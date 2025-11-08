Današnja cena Graphite

Današnja cena kriptovalute Graphite (GP) v živo je $ 0.3902, s spremembo 16.37 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GP v USD je $ 0.3902 na GP.

Kriptovaluta Graphite je trenutno na #1013. mestu s tržno kapitalizacijo $ 13.14M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 33.68M GP. V zadnjih 24 urah se je GP trgovalo med $ 0.3097 (najnižje) in $ 0.4793 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 6.974056528051682, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.027421874976476645.

V kratkoročni uspešnosti se je GP premaknil +3.41% v zadnji uri in -7.52% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 96.25K.

Tržne informacije Graphite (GP)

Uvrstitev No.1013 Tržna kapitalizacija $ 13.14M$ 13.14M $ 13.14M Volumen (24H) $ 96.25K$ 96.25K $ 96.25K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 23.15M$ 23.15M $ 23.15M Zaloga v obtoku 33.68M 33.68M 33.68M Skupna ponudba 59,335,019.23716175 59,335,019.23716175 59,335,019.23716175 Javna veriga blokov SOL

