Današnja cena kriptovalute Jobless v živo je 0.00108 USD. Tržna kapitalizacija JOBLESS je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz JOBLESS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Jobless (JOBLESS) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:17:26 (UTC+8)

Današnja cena Jobless

Današnja cena kriptovalute Jobless (JOBLESS) v živo je $ 0.00108, s spremembo 19.69 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz JOBLESS v USD je $ 0.00108 na JOBLESS.

Kriptovaluta Jobless je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- JOBLESS. V zadnjih 24 urah se je JOBLESS trgovalo med $ 0.000849 (najnižje) in $ 0.00121 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je JOBLESS premaknil +9.70% v zadnji uri in -20.62% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.06K.

Tržne informacije Jobless (JOBLESS)

--
----

$ 56.06K
$ 56.06K$ 56.06K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Jobless je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 56.06K. Obstoječa ponudba JOBLESS je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.

Zgodovina cene Jobless, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.000849
$ 0.000849$ 0.000849
24H Nizka
$ 0.00121
$ 0.00121$ 0.00121
24H Visoka

$ 0.000849
$ 0.000849$ 0.000849

$ 0.00121
$ 0.00121$ 0.00121

--
----

--
----

+9.70%

+19.69%

-20.62%

-20.62%

Zgodovina cen Jobless (JOBLESS) v USD

Sledite spremembam cen Jobless za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.000177669+19.69%
30 dni$ -0.0021085-66.13%
60 dni$ -0.000323-23.03%
90 dni$ -0.00092-46.00%
Današnja sprememba cene Jobless

Danes je JOBLESS zabeležil spremembo $ +0.000177669 (+19.69%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Jobless

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0021085 (-66.13%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Jobless

Če pogled razširimo na 60 dni, se je JOBLESS spremenil za $ -0.000323 (-23.03%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Jobless

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00092 (-46.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Jobless (JOBLESS) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Jobless.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Jobless

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Jobless, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Jobless?

Several key factors influence Jobless (JOBLESS) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact price movements.

Supply & Demand: Token circulation, burning mechanisms, and trading volume directly affect pricing dynamics.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform integration, and community engagement drive demand.

News & Events: Project announcements, partnerships, regulatory developments, and media coverage create volatility.

Technical Analysis: Chart patterns, support/resistance levels, and trading indicators influence short-term price action.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price swings due to relatively low market cap.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Jobless?

People want to know Jobless (JOBLESS) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market opportunities, and managing risk. Real-time price data helps investors decide when to buy or sell, calculate profits/losses, and spot trends for potential gains.

Napoved cene za kriptovaluto Jobless

Napoved cene Jobless (JOBLESS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena JOBLESS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Jobless (JOBLESS) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Jobless lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Jobless v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen JOBLESS za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Jobless.

O Jobless

JOBLESS is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain technology. The primary purpose of JOBLESS is to provide a decentralized platform for the unemployed and job seekers, allowing them to connect with potential employers and job opportunities in a secure and transparent manner. It uses a proof-of-stake consensus mechanism for transaction validation and has a fixed supply issuance model. The asset plays a significant role in the JOBLESS ecosystem, facilitating transactions and incentivizing user participation. Its typical uses include payment for services within the platform, rewarding users for their contributions, and acting as a medium of exchange in the JOBLESS marketplace.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Jobless

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Jobless? Nakup JOBLESS je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Jobless. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Jobless (JOBLESS).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Jobless bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Jobless (JOBLESS)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Jobless

Z lastništvom kriptovalute Jobless se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Kaj je Jobless (JOBLESS)

JOBLESS is a meme token on BSC, with its name derived from “jobless.”

Jobless Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Jobless razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Jobless

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Jobless?
Če bi kriptovaluta Jobless rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Jobless.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:17:26 (UTC+8)

Pomembne panožne novice Jobless (JOBLESS)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti Jobless

Več kriptovalut za raziskovanje

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

