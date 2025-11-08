BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Robinhood Markets v živo je 130.13 USD. Tržna kapitalizacija HOODON je 449,528.9282591107 USD. Spremljajte posodobitve cen iz HOODON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:56:40 (UTC+8)

Današnja cena Robinhood Markets

Današnja cena kriptovalute Robinhood Markets (HOODON) v živo je $ 130.13, s spremembo 5.87 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HOODON v USD je $ 130.13 na HOODON.

Kriptovaluta Robinhood Markets je trenutno na #2531. mestu s tržno kapitalizacijo $ 449.53K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 3.45K HOODON. V zadnjih 24 urah se je HOODON trgovalo med $ 121.07 (najnižje) in $ 156.18 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 152.93948357313678, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 96.19355397433952.

V kratkoročni uspešnosti se je HOODON premaknil -0.30% v zadnji uri in -13.42% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 141.13K.

Tržne informacije Robinhood Markets (HOODON)

$ 449.53K
$ 141.13K
$ 449.53K
3.45K
3,454.46037239
ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Robinhood Markets je $ 449.53K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 141.13K. Obstoječa ponudba HOODON je 3.45K, skupna ponudba pa znaša 3454.46037239. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 449.53K.

Zgodovina cene Robinhood Markets, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 121.07
24H Nizka
$ 156.18
24H Visoka

$ 121.07
$ 156.18
$ 152.93948357313678
$ 96.19355397433952
-0.30%

+5.87%

-13.42%

-13.42%

Zgodovina cen Robinhood Markets (HOODON) v USD

Sledite spremembam cen Robinhood Markets za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +7.2151+5.87%
30 dni$ -19.32-12.93%
60 dni$ +13.95+12.00%
90 dni$ +50.13+62.66%
Današnja sprememba cene Robinhood Markets

Danes je HOODON zabeležil spremembo $ +7.2151 (+5.87%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Robinhood Markets

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -19.32 (-12.93%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Robinhood Markets

Če pogled razširimo na 60 dni, se je HOODON spremenil za $ +13.95 (+12.00%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Robinhood Markets

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +50.13 (+62.66%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Robinhood Markets (HOODON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Robinhood Markets.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Robinhood Markets

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Robinhood Markets, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Robinhood Markets?

Several key factors influence Robinhood Markets (HOOD) stock prices:

1. User growth and engagement metrics - Active users and trading volume directly impact revenue
2. Market volatility - High volatility increases trading activity and transaction-based revenue
3. Regulatory changes - SEC rules and crypto regulations affect operations
4. Competition from other brokers - Pressure from established firms like Schwab, Fidelity
5. Interest rates - Higher rates boost net interest income from customer cash
6. Crypto market performance - Significant portion of revenue comes from crypto trading
7. Payment for order flow (PFOF) income - Major revenue source that faces regulatory scrutiny
8. Overall market sentiment toward fintech stocks
9. Company's expansion into new products like retirement accounts, credit cards
10. Quarterly earnings results and guidance

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Robinhood Markets?

People want to know Robinhood Markets (HOOD) stock price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Current price helps determine if it's a good time to buy, sell, or hold shares
2. Portfolio tracking - Existing shareholders monitor daily performance and value changes
3. Market sentiment - Price movements reflect investor confidence in the platform
4. Trading opportunities - Day traders and swing traders look for profitable entry/exit points
5. News impact assessment - How earnings, regulatory changes, or crypto market developments affect the stock

Napoved cene za kriptovaluto Robinhood Markets

Napoved cene Robinhood Markets (HOODON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena HOODON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Robinhood Markets (HOODON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Robinhood Markets lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

O Robinhood Markets

HOODON is a digital asset within the cryptocurrency market. It is designed to serve as a medium of exchange, where users can make transactions and store value digitally. HOODON operates on a decentralized network, with its operations based on blockchain technology, which ensures transparency and security for all transactions. The asset's consensus mechanism and supply model are not widely known. Its primary use is within its own ecosystem, where it is used for transactions and as a store of value. HOODON's role in the broader cryptocurrency market is still emerging, as it continues to develop and define its unique value proposition.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Robinhood Markets

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Robinhood Markets? Nakup HOODON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Robinhood Markets. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Robinhood Markets (HOODON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 3.45K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Robinhood Markets bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Robinhood Markets

Z lastništvom kriptovalute Robinhood Markets se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Robinhood Markets (HOODON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Kaj je Robinhood Markets (HOODON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Robinhood Markets Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Robinhood Markets razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Robinhood Markets

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Robinhood Markets?
Če bi kriptovaluta Robinhood Markets rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Robinhood Markets.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:56:40 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Robinhood Markets (HOODON)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

