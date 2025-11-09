Na podlagi vaše napovedi bi lahko Robinhood Markets zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 130.7.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Robinhood Markets zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 137.2349.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena HOODON za leto 2027 $ 144.0967 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena HOODON za leto 2028 $ 151.3015 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena HOODON v letu 2029 $ 158.8666 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena HOODON v letu 2030 $ 166.8100 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Robinhood Markets lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 271.7159.

Leta 2050 bi se cena Robinhood Markets lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 442.5965.