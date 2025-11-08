Današnja cena kriptovalute KLK Foundation v živo je 0.4371 USD. Tržna kapitalizacija KLK je 43,710,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz KLK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute KLK Foundation v živo je 0.4371 USD. Tržna kapitalizacija KLK je 43,710,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz KLK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Kriptovaluta KLK Foundation je trenutno na #538. mestu s tržno kapitalizacijo $ 43.71M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M KLK. V zadnjih 24 urah se je KLK trgovalo med $ 0.4341 (najnižje) in $ 0.4485 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.631953236889443, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.35187983578947896.
V kratkoročni uspešnosti se je KLK premaknil -0.87% v zadnji uri in -6.95% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 419.53K.
Tržne informacije KLK Foundation (KLK)
No.538
$ 43.71M
$ 419.53K
$ 437.10M
100.00M
1,000,000,000
100,000,000
10.00%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija KLK Foundation je $ 43.71M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 419.53K. Obstoječa ponudba KLK je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 437.10M.
Zgodovina cene KLK Foundation, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.4341
24H Nizka
$ 0.4485
24H Visoka
$ 0.4341
$ 0.4485
$ 0.631953236889443
$ 0.35187983578947896
-0.87%
-0.86%
-6.95%
-6.95%
Zgodovina cen KLK Foundation (KLK) v USD
Sledite spremembam cen KLK Foundation za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.003792
-0.86%
30 dni
$ -0.0315
-6.73%
60 dni
$ -0.0421
-8.79%
90 dni
$ -0.0679
-13.45%
Današnja sprememba cene KLK Foundation
Danes je KLK zabeležil spremembo $ -0.003792 (-0.86%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene KLK Foundation
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0315 (-6.73%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene KLK Foundation
Če pogled razširimo na 60 dni, se je KLK spremenil za $ -0.0421 (-8.79%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene KLK Foundation
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0679 (-13.45%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen KLK Foundation (KLK) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto KLK Foundation
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute KLK Foundation, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute KLK Foundation?
KLK Foundation token prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Token circulation, staking rewards, and trading volume directly affect price movements.
Utility and Adoption: Real-world use cases, partnerships, and ecosystem development drive demand.
Regulatory News: Government policies and compliance updates can cause price volatility.
Technical Developments: Platform upgrades, security improvements, and new features influence investor interest.
Competition: Performance relative to similar blockchain projects affects market positioning.
Macroeconomic Factors: Global economic conditions, inflation, and institutional investment trends impact crypto markets generally.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute KLK Foundation?
People want to know KLK Foundation (KLK) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment opportunities, and managing risk exposure in volatile crypto markets.
Napoved cene za kriptovaluto KLK Foundation
Napoved cene KLK Foundation (KLK) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena KLK v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen KLK Foundation (KLK) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena KLK Foundation lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute KLK Foundation v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen KLK za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute KLK Foundation.
O KLK Foundation
KLK is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate fast, secure, and low-cost transactions, making it suitable for everyday use in online and offline purchases. The KLK blockchain uses a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. The asset's issuance model is based on staking, where holders can earn additional KLK by participating in network validation. In the broader cryptocurrency ecosystem, KLK is recognized for its focus on usability and accessibility, aiming to make digital payments more convenient and inclusive for users around the world.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto KLK Foundation
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto KLK Foundation? Nakup KLK je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute KLK Foundation. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute KLK Foundation (KLK).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 100.00M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in KLK Foundation bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto KLK Foundation
Z lastništvom kriptovalute KLK Foundation se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup KLK Foundation (KLK) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
The KLK Foundation is redefining the future of Payfi and digital asset management. Built to serve institutional investors, forward-thinking enterprises, and individuals alike, KLK delivers seamless cross-border payment solutions, secure virtual asset custody, and next-generation financial services across the Web 3.0 ecosystem. KLK stands at the forefront of building a trusted, efficient, and inclusive Web 3.0 financial infrastructure.
KLK Foundation Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje KLK Foundation razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o KLK Foundation
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta KLK Foundation?
Če bi kriptovaluta KLK Foundation rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute KLK Foundation.
Koliko je kriptovaluta KLK Foundation vredna danes?
Današnja cena kriptovalute KLK Foundation je $ 0.4371. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta KLK Foundation še vedno dobra naložba?
KLK Foundation ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v KLK, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto KLK Foundation?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto KLK Foundation v vrednosti $ 419.53K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute KLK Foundation?
Cena kriptovalute KLK se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute KLK Foundation v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena KLK.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute KLK Foundation?
Na ceno KLK vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par KLK/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute KLK Foundation gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute KLK Foundation letos rasla?
Cena kriptovalute KLK Foundation bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute KLK Foundation (KLK).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:58:56 (UTC+8)
