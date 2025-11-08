BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute JDcom v živo je 31.98 USD. Tržna kapitalizacija JDON je 961,959.5454609192 USD. Spremljajte posodobitve cen iz JDON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

JDcom Logotip

Cena JDcom(JDON)

Cena 1 JDON v USD v živo:

$32
+2.07%1D
USD
JDcom (JDON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:57:02 (UTC+8)

Današnja cena JDcom

Današnja cena kriptovalute JDcom (JDON) v živo je $ 31.98, s spremembo 2.07 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz JDON v USD je $ 31.98 na JDON.

Kriptovaluta JDcom je trenutno na #2151. mestu s tržno kapitalizacijo $ 961.96K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 30.08K JDON. V zadnjih 24 urah se je JDON trgovalo med $ 31.01 (najnižje) in $ 32.09 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 36.90868486875765, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 30.590269632126216.

V kratkoročni uspešnosti se je JDON premaknil -0.04% v zadnji uri in -2.89% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 55.02K.

Tržne informacije JDcom (JDON)

No.2151

$ 961.96K
$ 55.02K
$ 961.96K
30.08K
30,080.03581804
ETH

Trenutna tržna kapitalizacija JDcom je $ 961.96K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 55.02K. Obstoječa ponudba JDON je 30.08K, skupna ponudba pa znaša 30080.03581804. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 961.96K.

Zgodovina cene JDcom, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 31.01
24H Nizka
$ 32.09
24H Visoka

$ 31.01
$ 32.09
$ 36.90868486875765
$ 30.590269632126216
-0.04%

+2.07%

-2.89%

-2.89%

Zgodovina cen JDcom (JDON) v USD

Sledite spremembam cen JDcom za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.649+2.07%
30 dni$ -2.85-8.19%
60 dni$ +11.98+59.90%
90 dni$ +11.98+59.90%
Današnja sprememba cene JDcom

Danes je JDON zabeležil spremembo $ +0.649 (+2.07%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene JDcom

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -2.85 (-8.19%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene JDcom

Če pogled razširimo na 60 dni, se je JDON spremenil za $ +11.98 (+59.90%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene JDcom

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +11.98 (+59.90%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen JDcom (JDON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen JDcom.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto JDcom

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute JDcom, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute JDcom?

JD.com (JD) stock prices are influenced by several key factors:

Financial Performance: Quarterly earnings, revenue growth, profit margins, and cash flow directly impact investor confidence and stock valuation.

E-commerce Market Competition: Competition with Alibaba, Pinduoduo, and other platforms affects market share and pricing power.

Chinese Economic Conditions: GDP growth, consumer spending, and regulatory changes in China significantly influence JD's business environment.

Logistics and Technology Investments: Investments in supply chain, AI, and automation affect operational efficiency and long-term growth prospects.

Regulatory Environment: Chinese government policies on tech companies, antitrust regulations, and data privacy laws create uncertainty.

Consumer Behavior: Shifts in online shopping patterns, mobile commerce adoption, and brand preferences impact sales.

Global Market Sentiment: US-China trade relations, geopolitical tensions, and overall market conditions affect Chinese stock valuations.

Currency Exchange: USD/CNY exchange rates impact financial results for US-listed shares.

Analyst Ratings: Upgrades, downgrades, and price target changes from investment firms influence investor sentiment.

Seasonal Factors: Shopping festivals like Singles Day, Chinese New Year, and holiday seasons create quarterly variations in performance.

These factors combine to create price volatility, with investors closely monitoring JD's ability to maintain growth while navigating regulatory challenges and intense competition in the Chinese e-commerce market.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute JDcom?

People want to know JD.com's current price for several key reasons:

Investment decisions - Traders and investors need real-time pricing to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Existing shareholders monitor daily price movements to assess their investment performance and overall portfolio value.

Market analysis - Price data helps identify trends, support/resistance levels, and potential trading opportunities.

News impact assessment - Current prices show how market events, earnings reports, or company announcements affect stock valuation.

Timing entries/exits - Day traders and swing traders use live pricing to optimize their entry and exit points for maximum profit potential.

Napoved cene za kriptovaluto JDcom

Napoved cene JDcom (JDON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena JDON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen JDcom (JDON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena JDcom lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute JDcom v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen JDON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute JDcom.

O JDcom

JDON is a digital asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on enabling seamless and efficient transfers of value. JDON uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. The asset's issuance model is fixed, providing a predictable supply schedule. In the broader crypto ecosystem, JDON is often used for transactions in decentralized applications (dApps), particularly those that require quick and secure transfers. Its role in the DeFi sector underscores its utility in creating an alternative financial system that is open, transparent, and accessible to all.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto JDcom

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto JDcom? Nakup JDON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute JDcom. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute JDcom (JDON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 30.08K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in JDcom bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu JDcom (JDON)

Kaj lahko storite s kriptovaluto JDcom

Z lastništvom kriptovalute JDcom se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup JDcom (JDON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je JDcom (JDON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

JDcom Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje JDcom razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna JDcom spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o JDcom

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta JDcom?
Če bi kriptovaluta JDcom rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute JDcom.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:57:02 (UTC+8)

Raziščite več o kriptovaluti JDcom

JDON USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na JDON z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami JDON USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte JDcom (JDON) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute JDcom v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
JDON/USDT
$32
+2.17%
0.00% (USDT)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

