembam cen Keeta za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.025478+6.79%
30 dni$ -0.073-15.41%
60 dni$ -0.6694-62.54%
90 dni$ -0.099-19.80%
Današnja sprememba cene Keeta

Danes je KTA zabeležil spremembo $ +0.025478 (+6.79%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Keeta

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.073 (-15.41%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Keeta

Če pogled razširimo na 60 dni, se je KTA spremenil za $ -0.6694 (-62.54%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Keeta

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.099 (-19.80%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Keeta (KTA) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Keeta.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Keeta

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Keeta, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Keeta?

Several key factors influence Keeta (KTA) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact KTA valuation.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.

Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform growth drive fundamental value.

Technical Developments: Protocol upgrades, security improvements, and feature releases influence investor interest.

Regulatory News: Government policies and legal frameworks impact crypto market stability.

Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.

Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability influence price discovery.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Keeta?

People want to know Keeta (KTA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.

Napoved cene za kriptovaluto Keeta

Napoved cene Keeta (KTA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena KTA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Keeta (KTA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Keeta lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Keeta v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen KTA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Keeta.

O Keeta

Kryptoin (KTA) is a cryptocurrency asset that aims to simplify the process of investing in digital assets. It operates on the Ethereum blockchain, utilizing the ERC-20 token standard. KTA's primary role is to serve as the native currency within the Kryptoin ecosystem, which includes a suite of financial services designed to make investing in cryptocurrencies more accessible and straightforward. These services include a decentralized exchange, a wallet, and an ETF system. KTA tokens are used for transaction fees within the platform, as well as for governance voting rights, allowing holders to influence the development and direction of the Kryptoin ecosystem.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Keeta

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Keeta? Nakup KTA je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Keeta. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Keeta (KTA).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 437.12M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Keeta bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Keeta (KTA)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Keeta

Z lastništvom kriptovalute Keeta se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Keeta (KTA) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Keeta (KTA)

As a scalable and efficient solution, Keeta serves as a common ground for diverse payment networks, facilitating direct interactions across multiple blockchains.

Keeta Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Keeta razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Keeta spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Keeta

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Keeta?
Če bi kriptovaluta Keeta rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Keeta.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:18:25 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Keeta (KTA)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Keeta

KTA USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na KTA z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami KTA USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Keeta (KTA) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Keeta v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
KTA/USDT
$0.4007
$0.4007$0.4007
+6.68%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.7655
$2.7655$2.7655

+5,431.00%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004374
$0.00004374$0.00004374

+774.80%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000018143
$0.000018143$0.000018143

+202.38%

Flux

Flux

FLUX

$0.23634
$0.23634$0.23634

+116.17%

DGGO

DGGO

DGGO

$0.000000002653
$0.000000002653$0.000000002653

+71.16%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz KTA v USD

Znesek

KTA
KTA
USD
USD

1 KTA = 0.401 USD