Kaj je WorldAssets (INC)

The WORLDASSETS (WAT Protocol) platform is an innovative financial service platform for the tokenization of real-world assets (RWA). Through the WAT Protocol, the platform integrates on-chain physical assets, a dual-token model (asset ownership token + asset yield token), RWAFi (RWA + DeFi), AMM liquidity, POS-DAO asset committee, asset compliance, and a complete tokenization exit mechanism to achieve the true implementation of RWA.

WorldAssets je na voljo na MEXC, kar vam omogoča enostavno nakupovanje, držanje, prenos in zastavljanje žetona neposredno na naši platformi. Ne glede na to, ali ste izkušen vlagatelj ali novinec v svetu kriptovalut, platforma MEXC ponuja uporabniku prijazen vmesnik in vrsto orodij za učinkovito WorldAssets upravljanje vaših naložb. Za podrobnejše informacije o tem žetonu vas vabimo, da obiščete našo stran s predstavitvijo digitalnih sredstev.



Poleg tega lahko:

− Preverite razpoložljivost INCzastavljanj, da vidite, kako lahko zaslužite nagrade na svojem imetju.

− Preberite ocene in analitiko o WorldAssets v našem blogu, da boste obveščeni o najnovejših tržnih trendih in strokovnih vpogledih.

Naši obsežni viri so zasnovani tako, da poskrbijo za vašo WorldAssets nemoteno nakupovalno izkušnjo in zagotavljajo, da imate vsa orodja in znanje, ki jih potrebujete za samozavestno vlaganje.

Napoved cene WorldAssets (USD)

Koliko bo WorldAssets (INC) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v WorldAssets (INC) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za WorldAssets.

Preverite napoved cene WorldAssets zdaj!

Tokenomika WorldAssets (INC)

Z razumevanjem tokenomike WorldAssets (INC) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko INC zdaj!

Kako kupiti WorldAssets (INC)

Iščete kako kupiti WorldAssets? Postopek je preprost in brez težav! Lahko enostavno kupite WorldAssets na MEXC tako, da sledite našemu podrobnemu vodniku Kako kupiti. Ponujamo vam podrobna navodila in video vadnice, ki prikazujejo, kako se registrirati na MEXC in uporabljati različne priročne možnosti plačila, ki so na voljo.

INC v lokalne valute

Preizkusite pretvornik

WorldAssets Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje WorldAssets razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o WorldAssets Koliko je danes vreden WorldAssets (INC)? Cena INC v živo v USD je 0.6934 USD , ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki. Kakšna je trenutna cena INC v USD? $ 0.6934 . Preverite Trenutna cena INC v USD je. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov. Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe WorldAssets? Tržna kapitalizacija za INC je -- USD . Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev. Kolikšen je razpoložljivi obtok INC? Razpoložljivi obtok INC je -- USD . Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini INC? INC je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini -- USD . Kolikšna je bila najnižja cena INC vseh časov (ATL)? INC vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini -- USD . Kolikšen je volumen trgovanja INC? 24-urni volumen trgovanja v živo za INC je $ 27.19K USD . Bo INC zrasel? Cena INC se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen INC

