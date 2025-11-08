BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Graphite v živo je 0.3902 USD. Tržna kapitalizacija GP je 13,141,734.688621153376 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Graphite v živo je 0.3902 USD. Tržna kapitalizacija GP je 13,141,734.688621153376 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o GP

Informacije o ceni GP

Kaj je GP

Bela knjiga GP

Uradna spletna stran GP

Tokenomika GP

Napoved cen GP

Zgodovina GP

GP Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute GP v fiat

Spot GP

Terminske pogodbe GP USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Graphite Logotip

Cena Graphite(GP)

Cena 1 GP v USD v živo:

$0.3901
+16.37%1D
USD
Graphite (GP) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:14:49 (UTC+8)

Današnja cena Graphite

Današnja cena kriptovalute Graphite (GP) v živo je $ 0.3902, s spremembo 16.37 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GP v USD je $ 0.3902 na GP.

Kriptovaluta Graphite je trenutno na #1013. mestu s tržno kapitalizacijo $ 13.14M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 33.68M GP. V zadnjih 24 urah se je GP trgovalo med $ 0.3097 (najnižje) in $ 0.4793 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 6.974056528051682, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.027421874976476645.

V kratkoročni uspešnosti se je GP premaknil +3.41% v zadnji uri in -7.52% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 96.25K.

Tržne informacije Graphite (GP)

No.1013

$ 13.14M
$ 96.25K
$ 23.15M
33.68M
59,335,019.23716175
SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Graphite je $ 13.14M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 96.25K. Obstoječa ponudba GP je 33.68M, skupna ponudba pa znaša 59335019.23716175. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 23.15M.

Zgodovina cene Graphite, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.3097
24H Nizka
$ 0.4793
24H Visoka

$ 0.3097
$ 0.4793
$ 6.974056528051682
$ 0.027421874976476645
+3.41%

+16.37%

-7.52%

-7.52%

Zgodovina cen Graphite (GP) v USD

Sledite spremembam cen Graphite za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.054876+16.37%
30 dni$ -0.1287-24.81%
60 dni$ -1.0453-72.82%
90 dni$ -1.3218-77.21%
Današnja sprememba cene Graphite

Danes je GP zabeležil spremembo $ +0.054876 (+16.37%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Graphite

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.1287 (-24.81%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Graphite

Če pogled razširimo na 60 dni, se je GP spremenil za $ -1.0453 (-72.82%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Graphite

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -1.3218 (-77.21%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Graphite (GP) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Graphite.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Graphite

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Graphite, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Graphite?

Graphite (GP) token prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Token circulation, staking mechanisms, and user adoption directly impact price dynamics.

Technology Development: Platform updates, smart contract improvements, and ecosystem expansion affect investor confidence.

Market Sentiment: Overall crypto market trends, Bitcoin performance, and regulatory news create price volatility.

Partnerships: Strategic alliances with other projects or traditional companies can drive demand.

Utility: Real-world use cases, transaction volume, and platform activity influence long-term value.

Competition: Performance relative to similar blockchain projects affects market positioning.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Graphite?

People want to know Graphite (GP) price today for several key reasons:

Investment decisions - Traders and investors need current prices to buy, sell, or hold GP tokens effectively.

Portfolio tracking - Crypto holders monitor GP value to assess their investment performance and overall portfolio worth.

Market timing - Understanding daily price movements helps identify optimal entry and exit points for trading strategies.

Risk management - Current pricing data enables better position sizing and stop-loss decisions.

Trend analysis - Daily prices provide data points for technical analysis and predicting future price movements.

FOMO/opportunity assessment - Investors check if GP is experiencing significant gains or losses they might capitalize on.

Comparison shopping - Different exchanges may offer varying GP prices, so users seek the best rates for transactions.

Napoved cene za kriptovaluto Graphite

Napoved cene Graphite (GP) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GP v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Graphite (GP) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Graphite lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Graphite v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen GP za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Graphite.

O Graphite

GP (GoldPieces) is a digital cryptocurrency that operates on a peer-to-peer network. It was designed with the intention of being used as an in-game currency for online multiplayer games, allowing players to trade and sell items securely within the gaming ecosystem. GP utilizes a Proof-of-Work consensus mechanism and has a limited supply of 12.5 million coins, which are issued through mining. The coin's primary use case is within the gaming industry, but it also serves as a general-purpose cryptocurrency for transactions and value storage. GP aims to provide a seamless and secure method of transaction for gamers, fostering a more immersive and interactive gaming experience.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Graphite

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Graphite? Nakup GP je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Graphite. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Graphite (GP).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 33.68M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Graphite bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Graphite (GP)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Graphite

Z lastništvom kriptovalute Graphite se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Graphite (GP) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Ustvarjalec
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
Ustvarjalec
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Graphite (GP)

$GP, also known as Graphite Protocol, is a meme coin closely tied to the Solana ecosystem, managed by the SolportTom team. The project has contributed to platforms like @bonk_fun and @LiveBonk. $GP plays a key role in ecosystem rewards, with the official Twitter regularly sharing updates and partnerships.

Graphite Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Graphite razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Graphite spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Graphite

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Graphite?
Če bi kriptovaluta Graphite rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Graphite.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:14:49 (UTC+8)

Raziščite več o kriptovaluti Graphite

GP USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na GP z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami GP USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Graphite (GP) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Graphite v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
GP/USDT
$0.3901
+16.48%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

