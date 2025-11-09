Na podlagi vaše napovedi bi lahko JDcom zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 31.91.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko JDcom zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 33.5055.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena JDON za leto 2027 $ 35.1807 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena JDON za leto 2028 $ 36.9398 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena JDON v letu 2029 $ 38.7868 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena JDON v letu 2030 $ 40.7261 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena JDcom lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 66.3385.

Leta 2050 bi se cena JDcom lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 108.0585.