Odkrijte ključne vpoglede v WorldAssets (INC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 17:44:24 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen WorldAssets (INC)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za WorldAssets (INC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
Skupna ponudba:
$ 300.00M
$ 300.00M$ 300.00M
Razpoložljivi obtok:
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 223.65M
$ 223.65M$ 223.65M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1
$ 1$ 1
Najnižja vrednost vseh časov:
Trenutna cena:
$ 0.7455
$ 0.7455$ 0.7455

Informacije o WorldAssets (INC)

The WORLDASSETS (WAT Protocol) platform is an innovative financial service platform for the tokenization of real-world assets (RWA). Through the WAT Protocol, the platform integrates on-chain physical assets, a dual-token model (asset ownership token + asset yield token), RWAFi (RWA + DeFi), AMM liquidity, POS-DAO asset committee, asset compliance, and a complete tokenization exit mechanism to achieve the true implementation of RWA.

Uradna spletna stran:
https://www.worldassets.ai/
Bela knjiga:
https://worldassets.gitbook.io/worldassets-doc
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x7575c2e267a1a2ff98ac65bc26d40c948989031b

Tokenomika WorldAssets (INC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike WorldAssets (INC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov INC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov INC.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko INC, raziščite ceno žetona INC v živo!

