Na podlagi vaše napovedi bi lahko Keeta zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.3564.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Keeta zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.37422.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena KTA za leto 2027 $ 0.392931 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena KTA za leto 2028 $ 0.412577 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena KTA v letu 2029 $ 0.433206 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena KTA v letu 2030 $ 0.454866 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Keeta lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.740930.

Leta 2050 bi se cena Keeta lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 1.2068.