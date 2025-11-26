Tokenomika KLK Foundation (KLK)

Odkrijte ključne vpoglede v KLK Foundation (KLK), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 14:16:57 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen KLK Foundation (KLK)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za KLK Foundation (KLK), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 41.76M
Skupna ponudba:
$ 100.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 100.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 417.60M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.644
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.35187983578947896
Trenutna cena:
$ 0.4176
Informacije o KLK Foundation (KLK)

The KLK Foundation is redefining the future of Payfi and digital asset management. Built to serve institutional investors, forward-thinking enterprises, and individuals alike, KLK delivers seamless cross-border payment solutions, secure virtual asset custody, and next-generation financial services across the Web 3.0 ecosystem. KLK stands at the forefront of building a trusted, efficient, and inclusive Web 3.0 financial infrastructure.

Uradna spletna stran:
https://klickl.vip/
Bela knjiga:
https://klickl.vip/
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0x411049c6046be1be13ce80262fca723cccb67798

Tokenomika KLK Foundation (KLK): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike KLK Foundation (KLK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov KLK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov KLK.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko KLK, raziščite ceno žetona KLK v živo!

Zgodovina cen KLK Foundation (KLK)

Analiza zgodovine cen KLK pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene KLK

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal KLK? Naša stran za napovedovanje cen KLK združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

