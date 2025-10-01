Tokenomika GEODNET (GEOD)
GEODNET is a web3.0 blockchain-based highly-reliable RTK Network using DePIN principles. RTK (Real-Time Kinematics) enables a 100x improvement in position accuracy as compared to standalone GPS. GEODNET's global RTK Network naturally complements on-device sensors such as Cameras, LiDAR, and IMU's to power AI-based Autonomous Systems.
Tokenomika GEODNET (GEOD): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike GEODNET (GEOD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov GEOD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GEOD.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko GEOD, raziščite ceno žetona GEOD v živo!
