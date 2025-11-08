Današnja cena JoJoWorld

Današnja cena kriptovalute JoJoWorld (JOJO) v živo je $ 0.02878, s spremembo 4.96 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz JOJO v USD je $ 0.02878 na JOJO.

Kriptovaluta JoJoWorld je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- JOJO. V zadnjih 24 urah se je JOJO trgovalo med $ 0.02678 (najnižje) in $ 0.0289 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je JOJO premaknil +0.62% v zadnji uri in -15.75% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 58.90K.

Tržne informacije JoJoWorld (JOJO)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 58.90K$ 58.90K $ 58.90K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 23.02M$ 23.02M $ 23.02M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 800,000,000 800,000,000 800,000,000 Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija JoJoWorld je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 58.90K. Obstoječa ponudba JOJO je --, skupna ponudba pa znaša 800000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 23.02M.