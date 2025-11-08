Današnja cena kriptovalute SLIMEX v živo je 0.00791 USD. Tržna kapitalizacija SLX je 13,708,030 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SLX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute SLIMEX v živo je 0.00791 USD. Tržna kapitalizacija SLX je 13,708,030 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SLX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute SLIMEX (SLX) v živo je $ 0.00791, s spremembo 2.72 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SLX v USD je $ 0.00791 na SLX.
Kriptovaluta SLIMEX je trenutno na #975. mestu s tržno kapitalizacijo $ 13.71M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.73B SLX. V zadnjih 24 urah se je SLX trgovalo med $ 0.00765 (najnižje) in $ 0.00867 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0201275829066775, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.005582250839159196.
V kratkoročni uspešnosti se je SLX premaknil 0.00% v zadnji uri in -34.20% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 11.53K.
Tržne informacije SLIMEX (SLX)
No.975
$ 13.71M
$ 11.53K
$ 79.10M
1.73B
10,000,000,000
10,000,000,000
17.33%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija SLIMEX je $ 13.71M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 11.53K. Obstoječa ponudba SLX je 1.73B, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 79.10M.
Zgodovina cene SLIMEX, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00765
24H Nizka
$ 0.00867
24H Visoka
$ 0.00765
$ 0.00867
$ 0.0201275829066775
$ 0.005582250839159196
0.00%
+2.72%
-34.20%
-34.20%
Zgodovina cen SLIMEX (SLX) v USD
Sledite spremembam cen SLIMEX za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0002095
+2.72%
30 dni
$ -0.00179
-18.46%
60 dni
$ -0.00209
-20.90%
90 dni
$ -0.00209
-20.90%
Današnja sprememba cene SLIMEX
Danes je SLX zabeležil spremembo $ +0.0002095 (+2.72%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene SLIMEX
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00179 (-18.46%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene SLIMEX
Če pogled razširimo na 60 dni, se je SLX spremenil za $ -0.00209 (-20.90%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene SLIMEX
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00209 (-20.90%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen SLIMEX (SLX) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute SLIMEX, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute SLIMEX?
SLIMEX (SLX) price factors include market demand and supply dynamics, trading volume on exchanges, overall cryptocurrency market sentiment, Bitcoin price movements, project development updates, partnership announcements, community adoption rates, regulatory news affecting crypto markets, whale trading activities, and technical analysis patterns that influence trader behavior.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute SLIMEX?
People want to know SLIMEX (SLX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, managing risk exposure, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors determine optimal entry/exit points.
Napoved cene za kriptovaluto SLIMEX
Napoved cene SLIMEX (SLX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SLX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen SLIMEX (SLX) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena SLIMEX lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute SLIMEX v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SLX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute SLIMEX.
O SLIMEX
SLX is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to be used as a utility token within the SLX ecosystem, providing users with access to various services and benefits. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which encourages holders to engage with the platform and contribute to its security. The SLX token is also used as a governance token, allowing holders to vote on proposals and decisions that affect the future direction of the platform. This gives the community a direct influence over the development and growth of the SLX ecosystem. The issuance model of SLX is designed to be deflationary, with a decreasing supply over time, which is intended to maintain the token's value.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto SLIMEX
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto SLIMEX? Nakup SLX je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute SLIMEX. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute SLIMEX (SLX).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 1.73B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in SLIMEX bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto SLIMEX
Z lastništvom kriptovalute SLIMEX se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
"Small Slimes, Big Impact – Every Dig Unlocks the Next." SLIMEX is an interactive Web3 gaming ecosystem powered by $SLX, originating from the hit idle RPG Slime Miner and expanding through the Slime IP across games and services. It blends Web2-scale accessibility with Web3 ownership, offering seasonal gameplay, NFT integration, and scalable rewards. With 22M+ users and 150K+ daily players, SLIMEX is building the next-generation network where gaming, creators, and interactive economies thrive.
SLIMEX Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje SLIMEX razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta SLIMEX rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute SLIMEX.
Koliko je kriptovaluta SLIMEX vredna danes?
Današnja cena kriptovalute SLIMEX je $ 0.00791. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta SLIMEX še vedno dobra naložba?
SLIMEX ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v SLX, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto SLIMEX?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto SLIMEX v vrednosti $ 11.53K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute SLIMEX?
Cena kriptovalute SLX se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute SLIMEX v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena SLX.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute SLIMEX?
Na ceno SLX vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
