Današnja cena kriptovalute John Tsubasa Rivals v živo je 0.01263 USD. Tržna kapitalizacija JOHN je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz JOHN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

John Tsubasa Rivals Logotip

Cena John Tsubasa Rivals(JOHN)

Cena 1 JOHN v USD v živo:

$0.01264
$0.01264$0.01264
+1.93%1D
USD
John Tsubasa Rivals (JOHN) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:17:33 (UTC+8)

Današnja cena John Tsubasa Rivals

Današnja cena kriptovalute John Tsubasa Rivals (JOHN) v živo je $ 0.01263, s spremembo 1.93 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz JOHN v USD je $ 0.01263 na JOHN.

Kriptovaluta John Tsubasa Rivals je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- JOHN. V zadnjih 24 urah se je JOHN trgovalo med $ 0.01232 (najnižje) in $ 0.01275 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je JOHN premaknil -0.48% v zadnji uri in -10.75% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 70.65K.

Tržne informacije John Tsubasa Rivals (JOHN)

$ 70.65K
$ 70.65K$ 70.65K

$ 12.63M
$ 12.63M$ 12.63M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

KLAY

Trenutna tržna kapitalizacija John Tsubasa Rivals je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 70.65K. Obstoječa ponudba JOHN je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 12.63M.

Zgodovina cene John Tsubasa Rivals, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01232
$ 0.01232$ 0.01232
24H Nizka
$ 0.01275
$ 0.01275$ 0.01275
24H Visoka

$ 0.01232
$ 0.01232$ 0.01232

$ 0.01275
$ 0.01275$ 0.01275

-0.48%

+1.93%

-10.75%

-10.75%

Zgodovina cen John Tsubasa Rivals (JOHN) v USD

Sledite spremembam cen John Tsubasa Rivals za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0002393+1.93%
30 dni$ -0.00251-16.58%
60 dni$ -0.00378-23.04%
90 dni$ -0.00731-36.66%
Današnja sprememba cene John Tsubasa Rivals

Danes je JOHN zabeležil spremembo $ +0.0002393 (+1.93%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene John Tsubasa Rivals

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00251 (-16.58%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene John Tsubasa Rivals

Če pogled razširimo na 60 dni, se je JOHN spremenil za $ -0.00378 (-23.04%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene John Tsubasa Rivals

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00731 (-36.66%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen John Tsubasa Rivals (JOHN) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen John Tsubasa Rivals.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto John Tsubasa Rivals

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute John Tsubasa Rivals, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute John Tsubasa Rivals?

JOHN token prices are influenced by several key factors:

Market sentiment and community engagement drive demand. Trading volume and liquidity on exchanges affect price stability. Overall cryptocurrency market trends impact JOHN alongside other tokens. Social media buzz and influencer mentions create volatility. Utility and use cases within the project ecosystem determine long-term value.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute John Tsubasa Rivals?

People want to know JOHN token price today for several key reasons:

Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall performance.

Market timing - Price data helps identify optimal entry and exit points for trades.

Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss placement.

Trend analysis - Daily prices reveal short-term momentum and market sentiment shifts.

Profit/loss calculation - Accurate pricing determines real-time gains or losses.

Trading opportunities - Price movements create arbitrage and swing trading chances.

Market comparison - Comparing JOHN against other cryptocurrencies and market benchmarks.

News correlation - Understanding how events impact token valuation immediately.

Tax planning - Current prices help calculate taxable events and reporting requirements.

Real-time price information is essential for making informed decisions in the volatile cryptocurrency market where values can change rapidly throughout the day.

Napoved cene za kriptovaluto John Tsubasa Rivals

Napoved cene John Tsubasa Rivals (JOHN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena JOHN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen John Tsubasa Rivals (JOHN) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena John Tsubasa Rivals lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute John Tsubasa Rivals v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen JOHN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute John Tsubasa Rivals.

O John Tsubasa Rivals

JOHN is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions without the need for a central authority, similar to Bitcoin and Ethereum. The general purpose of JOHN is to provide a secure, private, and efficient means of transferring value over the internet. It uses a proof-of-work consensus mechanism and has a fixed supply issuance model. The asset is typically used in transactions that require anonymity and security, such as online purchases and cross-border payments. Its ecosystem is built around the principles of decentralization, privacy, and user control.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto John Tsubasa Rivals

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto John Tsubasa Rivals? Nakup JOHN je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute John Tsubasa Rivals. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute John Tsubasa Rivals (JOHN).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in John Tsubasa Rivals bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu John Tsubasa Rivals (JOHN)

Kaj lahko storite s kriptovaluto John Tsubasa Rivals

Z lastništvom kriptovalute John Tsubasa Rivals se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup John Tsubasa Rivals (JOHN) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je John Tsubasa Rivals (JOHN)

Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App is a next-generation football game that combines the globally beloved Captain Tsubasa with the power of Web3. JOHN plays a crucial role in supporting the growth of the entire ecosystem as the game evolves, ensuring that players can enjoy its long-term value.

John Tsubasa Rivals Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje John Tsubasa Rivals razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna John Tsubasa Rivals spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o John Tsubasa Rivals

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta John Tsubasa Rivals?
Če bi kriptovaluta John Tsubasa Rivals rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute John Tsubasa Rivals.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:17:33 (UTC+8)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

