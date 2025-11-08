Današnja cena kriptovalute John Tsubasa Rivals v živo je 0.01263 USD. Tržna kapitalizacija JOHN je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz JOHN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute John Tsubasa Rivals v živo je 0.01263 USD. Tržna kapitalizacija JOHN je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz JOHN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute John Tsubasa Rivals (JOHN) v živo je $ 0.01263, s spremembo 1.93 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz JOHN v USD je $ 0.01263 na JOHN.
Kriptovaluta John Tsubasa Rivals je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- JOHN. V zadnjih 24 urah se je JOHN trgovalo med $ 0.01232 (najnižje) in $ 0.01275 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je JOHN premaknil -0.48% v zadnji uri in -10.75% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 70.65K.
Tržne informacije John Tsubasa Rivals (JOHN)
$ 70.65K
$ 12.63M
1,000,000,000
KLAY
Trenutna tržna kapitalizacija John Tsubasa Rivals je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 70.65K. Obstoječa ponudba JOHN je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 12.63M.
Zgodovina cene John Tsubasa Rivals, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01232
24H Nizka
$ 0.01275
24H Visoka
$ 0.01232
$ 0.01275
--
--
-0.48%
+1.93%
-10.75%
-10.75%
Zgodovina cen John Tsubasa Rivals (JOHN) v USD
Sledite spremembam cen John Tsubasa Rivals za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0002393
+1.93%
30 dni
$ -0.00251
-16.58%
60 dni
$ -0.00378
-23.04%
90 dni
$ -0.00731
-36.66%
Današnja sprememba cene John Tsubasa Rivals
Danes je JOHN zabeležil spremembo $ +0.0002393 (+1.93%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene John Tsubasa Rivals
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00251 (-16.58%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene John Tsubasa Rivals
Če pogled razširimo na 60 dni, se je JOHN spremenil za $ -0.00378 (-23.04%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene John Tsubasa Rivals
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00731 (-36.66%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen John Tsubasa Rivals (JOHN) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto John Tsubasa Rivals
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute John Tsubasa Rivals, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute John Tsubasa Rivals?
JOHN token prices are influenced by several key factors:
Market sentiment and community engagement drive demand. Trading volume and liquidity on exchanges affect price stability. Overall cryptocurrency market trends impact JOHN alongside other tokens. Social media buzz and influencer mentions create volatility. Utility and use cases within the project ecosystem determine long-term value.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute John Tsubasa Rivals?
People want to know JOHN token price today for several key reasons:
Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall performance.
Market timing - Price data helps identify optimal entry and exit points for trades.
Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss placement.
Market comparison - Comparing JOHN against other cryptocurrencies and market benchmarks.
News correlation - Understanding how events impact token valuation immediately.
Tax planning - Current prices help calculate taxable events and reporting requirements.
Real-time price information is essential for making informed decisions in the volatile cryptocurrency market where values can change rapidly throughout the day.
Napoved cene za kriptovaluto John Tsubasa Rivals
Napoved cene John Tsubasa Rivals (JOHN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena JOHN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen John Tsubasa Rivals (JOHN) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena John Tsubasa Rivals lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute John Tsubasa Rivals v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen JOHN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute John Tsubasa Rivals.
O John Tsubasa Rivals
JOHN is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions without the need for a central authority, similar to Bitcoin and Ethereum. The general purpose of JOHN is to provide a secure, private, and efficient means of transferring value over the internet. It uses a proof-of-work consensus mechanism and has a fixed supply issuance model. The asset is typically used in transactions that require anonymity and security, such as online purchases and cross-border payments. Its ecosystem is built around the principles of decentralization, privacy, and user control.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto John Tsubasa Rivals
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto John Tsubasa Rivals? Nakup JOHN je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute John Tsubasa Rivals. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute John Tsubasa Rivals (JOHN).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in John Tsubasa Rivals bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto John Tsubasa Rivals
Z lastništvom kriptovalute John Tsubasa Rivals se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup John Tsubasa Rivals (JOHN) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App is a next-generation football game that combines the globally beloved Captain Tsubasa with the power of Web3. JOHN plays a crucial role in supporting the growth of the entire ecosystem as the game evolves, ensuring that players can enjoy its long-term value.
John Tsubasa Rivals Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje John Tsubasa Rivals razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o John Tsubasa Rivals
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta John Tsubasa Rivals?
Če bi kriptovaluta John Tsubasa Rivals rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute John Tsubasa Rivals.
Koliko je kriptovaluta John Tsubasa Rivals vredna danes?
Današnja cena kriptovalute John Tsubasa Rivals je $ 0.01263. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta John Tsubasa Rivals še vedno dobra naložba?
John Tsubasa Rivals ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v JOHN, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto John Tsubasa Rivals?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto John Tsubasa Rivals v vrednosti $ 70.65K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute John Tsubasa Rivals?
Cena kriptovalute JOHN se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute John Tsubasa Rivals v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena JOHN.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute John Tsubasa Rivals?
Na ceno JOHN vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,255.53
+1.44%
ETH
3,451.03
+4.65%
SOL
161.6
+3.98%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1085
+1.44%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za JOHN na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par JOHN/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute John Tsubasa Rivals gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute John Tsubasa Rivals letos rasla?
Cena kriptovalute John Tsubasa Rivals bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute John Tsubasa Rivals (JOHN).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:17:33 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.