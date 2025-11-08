John Tsubasa Rivals Zgodovina cen
Zgodovina cen John Tsubasa Rivals (JOHN)
Časovno obdobje: 2025-08-08 ~ 2025-11-08
Cena v živo John Tsubasa Rivals
John Tsubasa Rivals se trenutno trguje po ceni 0,01262 USD. Tržna kapitalizacija sredstva je 0,00 USD, 24-urni volumen trgovanja pa 0,00 USD. Več podatkov o JOHN si oglejte na strani s cenami v realnem času MEXC.
Uporabniki lahko na podlagi statističnih podatkov o cenah v živo analizirajo trenutna tržna gibanja John Tsubasa Rivals ter napovedujejo kratkoročna in dolgoročna gibanja cen. S podatki v realnem času na dosegu roke lahko sprejemate premišljene odločitve in pridobite vpogled v morebitne prihodnje napovedi cen za John Tsubasa Rivals.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:58:23 (UTC+8)
Viri John Tsubasa Rivals MEXC
O John Tsubasa Rivals (JOHN) zgodovini cen
John Tsubasa Rivals Spremljanje zgodovine cen je bistveno orodje za vlagatelje v kriptovalute, ki jim omogoča enostavno sledenje uspešnosti svojih naložb. Ta funkcija ponuja izčrpen pregled John Tsubasa Rivals gibanja cen skozi čas, vključno z začetno vrednostjo, najvišjo in končno ceno ter volumnom trgovanja. Poleg tega ponuja hiter vpogled v dnevne odstotne spremembe, pri čemer poudarja dneve z opaznimi nihanji cen. Predvsem John Tsubasa Rivals je dosegel najvišjo vrednost na - in se povzpel na osupljivih 0 USD. Podatki o cenah, predstavljeni tukaj, izvirajo izključno iz zgodovine trgovanja MEXC, kar zagotavlja zanesljivost in natančnost. Naši pretekli John Tsubasa Rivals podatki o cenah so na voljo v različnih intervalih: 1 dan, 1 teden in 1 mesec, ki zajema meritve odprtega, visokega, nizkega, zaprtega in volumna. Ti podatki so natančno testirani glede doslednosti, popolnosti in točnosti, zaradi česar so idealni za simulacije trgovanja in testiranje za nazaj. Ti nabori podatkov so dostopni za brezplačen prenos in se posodabljajo v realnem času, kar predstavlja dragocen vir za vlagatelje.
John Tsubasa Rivals Uporaba zgodovinskih podatkov v trgovanju
John Tsubasa RivalsPretekli podatki igrajo ključno vlogo pri strategijah trgovanja. Takole se uporabljajo:
1. Tehnična analiza Trgovci izkoriščajo John Tsubasa Rivals zgodovinske podatke za prepoznavanje tržnih trendov in vzorcev. Z uporabo orodij, kot so grafikoni in vizualni pripomočki, zaznavajo vzorce, ki vodijo njihove odločitve o vstopu na trg in izstopu z njega. Učinkovit pristop vključuje shranjevanje John Tsubasa Rivals zgodovinskih podatkov v GridDB in njihovo analizo s Pythonom, uporabo knjižnic, kot je Matplotlib za vizualizacijo, ter Pandas, Numpy in Scipy za analizo podatkov.
2. Napoved cene: Pretekli podatki so ključni pri napovedovanju John Tsubasa Rivals gibanja cen. S preučevanjem preteklih tržnih trendov lahko trgovci opazijo vzorce in napovejo prihodnje tržno vedenje. Podrobni John Tsubasa Rivals pretekli podatki MEXC, ki zagotavljajo vpogled iz minute v minuto v odprte, visoke, nizke in zaprte cene, so ključnega pomena za razvoj in usposabljanje napovednih modelov, s čimer pomagajo pri odločitvah trgovanja na podlagi informacij.
3. Upravljanje tveganj: Dostop do preteklih podatkov omogoča trgovcem, da ocenijo tveganja, povezana z John Tsubasa Rivals naložbami. Pomaga pri razumevanju John Tsubasa Rivals nestanovitnosti, kar vodi k bolj ozaveščenim naložbenim odločitvam.
4. Upravljanje portfelja: Zgodovinski podatki pomagajo pri sledenju uspešnosti naložbe skozi čas. To trgovcem omogoča, da prepoznajo sredstva, ki niso uspešna, in prilagodijo svoje portfelje, da optimizirajo donose.
5. Usposabljanje trgovskih botov: John Tsubasa RivalsPretekle tržne podatke o kriptovaluti OHLC (odprto, visoko, nizko, blizu) je mogoče prenesti za usposabljanje John Tsubasa Rivals botov za trgovanje, katerih cilj je doseči večjo uspešnost na trgu.
Ta orodja in viri trgovcem omogočajo, da se poglobijo v John Tsubasa Rivals zgodovinske podatke, zagotavljajo dragocene vpoglede in potencial za izboljšanje svojih strategij trgovanja.
