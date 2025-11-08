Današnja cena kriptovalute Gata v živo je 0.01475 USD. Tržna kapitalizacija GATA je 1,419,561.90375 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GATA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Gata v živo je 0.01475 USD. Tržna kapitalizacija GATA je 1,419,561.90375 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GATA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Gata (GATA) v živo je $ 0.01475, s spremembo 4.15 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GATA v USD je $ 0.01475 na GATA.
Kriptovaluta Gata je trenutno na #1963. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.42M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 96.24M GATA. V zadnjih 24 urah se je GATA trgovalo med $ 0.01364 (najnižje) in $ 0.01821 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.17518834628959326, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.012968963083703223.
V kratkoročni uspešnosti se je GATA premaknil -2.58% v zadnji uri in -11.68% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 106.70K.
Tržne informacije Gata (GATA)
No.1963
$ 1.42M
$ 106.70K
$ 14.75M
96.24M
1,000,000,000
1,000,000,000
9.62%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Gata je $ 1.42M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 106.70K. Obstoječa ponudba GATA je 96.24M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 14.75M.
Zgodovina cene Gata, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01364
24H Nizka
$ 0.01821
24H Visoka
$ 0.01364
$ 0.01821
$ 0.17518834628959326
$ 0.012968963083703223
-2.58%
-4.15%
-11.68%
-11.68%
Zgodovina cen Gata (GATA) v USD
Sledite spremembam cen Gata za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.0006386
-4.15%
30 dni
$ -0.02279
-60.71%
60 dni
$ -0.01596
-51.98%
90 dni
$ +0.00475
+47.50%
Današnja sprememba cene Gata
Danes je GATA zabeležil spremembo $ -0.0006386 (-4.15%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Gata
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.02279 (-60.71%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Gata
Če pogled razširimo na 60 dni, se je GATA spremenil za $ -0.01596 (-51.98%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Gata
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.00475 (+47.50%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Gata (GATA) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Gata, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Gata?
GATA token prices are influenced by several key factors:
Utility and Adoption: Real-world use cases and ecosystem growth drive demand.
Regulatory News: Government policies and compliance developments impact market perception.
Trading Volume: Higher liquidity typically leads to more stable pricing.
Community Activity: Social media buzz and community engagement affect market sentiment.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Gata?
People want to know GATA price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and risk assessment. Real-time price data helps traders identify market trends, volatility patterns, and potential profit opportunities in this cryptocurrency.
Napoved cene za kriptovaluto Gata
Napoved cene Gata (GATA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GATA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Gata (GATA) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Gata lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Gata v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen GATA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Gata.
O Gata
GATA is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized platform. The primary purpose of GATA is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments quickly and securely without the need for intermediaries. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. GATA's supply model is fixed, meaning that there is a predetermined number of coins that will ever be in circulation. This cryptocurrency is typically used in online marketplaces and for remittances, providing a decentralized and cost-effective alternative to traditional financial systems. Its ecosystem is designed to support the development of decentralized applications, further expanding its utility and potential use cases.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Gata
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Gata? Nakup GATA je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Gata. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Gata (GATA).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 96.24M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Gata bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Gata
Z lastništvom kriptovalute Gata se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Gata accelerates AI advancement through decentralisation. We build a decentralized model to unlock foundational AI resources—data and compute—powering open AI and returning value to the many, not the few.
Gata Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Gata razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta Gata rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Gata.
Koliko je kriptovaluta Gata vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Gata je $ 0.01475. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Gata še vedno dobra naložba?
Gata ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v GATA, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Gata?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Gata v vrednosti $ 106.70K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Gata?
Cena kriptovalute GATA se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Gata v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena GATA.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Gata?
Na ceno GATA vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,259.17
+1.44%
ETH
3,450.05
+4.62%
SOL
161.26
+3.76%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1043
+1.06%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za GATA na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par GATA/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Gata gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Gata letos rasla?
Cena kriptovalute Gata bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Gata (GATA).
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.