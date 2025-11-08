BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Gata v živo je 0.01475 USD. Tržna kapitalizacija GATA je 1,419,561.90375 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GATA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Gata v živo je 0.01475 USD. Tržna kapitalizacija GATA je 1,419,561.90375 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GATA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o GATA

Informacije o ceni GATA

Kaj je GATA

Bela knjiga GATA

Uradna spletna stran GATA

Tokenomika GATA

Napoved cen GATA

Zgodovina GATA

GATA Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute GATA v fiat

Spot GATA

Terminske pogodbe GATA USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Gata Logotip

Cena Gata(GATA)

Cena 1 GATA v USD v živo:

$0.01475
$0.01475$0.01475
-4.15%1D
USD
Gata (GATA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:13:49 (UTC+8)

Današnja cena Gata

Današnja cena kriptovalute Gata (GATA) v živo je $ 0.01475, s spremembo 4.15 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GATA v USD je $ 0.01475 na GATA.

Kriptovaluta Gata je trenutno na #1963. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.42M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 96.24M GATA. V zadnjih 24 urah se je GATA trgovalo med $ 0.01364 (najnižje) in $ 0.01821 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.17518834628959326, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.012968963083703223.

V kratkoročni uspešnosti se je GATA premaknil -2.58% v zadnji uri in -11.68% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 106.70K.

Tržne informacije Gata (GATA)

No.1963

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

$ 106.70K
$ 106.70K$ 106.70K

$ 14.75M
$ 14.75M$ 14.75M

96.24M
96.24M 96.24M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

9.62%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Gata je $ 1.42M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 106.70K. Obstoječa ponudba GATA je 96.24M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 14.75M.

Zgodovina cene Gata, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01364
$ 0.01364$ 0.01364
24H Nizka
$ 0.01821
$ 0.01821$ 0.01821
24H Visoka

$ 0.01364
$ 0.01364$ 0.01364

$ 0.01821
$ 0.01821$ 0.01821

$ 0.17518834628959326
$ 0.17518834628959326$ 0.17518834628959326

$ 0.012968963083703223
$ 0.012968963083703223$ 0.012968963083703223

-2.58%

-4.15%

-11.68%

-11.68%

Zgodovina cen Gata (GATA) v USD

Sledite spremembam cen Gata za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0006386-4.15%
30 dni$ -0.02279-60.71%
60 dni$ -0.01596-51.98%
90 dni$ +0.00475+47.50%
Današnja sprememba cene Gata

Danes je GATA zabeležil spremembo $ -0.0006386 (-4.15%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Gata

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.02279 (-60.71%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Gata

Če pogled razširimo na 60 dni, se je GATA spremenil za $ -0.01596 (-51.98%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Gata

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.00475 (+47.50%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Gata (GATA) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Gata.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Gata

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Gata, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Gata?

GATA token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact GATA pricing.

Supply and Demand: Token circulation, staking rewards, and trading volume affect price dynamics.

Project Development: Platform updates, partnerships, and roadmap progress influence investor interest.

Utility and Adoption: Real-world use cases and ecosystem growth drive demand.

Regulatory News: Government policies and compliance developments impact market perception.

Trading Volume: Higher liquidity typically leads to more stable pricing.

Community Activity: Social media buzz and community engagement affect market sentiment.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Gata?

People want to know GATA price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and risk assessment. Real-time price data helps traders identify market trends, volatility patterns, and potential profit opportunities in this cryptocurrency.

Napoved cene za kriptovaluto Gata

Napoved cene Gata (GATA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GATA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Gata (GATA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Gata lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Gata v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen GATA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Gata.

O Gata

GATA is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized platform. The primary purpose of GATA is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments quickly and securely without the need for intermediaries. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. GATA's supply model is fixed, meaning that there is a predetermined number of coins that will ever be in circulation. This cryptocurrency is typically used in online marketplaces and for remittances, providing a decentralized and cost-effective alternative to traditional financial systems. Its ecosystem is designed to support the development of decentralized applications, further expanding its utility and potential use cases.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Gata

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Gata? Nakup GATA je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Gata. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Gata (GATA).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 96.24M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Gata bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Gata (GATA)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Gata

Z lastništvom kriptovalute Gata se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Gata (GATA) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Gata (GATA)

Gata accelerates AI advancement through decentralisation. We build a decentralized model to unlock foundational AI resources—data and compute—powering open AI and returning value to the many, not the few.

Gata Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Gata razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Gata spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Gata

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Gata?
Če bi kriptovaluta Gata rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Gata.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:13:49 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Gata (GATA)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Gata

GATA USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na GATA z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami GATA USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Gata (GATA) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Gata v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
GATA/USDT
$0.01475
$0.01475$0.01475
-4.27%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.6987
$2.6987$2.6987

+5,297.40%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004435
$0.00004435$0.00004435

+787.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000016800
$0.000016800$0.000016800

+180.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.23678
$0.23678$0.23678

+116.57%

0G

0G

0G

$1.574
$1.574$1.574

+50.76%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz GATA v USD

Znesek

GATA
GATA
USD
USD

1 GATA = 0.01475 USD