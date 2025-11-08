Današnja cena kriptovalute Graphite v živo je 0.3902 USD. Tržna kapitalizacija GP je 13,141,734.688621153376 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Graphite v živo je 0.3902 USD. Tržna kapitalizacija GP je 13,141,734.688621153376 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Graphite (GP) v živo je $ 0.3902, s spremembo 16.37 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GP v USD je $ 0.3902 na GP.
Kriptovaluta Graphite je trenutno na #1013. mestu s tržno kapitalizacijo $ 13.14M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 33.68M GP. V zadnjih 24 urah se je GP trgovalo med $ 0.3097 (najnižje) in $ 0.4793 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 6.974056528051682, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.027421874976476645.
V kratkoročni uspešnosti se je GP premaknil +3.41% v zadnji uri in -7.52% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 96.25K.
Tržne informacije Graphite (GP)
No.1013
$ 13.14M
$ 96.25K
$ 23.15M
33.68M
59,335,019.23716175
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija Graphite je $ 13.14M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 96.25K. Obstoječa ponudba GP je 33.68M, skupna ponudba pa znaša 59335019.23716175. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 23.15M.
Zgodovina cene Graphite, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.3097
24H Nizka
$ 0.4793
24H Visoka
$ 0.3097
$ 0.4793
$ 6.974056528051682
$ 0.027421874976476645
+3.41%
+16.37%
-7.52%
-7.52%
Zgodovina cen Graphite (GP) v USD
Sledite spremembam cen Graphite za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.054876
+16.37%
30 dni
$ -0.1287
-24.81%
60 dni
$ -1.0453
-72.82%
90 dni
$ -1.3218
-77.21%
Današnja sprememba cene Graphite
Danes je GP zabeležil spremembo $ +0.054876 (+16.37%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Graphite
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.1287 (-24.81%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Graphite
Če pogled razširimo na 60 dni, se je GP spremenil za $ -1.0453 (-72.82%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Graphite
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -1.3218 (-77.21%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Graphite (GP) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Graphite
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Graphite, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Graphite?
Graphite (GP) token prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Token circulation, staking mechanisms, and user adoption directly impact price dynamics.
Partnerships: Strategic alliances with other projects or traditional companies can drive demand.
Utility: Real-world use cases, transaction volume, and platform activity influence long-term value.
Competition: Performance relative to similar blockchain projects affects market positioning.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Graphite?
People want to know Graphite (GP) price today for several key reasons:
Investment decisions - Traders and investors need current prices to buy, sell, or hold GP tokens effectively.
Portfolio tracking - Crypto holders monitor GP value to assess their investment performance and overall portfolio worth.
Market timing - Understanding daily price movements helps identify optimal entry and exit points for trading strategies.
Risk management - Current pricing data enables better position sizing and stop-loss decisions.
Trend analysis - Daily prices provide data points for technical analysis and predicting future price movements.
FOMO/opportunity assessment - Investors check if GP is experiencing significant gains or losses they might capitalize on.
Comparison shopping - Different exchanges may offer varying GP prices, so users seek the best rates for transactions.
Napoved cene za kriptovaluto Graphite
Napoved cene Graphite (GP) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GP v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Graphite (GP) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Graphite lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Graphite v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen GP za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Graphite.
O Graphite
GP (GoldPieces) is a digital cryptocurrency that operates on a peer-to-peer network. It was designed with the intention of being used as an in-game currency for online multiplayer games, allowing players to trade and sell items securely within the gaming ecosystem. GP utilizes a Proof-of-Work consensus mechanism and has a limited supply of 12.5 million coins, which are issued through mining. The coin's primary use case is within the gaming industry, but it also serves as a general-purpose cryptocurrency for transactions and value storage. GP aims to provide a seamless and secure method of transaction for gamers, fostering a more immersive and interactive gaming experience.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Graphite
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Graphite? Nakup GP je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Graphite. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Graphite (GP).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 33.68M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Graphite bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Graphite
Z lastništvom kriptovalute Graphite se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
$GP, also known as Graphite Protocol, is a meme coin closely tied to the Solana ecosystem, managed by the SolportTom team. The project has contributed to platforms like @bonk_fun and @LiveBonk. $GP plays a key role in ecosystem rewards, with the official Twitter regularly sharing updates and partnerships.
Graphite Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Graphite razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Graphite
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Graphite?
Če bi kriptovaluta Graphite rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Graphite.
Koliko je kriptovaluta Graphite vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Graphite je $ 0.3902. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Graphite še vedno dobra naložba?
Graphite ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v GP, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Graphite?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Graphite v vrednosti $ 96.25K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Graphite?
Cena kriptovalute GP se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Graphite v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena GP.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Graphite?
Na ceno GP vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,284.93
+1.47%
ETH
3,450.95
+4.65%
SOL
161.28
+3.77%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1046
+1.08%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za GP na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par GP/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Graphite gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Graphite letos rasla?
Cena kriptovalute Graphite bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Graphite (GP).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:14:49 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Graphite (GP)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.