Današnja cena Jobless

Današnja cena kriptovalute Jobless (JOBLESS) v živo je $ 0.00108, s spremembo 19.69 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz JOBLESS v USD je $ 0.00108 na JOBLESS.

Kriptovaluta Jobless je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- JOBLESS. V zadnjih 24 urah se je JOBLESS trgovalo med $ 0.000849 (najnižje) in $ 0.00121 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je JOBLESS premaknil +9.70% v zadnji uri in -20.62% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.06K.

Tržne informacije Jobless (JOBLESS)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 56.06K$ 56.06K $ 56.06K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov BSC

