Današnja cena John Tsubasa Rivals

Današnja cena kriptovalute John Tsubasa Rivals (JOHN) v živo je $ 0.01263, s spremembo 1.93 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz JOHN v USD je $ 0.01263 na JOHN.

Kriptovaluta John Tsubasa Rivals je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- JOHN. V zadnjih 24 urah se je JOHN trgovalo med $ 0.01232 (najnižje) in $ 0.01275 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je JOHN premaknil -0.48% v zadnji uri in -10.75% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 70.65K.

Tržne informacije John Tsubasa Rivals (JOHN)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 70.65K$ 70.65K $ 70.65K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 12.63M$ 12.63M $ 12.63M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov KLAY

Trenutna tržna kapitalizacija John Tsubasa Rivals je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 70.65K. Obstoječa ponudba JOHN je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 12.63M.