Današnja cena Gata

Današnja cena kriptovalute Gata (GATA) v živo je $ 0.01475, s spremembo 4.15 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GATA v USD je $ 0.01475 na GATA.

Kriptovaluta Gata je trenutno na #1963. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.42M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 96.24M GATA. V zadnjih 24 urah se je GATA trgovalo med $ 0.01364 (najnižje) in $ 0.01821 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.17518834628959326, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.012968963083703223.

V kratkoročni uspešnosti se je GATA premaknil -2.58% v zadnji uri in -11.68% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 106.70K.

Tržne informacije Gata (GATA)

Uvrstitev No.1963 Tržna kapitalizacija $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M Volumen (24H) $ 106.70K$ 106.70K $ 106.70K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 14.75M$ 14.75M $ 14.75M Zaloga v obtoku 96.24M 96.24M 96.24M Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 9.62% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Gata je $ 1.42M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 106.70K. Obstoječa ponudba GATA je 96.24M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 14.75M.