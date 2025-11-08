Današnja cena JDcom

Današnja cena kriptovalute JDcom (JDON) v živo je $ 31.98, s spremembo 2.07 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz JDON v USD je $ 31.98 na JDON.

Kriptovaluta JDcom je trenutno na #2151. mestu s tržno kapitalizacijo $ 961.96K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 30.08K JDON. V zadnjih 24 urah se je JDON trgovalo med $ 31.01 (najnižje) in $ 32.09 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 36.90868486875765, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 30.590269632126216.

V kratkoročni uspešnosti se je JDON premaknil -0.04% v zadnji uri in -2.89% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 55.02K.

Tržne informacije JDcom (JDON)

Uvrstitev No.2151 Tržna kapitalizacija $ 961.96K$ 961.96K $ 961.96K Volumen (24H) $ 55.02K$ 55.02K $ 55.02K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 961.96K$ 961.96K $ 961.96K Zaloga v obtoku 30.08K 30.08K 30.08K Skupna ponudba 30,080.03581804 30,080.03581804 30,080.03581804 Javna veriga blokov ETH

