Današnja cena WorldAssets v živo je 0.6934 USD. Spremljajte posodobitve cen INC v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več.

WorldAssets Logotip

Cena WorldAssets(INC)

Cena 1 INC v USD v živo:

$0.6934
-5.41%1D
-5.41%1D
USD
WorldAssets (INC) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:54:50 (UTC+8)

Informacije o ceni WorldAssets (INC) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka

-2.25%

-5.41%

+593.40%

+593.40%

Cena WorldAssets (INC) v realnem času je $ 0.6934. V zadnjih 24 urah se je INC trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.6562 in najvišjo vrednostjo $ 0.8264, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena INC v vseh časov je --, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov --.

Kratkoročna uspešnost INC se je v zadnji uri spremenila za -2.25%, v 24 urah -5.41% in v 7 dneh +593.40%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije WorldAssets (INC)

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija WorldAssets je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 27.19K. Obstoječa ponudba INC je --, skupna ponudba pa znaša 300000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 208.02M.

Zgodovina cen WorldAssets (INC) v USD

Sledite spremembam cen WorldAssets za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.039658-5.41%
30 dni$ +0.5934+593.40%
60 dni$ +0.5934+593.40%
90 dni$ +0.5934+593.40%
Današnja sprememba cene WorldAssets

Danes je INC zabeležil spremembo $ -0.039658 (-5.41%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene WorldAssets

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.5934 (+593.40%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene WorldAssets

Če pogled razširimo na 60 dni, se je INC spremenil za $ +0.5934 (+593.40%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene WorldAssets

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.5934 (+593.40%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen WorldAssets (INC) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen WorldAssets.

Kaj je WorldAssets (INC)

The WORLDASSETS (WAT Protocol) platform is an innovative financial service platform for the tokenization of real-world assets (RWA). Through the WAT Protocol, the platform integrates on-chain physical assets, a dual-token model (asset ownership token + asset yield token), RWAFi (RWA + DeFi), AMM liquidity, POS-DAO asset committee, asset compliance, and a complete tokenization exit mechanism to achieve the true implementation of RWA.

WorldAssets je na voljo na MEXC, kar vam omogoča enostavno nakupovanje, držanje, prenos in zastavljanje žetona neposredno na naši platformi. Ne glede na to, ali ste izkušen vlagatelj ali novinec v svetu kriptovalut, platforma MEXC ponuja uporabniku prijazen vmesnik in vrsto orodij za učinkovito WorldAssets upravljanje vaših naložb. Za podrobnejše informacije o tem žetonu vas vabimo, da obiščete našo stran s predstavitvijo digitalnih sredstev.

Poleg tega lahko:
Preverite razpoložljivost INCzastavljanj, da vidite, kako lahko zaslužite nagrade na svojem imetju.
− Preberite ocene in analitiko o WorldAssets v našem blogu, da boste obveščeni o najnovejših tržnih trendih in strokovnih vpogledih.

Naši obsežni viri so zasnovani tako, da poskrbijo za vašo WorldAssets nemoteno nakupovalno izkušnjo in zagotavljajo, da imate vsa orodja in znanje, ki jih potrebujete za samozavestno vlaganje.

Napoved cene WorldAssets (USD)

Koliko bo WorldAssets (INC) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v WorldAssets (INC) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za WorldAssets.

Preverite napoved cene WorldAssets zdaj!

Tokenomika WorldAssets (INC)

Z razumevanjem tokenomike WorldAssets (INC) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko INC zdaj!

Kako kupiti WorldAssets (INC)

Iščete kako kupiti WorldAssets? Postopek je preprost in brez težav! Lahko enostavno kupite WorldAssets na MEXC tako, da sledite našemu podrobnemu vodniku Kako kupiti. Ponujamo vam podrobna navodila in video vadnice, ki prikazujejo, kako se registrirati na MEXC in uporabljati različne priročne možnosti plačila, ki so na voljo.

INC v lokalne valute

WorldAssets Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje WorldAssets razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna WorldAssets spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o WorldAssets

Koliko je danes vreden WorldAssets (INC)?
Cena INC v živo v USD je 0.6934 USD, ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki.
Kakšna je trenutna cena INC v USD?
Trenutna cena INC v USD je $ 0.6934. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov.
Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe WorldAssets?
Tržna kapitalizacija za INC je -- USD. Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev.
Kolikšen je razpoložljivi obtok INC?
Razpoložljivi obtok INC je -- USD.
Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini INC?
INC je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini -- USD.
Kolikšna je bila najnižja cena INC vseh časov (ATL)?
INC vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini -- USD.
Kolikšen je volumen trgovanja INC?
24-urni volumen trgovanja v živo za INC je $ 27.19K USD.
Bo INC zrasel?
Cena INC se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen INC.
Pomembne panožne novosti WorldAssets (INC)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
10-05 21:29:00Posodobitve industrije
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Posodobitve industrije
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Podatki v verigi
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Posodobitve industrije
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Posodobitve industrije
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Posodobitve industrije
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

