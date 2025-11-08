BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute JoJoWorld v živo je 0.02878 USD. Tržna kapitalizacija JOJO je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz JOJO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

JoJoWorld Logotip

Cena JoJoWorld(JOJO)

Cena 1 JOJO v USD v živo:

$0.02877
+4.96%1D
USD
JoJoWorld (JOJO) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:17:40 (UTC+8)

Današnja cena JoJoWorld

Današnja cena kriptovalute JoJoWorld (JOJO) v živo je $ 0.02878, s spremembo 4.96 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz JOJO v USD je $ 0.02878 na JOJO.

Kriptovaluta JoJoWorld je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- JOJO. V zadnjih 24 urah se je JOJO trgovalo med $ 0.02678 (najnižje) in $ 0.0289 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je JOJO premaknil +0.62% v zadnji uri in -15.75% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 58.90K.

Tržne informacije JoJoWorld (JOJO)

--
$ 58.90K
$ 23.02M
--
800,000,000
BSC

Trenutna tržna kapitalizacija JoJoWorld je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 58.90K. Obstoječa ponudba JOJO je --, skupna ponudba pa znaša 800000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 23.02M.

Zgodovina cene JoJoWorld, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.02678
24H Nizka
$ 0.0289
24H Visoka

$ 0.02678
$ 0.0289
--
--
+0.62%

+4.96%

-15.75%

-15.75%

Zgodovina cen JoJoWorld (JOJO) v USD

Sledite spremembam cen JoJoWorld za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0013596+4.96%
30 dni$ -0.03008-51.11%
60 dni$ +0.00378+15.12%
90 dni$ +0.00378+15.12%
Današnja sprememba cene JoJoWorld

Danes je JOJO zabeležil spremembo $ +0.0013596 (+4.96%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene JoJoWorld

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.03008 (-51.11%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene JoJoWorld

Če pogled razširimo na 60 dni, se je JOJO spremenil za $ +0.00378 (+15.12%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene JoJoWorld

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.00378 (+15.12%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen JoJoWorld (JOJO) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen JoJoWorld.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto JoJoWorld

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute JoJoWorld, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute JoJoWorld?

JoJoWorld (JOJO) prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact JOJO pricing.

Trading Volume: Higher trading activity typically indicates increased interest and can drive price volatility.

Project Development: Updates, partnerships, and roadmap progress affect investor perception and token value.

Community Growth: Active user base and social media engagement influence demand.

Tokenomics: Supply mechanics, staking rewards, and token utility within the JoJoWorld ecosystem.

Exchange Listings: New exchange additions can increase accessibility and trading volume.

Regulatory News: Crypto regulations and policy changes impact all digital assets including JOJO.

Bitcoin Correlation: Most altcoins follow Bitcoin's price movements to some degree.

Gaming Sector Trends: As a gaming-related token, broader GameFi and metaverse market performance affects JOJO.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price swings due to relatively lower market cap.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute JoJoWorld?

People want to know JoJoWorld (JOJO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market volatility, and evaluating investment opportunities. Real-time price data helps traders capitalize on market movements and manage risk effectively.

Napoved cene za kriptovaluto JoJoWorld

Napoved cene JoJoWorld (JOJO) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena JOJO v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen JoJoWorld (JOJO) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena JoJoWorld lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute JoJoWorld v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen JOJO za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute JoJoWorld.

O JoJoWorld

JOJO is a digital asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive payments in a secure and efficient manner. JOJO uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. The asset's supply and issuance model is predetermined and transparent, ensuring a fair distribution of tokens. In the broader crypto ecosystem, JOJO is often used for decentralized finance (DeFi) applications, offering users a range of financial services without the need for traditional intermediaries.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto JoJoWorld

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto JoJoWorld? Nakup JOJO je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute JoJoWorld. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute JoJoWorld (JOJO).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in JoJoWorld bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu JoJoWorld (JOJO)

Kaj lahko storite s kriptovaluto JoJoWorld

Z lastništvom kriptovalute JoJoWorld se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup JoJoWorld (JOJO) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je JoJoWorld (JOJO)

JoJoWorld is a decentralized 3D data infrastructure platform that empowers creators to contribute and tokenize spatial data while enabling enterprises to access curated datasets and AI annotation tools. Powered by the JOJO token, it delivers utility through incentives, governance, and seamless access to high-quality 3D resources for AI, robotics, and AR/VR applications.

JoJoWorld Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje JoJoWorld razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna JoJoWorld spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o JoJoWorld

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta JoJoWorld?
Če bi kriptovaluta JoJoWorld rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute JoJoWorld.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:17:40 (UTC+8)

Raziščite več o kriptovaluti JoJoWorld

JOJO USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na JOJO z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami JOJO USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte JoJoWorld (JOJO) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute JoJoWorld v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
JOJO/USDT
$0.02877
$0.02877$0.02877
+4.96%
0.00% (USDT)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

