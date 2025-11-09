Na podlagi vaše napovedi bi lahko Giggle Fund zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 132.41.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Giggle Fund zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 139.0305.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena GIGGLE za leto 2027 $ 145.9820 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena GIGGLE za leto 2028 $ 153.2811 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GIGGLE v letu 2029 $ 160.9451 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GIGGLE v letu 2030 $ 168.9924 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Giggle Fund lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 275.2708.

Leta 2050 bi se cena Giggle Fund lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 448.3872.