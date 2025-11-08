BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute SLIMEX v živo je 0.00791 USD. Tržna kapitalizacija SLX je 13,708,030 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SLX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute SLIMEX v živo je 0.00791 USD. Tržna kapitalizacija SLX je 13,708,030 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SLX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o SLX

Informacije o ceni SLX

Kaj je SLX

Bela knjiga SLX

Uradna spletna stran SLX

Tokenomika SLX

Napoved cen SLX

Zgodovina SLX

SLX Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute SLX v fiat

Spot SLX

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

SLIMEX Logotip

Cena SLIMEX(SLX)

Cena 1 SLX v USD v živo:

$0.00791
$0.00791$0.00791
+2.72%1D
USD
SLIMEX (SLX) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:04:54 (UTC+8)

Današnja cena SLIMEX

Današnja cena kriptovalute SLIMEX (SLX) v živo je $ 0.00791, s spremembo 2.72 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SLX v USD je $ 0.00791 na SLX.

Kriptovaluta SLIMEX je trenutno na #975. mestu s tržno kapitalizacijo $ 13.71M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.73B SLX. V zadnjih 24 urah se je SLX trgovalo med $ 0.00765 (najnižje) in $ 0.00867 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0201275829066775, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.005582250839159196.

V kratkoročni uspešnosti se je SLX premaknil 0.00% v zadnji uri in -34.20% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 11.53K.

Tržne informacije SLIMEX (SLX)

No.975

$ 13.71M
$ 13.71M$ 13.71M

$ 11.53K
$ 11.53K$ 11.53K

$ 79.10M
$ 79.10M$ 79.10M

1.73B
1.73B 1.73B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

17.33%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija SLIMEX je $ 13.71M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 11.53K. Obstoječa ponudba SLX je 1.73B, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 79.10M.

Zgodovina cene SLIMEX, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00765
$ 0.00765$ 0.00765
24H Nizka
$ 0.00867
$ 0.00867$ 0.00867
24H Visoka

$ 0.00765
$ 0.00765$ 0.00765

$ 0.00867
$ 0.00867$ 0.00867

$ 0.0201275829066775
$ 0.0201275829066775$ 0.0201275829066775

$ 0.005582250839159196
$ 0.005582250839159196$ 0.005582250839159196

0.00%

+2.72%

-34.20%

-34.20%

Zgodovina cen SLIMEX (SLX) v USD

Sledite spremembam cen SLIMEX za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0002095+2.72%
30 dni$ -0.00179-18.46%
60 dni$ -0.00209-20.90%
90 dni$ -0.00209-20.90%
Današnja sprememba cene SLIMEX

Danes je SLX zabeležil spremembo $ +0.0002095 (+2.72%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene SLIMEX

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00179 (-18.46%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene SLIMEX

Če pogled razširimo na 60 dni, se je SLX spremenil za $ -0.00209 (-20.90%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene SLIMEX

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00209 (-20.90%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen SLIMEX (SLX) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen SLIMEX.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto SLIMEX

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute SLIMEX, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute SLIMEX?

SLIMEX (SLX) price factors include market demand and supply dynamics, trading volume on exchanges, overall cryptocurrency market sentiment, Bitcoin price movements, project development updates, partnership announcements, community adoption rates, regulatory news affecting crypto markets, whale trading activities, and technical analysis patterns that influence trader behavior.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute SLIMEX?

People want to know SLIMEX (SLX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, managing risk exposure, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors determine optimal entry/exit points.

Napoved cene za kriptovaluto SLIMEX

Napoved cene SLIMEX (SLX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SLX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen SLIMEX (SLX) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena SLIMEX lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute SLIMEX v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SLX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute SLIMEX.

O SLIMEX

SLX is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to be used as a utility token within the SLX ecosystem, providing users with access to various services and benefits. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which encourages holders to engage with the platform and contribute to its security. The SLX token is also used as a governance token, allowing holders to vote on proposals and decisions that affect the future direction of the platform. This gives the community a direct influence over the development and growth of the SLX ecosystem. The issuance model of SLX is designed to be deflationary, with a decreasing supply over time, which is intended to maintain the token's value.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto SLIMEX

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto SLIMEX? Nakup SLX je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute SLIMEX. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute SLIMEX (SLX).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 1.73B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in SLIMEX bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu SLIMEX (SLX)

Kaj lahko storite s kriptovaluto SLIMEX

Z lastništvom kriptovalute SLIMEX se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup SLIMEX (SLX) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je SLIMEX (SLX)

"Small Slimes, Big Impact – Every Dig Unlocks the Next." SLIMEX is an interactive Web3 gaming ecosystem powered by $SLX, originating from the hit idle RPG Slime Miner and expanding through the Slime IP across games and services. It blends Web2-scale accessibility with Web3 ownership, offering seasonal gameplay, NFT integration, and scalable rewards. With 22M+ users and 150K+ daily players, SLIMEX is building the next-generation network where gaming, creators, and interactive economies thrive.

SLIMEX Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje SLIMEX razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna SLIMEX spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o SLIMEX

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta SLIMEX?
Če bi kriptovaluta SLIMEX rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute SLIMEX.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:04:54 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti SLIMEX (SLX)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti SLIMEX

SLX USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na SLX z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami SLX USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte SLIMEX (SLX) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute SLIMEX v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
SLX/USDT
$0.00791
$0.00791$0.00791
+2.72%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

Splendor

Splendor

SPLD

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.3281
$0.3281$0.3281

+556.20%

Flux

Flux

FLUX

$0.24561
$0.24561$0.24561

+124.65%

Inspect

Inspect

INSP

$0.01109
$0.01109$0.01109

+76.03%

Kusama

Kusama

KSM

$16.496
$16.496$16.496

+62.15%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000009387
$0.000009387$0.000009387

+56.45%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz SLX v USD

Znesek

SLX
SLX
USD
USD

1 SLX = 0.00791 USD