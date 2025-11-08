Današnja cena kriptovalute FreeStyle Classic v živo je 0.05573 USD. Tržna kapitalizacija FST je 4,570,027.7473 USD. Spremljajte posodobitve cen iz FST v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute FreeStyle Classic v živo je 0.05573 USD. Tržna kapitalizacija FST je 4,570,027.7473 USD. Spremljajte posodobitve cen iz FST v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute FreeStyle Classic (FST) v živo je $ 0.05573, s spremembo 0.28 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FST v USD je $ 0.05573 na FST.
Kriptovaluta FreeStyle Classic je trenutno na #1433. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4.57M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 82.00M FST. V zadnjih 24 urah se je FST trgovalo med $ 0.05544 (najnižje) in $ 0.05767 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.16619478956911515, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.025653004858575232.
V kratkoročni uspešnosti se je FST premaknil -3.23% v zadnji uri in -5.69% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.50K.
Tržne informacije FreeStyle Classic (FST)
No.1433
$ 4.57M
$ 56.50K
$ 55.73M
82.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
8.20%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija FreeStyle Classic je $ 4.57M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 56.50K. Obstoječa ponudba FST je 82.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 55.73M.
Zgodovina cene FreeStyle Classic, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.05544
24H Nizka
$ 0.05767
24H Visoka
$ 0.05544
$ 0.05767
$ 0.16619478956911515
$ 0.025653004858575232
-3.23%
+0.28%
-5.69%
-5.69%
Zgodovina cen FreeStyle Classic (FST) v USD
Sledite spremembam cen FreeStyle Classic za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0001557
+0.28%
30 dni
$ -0.08142
-59.37%
60 dni
$ -0.01071
-16.12%
90 dni
$ +0.04573
+457.30%
Današnja sprememba cene FreeStyle Classic
Danes je FST zabeležil spremembo $ +0.0001557 (+0.28%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene FreeStyle Classic
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.08142 (-59.37%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene FreeStyle Classic
Če pogled razširimo na 60 dni, se je FST spremenil za $ -0.01071 (-16.12%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene FreeStyle Classic
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.04573 (+457.30%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen FreeStyle Classic (FST) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto FreeStyle Classic
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute FreeStyle Classic, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute FreeStyle Classic?
Several factors influence FreeStyle Classic (FST) prices:
Tokenomics: Supply mechanisms, staking rewards, and burning schedules influence scarcity.
Partnerships: Strategic alliances and ecosystem developments can boost prices.
Regulatory News: Government policies and compliance updates impact investor behavior.
Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide price predictions.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute FreeStyle Classic?
People want to know FreeStyle Classic (FST) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Investors need current prices to determine when to buy, sell, or hold their FST tokens. Price tracking helps assess investment performance and calculate profits or losses. Traders use real-time pricing for technical analysis and identifying market trends. Additionally, staying updated on FST price movements allows investors to respond quickly to market volatility and make strategic decisions based on current market conditions.
Napoved cene za kriptovaluto FreeStyle Classic
Napoved cene FreeStyle Classic (FST) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FST v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen FreeStyle Classic (FST) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena FreeStyle Classic lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute FreeStyle Classic v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen FST za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute FreeStyle Classic.
O FreeStyle Classic
Fastcoin (FST) is a decentralized cryptocurrency that was designed with the primary goal of providing fast transaction speeds. It is a derivative of Litecoin, utilizing the Scrypt hashing algorithm for its Proof-of-Work consensus mechanism. FST is typically used for peer-to-peer transactions, with a block time of just 12 seconds, which is significantly faster than Bitcoin and many other cryptocurrencies. The coin's supply is capped at 165,888,000 FST, with the aim of making it a deflationary asset over time. Fastcoin's main use case is to facilitate quick and efficient transactions in the digital economy.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto FreeStyle Classic
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto FreeStyle Classic? Nakup FST je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute FreeStyle Classic. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute FreeStyle Classic (FST).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 82.00M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in FreeStyle Classic bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto FreeStyle Classic
Z lastništvom kriptovalute FreeStyle Classic se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup FreeStyle Classic (FST) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
FreeStyle Classic isn’t just entertainment—it’s a cultural icon reborn on-chain. From the street to the global stage, FreeStyle has always been more than sport; it’s a lifestyle, a language, and a movement. That legacy now evolves into Web3: where culture, memes, and communities collide, and every participant becomes a co-owner of the story.
FreeStyle Classic Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje FreeStyle Classic razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o FreeStyle Classic
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta FreeStyle Classic?
Če bi kriptovaluta FreeStyle Classic rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute FreeStyle Classic.
Koliko je kriptovaluta FreeStyle Classic vredna danes?
Današnja cena kriptovalute FreeStyle Classic je $ 0.05573. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta FreeStyle Classic še vedno dobra naložba?
FreeStyle Classic ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v FST, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto FreeStyle Classic?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto FreeStyle Classic v vrednosti $ 56.50K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute FreeStyle Classic?
Cena kriptovalute FST se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute FreeStyle Classic v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena FST.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute FreeStyle Classic?
Na ceno FST vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,260.89
+1.44%
ETH
3,450.36
+4.63%
SOL
161.29
+3.78%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1043
+1.06%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za FST na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par FST/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute FreeStyle Classic gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute FreeStyle Classic letos rasla?
Cena kriptovalute FreeStyle Classic bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute FreeStyle Classic (FST).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:13:21 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti FreeStyle Classic (FST)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.