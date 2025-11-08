Današnja cena KLK Foundation

Današnja cena kriptovalute KLK Foundation (KLK) v živo je $ 0.4371, s spremembo 0.86 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KLK v USD je $ 0.4371 na KLK.

Kriptovaluta KLK Foundation je trenutno na #538. mestu s tržno kapitalizacijo $ 43.71M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M KLK. V zadnjih 24 urah se je KLK trgovalo med $ 0.4341 (najnižje) in $ 0.4485 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.631953236889443, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.35187983578947896.

V kratkoročni uspešnosti se je KLK premaknil -0.87% v zadnji uri in -6.95% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 419.53K.

Tržne informacije KLK Foundation (KLK)

Uvrstitev No.538 Tržna kapitalizacija $ 43.71M$ 43.71M $ 43.71M Volumen (24H) $ 419.53K$ 419.53K $ 419.53K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 437.10M$ 437.10M $ 437.10M Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Hitrost kroženja 10.00% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija KLK Foundation je $ 43.71M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 419.53K. Obstoječa ponudba KLK je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 437.10M.