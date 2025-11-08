Današnja cena Robinhood Markets

Današnja cena kriptovalute Robinhood Markets (HOODON) v živo je $ 130.13, s spremembo 5.87 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HOODON v USD je $ 130.13 na HOODON.

Kriptovaluta Robinhood Markets je trenutno na #2531. mestu s tržno kapitalizacijo $ 449.53K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 3.45K HOODON. V zadnjih 24 urah se je HOODON trgovalo med $ 121.07 (najnižje) in $ 156.18 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 152.93948357313678, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 96.19355397433952.

V kratkoročni uspešnosti se je HOODON premaknil -0.30% v zadnji uri in -13.42% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 141.13K.

Tržne informacije Robinhood Markets (HOODON)

Uvrstitev No.2531 Tržna kapitalizacija $ 449.53K$ 449.53K $ 449.53K Volumen (24H) $ 141.13K$ 141.13K $ 141.13K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 449.53K$ 449.53K $ 449.53K Zaloga v obtoku 3.45K 3.45K 3.45K Skupna ponudba 3,454.46037239 3,454.46037239 3,454.46037239 Javna veriga blokov ETH

