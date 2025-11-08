Današnja cena SLIMEX

Današnja cena kriptovalute SLIMEX (SLX) v živo je $ 0.00791, s spremembo 2.72 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SLX v USD je $ 0.00791 na SLX.

Kriptovaluta SLIMEX je trenutno na #975. mestu s tržno kapitalizacijo $ 13.71M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.73B SLX. V zadnjih 24 urah se je SLX trgovalo med $ 0.00765 (najnižje) in $ 0.00867 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0201275829066775, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.005582250839159196.

V kratkoročni uspešnosti se je SLX premaknil 0.00% v zadnji uri in -34.20% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 11.53K.

Tržne informacije SLIMEX (SLX)

Uvrstitev No.975 Tržna kapitalizacija $ 13.71M$ 13.71M $ 13.71M Volumen (24H) $ 11.53K$ 11.53K $ 11.53K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 79.10M$ 79.10M $ 79.10M Zaloga v obtoku 1.73B 1.73B 1.73B Največja ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Skupna ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Hitrost kroženja 17.33% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija SLIMEX je $ 13.71M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 11.53K. Obstoječa ponudba SLX je 1.73B, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 79.10M.