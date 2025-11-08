Današnja cena kriptovalute JoJoWorld v živo je 0.02878 USD. Tržna kapitalizacija JOJO je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz JOJO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute JoJoWorld v živo je 0.02878 USD. Tržna kapitalizacija JOJO je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz JOJO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute JoJoWorld (JOJO) v živo je $ 0.02878, s spremembo 4.96 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz JOJO v USD je $ 0.02878 na JOJO.
Kriptovaluta JoJoWorld je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- JOJO. V zadnjih 24 urah se je JOJO trgovalo med $ 0.02678 (najnižje) in $ 0.0289 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je JOJO premaknil +0.62% v zadnji uri in -15.75% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 58.90K.
Tržne informacije JoJoWorld (JOJO)
--
----
$ 58.90K
$ 58.90K$ 58.90K
$ 23.02M
$ 23.02M$ 23.02M
--
----
800,000,000
800,000,000 800,000,000
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija JoJoWorld je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 58.90K. Obstoječa ponudba JOJO je --, skupna ponudba pa znaša 800000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 23.02M.
Zgodovina cene JoJoWorld, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.02678
$ 0.02678$ 0.02678
24H Nizka
$ 0.0289
$ 0.0289$ 0.0289
24H Visoka
$ 0.02678
$ 0.02678$ 0.02678
$ 0.0289
$ 0.0289$ 0.0289
--
----
--
----
+0.62%
+4.96%
-15.75%
-15.75%
Zgodovina cen JoJoWorld (JOJO) v USD
Sledite spremembam cen JoJoWorld za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0013596
+4.96%
30 dni
$ -0.03008
-51.11%
60 dni
$ +0.00378
+15.12%
90 dni
$ +0.00378
+15.12%
Današnja sprememba cene JoJoWorld
Danes je JOJO zabeležil spremembo $ +0.0013596 (+4.96%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene JoJoWorld
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.03008 (-51.11%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene JoJoWorld
Če pogled razširimo na 60 dni, se je JOJO spremenil za $ +0.00378 (+15.12%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene JoJoWorld
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.00378 (+15.12%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen JoJoWorld (JOJO) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto JoJoWorld
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute JoJoWorld, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute JoJoWorld?
JoJoWorld (JOJO) prices are influenced by several key factors:
Trading Volume: Higher trading activity typically indicates increased interest and can drive price volatility.
Project Development: Updates, partnerships, and roadmap progress affect investor perception and token value.
Community Growth: Active user base and social media engagement influence demand.
Tokenomics: Supply mechanics, staking rewards, and token utility within the JoJoWorld ecosystem.
Exchange Listings: New exchange additions can increase accessibility and trading volume.
Regulatory News: Crypto regulations and policy changes impact all digital assets including JOJO.
Bitcoin Correlation: Most altcoins follow Bitcoin's price movements to some degree.
Gaming Sector Trends: As a gaming-related token, broader GameFi and metaverse market performance affects JOJO.
Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price swings due to relatively lower market cap.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute JoJoWorld?
People want to know JoJoWorld (JOJO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market volatility, and evaluating investment opportunities. Real-time price data helps traders capitalize on market movements and manage risk effectively.
Napoved cene za kriptovaluto JoJoWorld
Napoved cene JoJoWorld (JOJO) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena JOJO v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen JoJoWorld (JOJO) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena JoJoWorld lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute JoJoWorld v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen JOJO za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute JoJoWorld.
O JoJoWorld
JOJO is a digital asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive payments in a secure and efficient manner. JOJO uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. The asset's supply and issuance model is predetermined and transparent, ensuring a fair distribution of tokens. In the broader crypto ecosystem, JOJO is often used for decentralized finance (DeFi) applications, offering users a range of financial services without the need for traditional intermediaries.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto JoJoWorld
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto JoJoWorld? Nakup JOJO je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute JoJoWorld. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute JoJoWorld (JOJO).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in JoJoWorld bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto JoJoWorld
Z lastništvom kriptovalute JoJoWorld se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
JoJoWorld is a decentralized 3D data infrastructure platform that empowers creators to contribute and tokenize spatial data while enabling enterprises to access curated datasets and AI annotation tools. Powered by the JOJO token, it delivers utility through incentives, governance, and seamless access to high-quality 3D resources for AI, robotics, and AR/VR applications.
JoJoWorld Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje JoJoWorld razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o JoJoWorld
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta JoJoWorld?
Če bi kriptovaluta JoJoWorld rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute JoJoWorld.
Koliko je kriptovaluta JoJoWorld vredna danes?
Današnja cena kriptovalute JoJoWorld je $ 0.02878. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta JoJoWorld še vedno dobra naložba?
JoJoWorld ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v JOJO, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto JoJoWorld?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto JoJoWorld v vrednosti $ 58.90K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute JoJoWorld?
Cena kriptovalute JOJO se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute JoJoWorld v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena JOJO.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute JoJoWorld?
Na ceno JOJO vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,255.53
+1.44%
ETH
3,451.03
+4.65%
SOL
161.6
+3.98%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1085
+1.44%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za JOJO na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par JOJO/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute JoJoWorld gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute JoJoWorld letos rasla?
Cena kriptovalute JoJoWorld bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute JoJoWorld (JOJO).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:17:40 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.