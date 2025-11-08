BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute FreeStyle Classic v živo je 0.05573 USD. Tržna kapitalizacija FST je 4,570,027.7473 USD. Spremljajte posodobitve cen iz FST v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

FreeStyle Classic Logotip

Cena FreeStyle Classic(FST)

Cena 1 FST v USD v živo:

$0.05578
+0.28%1D
USD
FreeStyle Classic (FST) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:13:21 (UTC+8)

Današnja cena FreeStyle Classic

Današnja cena kriptovalute FreeStyle Classic (FST) v živo je $ 0.05573, s spremembo 0.28 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FST v USD je $ 0.05573 na FST.

Kriptovaluta FreeStyle Classic je trenutno na #1433. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4.57M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 82.00M FST. V zadnjih 24 urah se je FST trgovalo med $ 0.05544 (najnižje) in $ 0.05767 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.16619478956911515, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.025653004858575232.

V kratkoročni uspešnosti se je FST premaknil -3.23% v zadnji uri in -5.69% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.50K.

Tržne informacije FreeStyle Classic (FST)

No.1433

$ 4.57M
$ 56.50K
$ 55.73M
82.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
8.20%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija FreeStyle Classic je $ 4.57M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 56.50K. Obstoječa ponudba FST je 82.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 55.73M.

Zgodovina cene FreeStyle Classic, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.05544
24H Nizka
$ 0.05767
24H Visoka

$ 0.05544
$ 0.05767
$ 0.16619478956911515
$ 0.025653004858575232
-3.23%

+0.28%

-5.69%

-5.69%

Zgodovina cen FreeStyle Classic (FST) v USD

Sledite spremembam cen FreeStyle Classic za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0001557+0.28%
30 dni$ -0.08142-59.37%
60 dni$ -0.01071-16.12%
90 dni$ +0.04573+457.30%
Današnja sprememba cene FreeStyle Classic

Danes je FST zabeležil spremembo $ +0.0001557 (+0.28%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene FreeStyle Classic

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.08142 (-59.37%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene FreeStyle Classic

Če pogled razširimo na 60 dni, se je FST spremenil za $ -0.01071 (-16.12%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene FreeStyle Classic

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.04573 (+457.30%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen FreeStyle Classic (FST) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen FreeStyle Classic.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto FreeStyle Classic

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute FreeStyle Classic, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute FreeStyle Classic?

Several factors influence FreeStyle Classic (FST) prices:

Market Demand & Supply: Trading volume and token availability directly impact price movements.

Utility & Adoption: Real-world use cases and platform integration drive value.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect FST pricing.

Tokenomics: Supply mechanisms, staking rewards, and burning schedules influence scarcity.

Partnerships: Strategic alliances and ecosystem developments can boost prices.

Regulatory News: Government policies and compliance updates impact investor behavior.

Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide price predictions.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute FreeStyle Classic?

People want to know FreeStyle Classic (FST) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Investors need current prices to determine when to buy, sell, or hold their FST tokens. Price tracking helps assess investment performance and calculate profits or losses. Traders use real-time pricing for technical analysis and identifying market trends. Additionally, staying updated on FST price movements allows investors to respond quickly to market volatility and make strategic decisions based on current market conditions.

Napoved cene za kriptovaluto FreeStyle Classic

Napoved cene FreeStyle Classic (FST) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FST v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen FreeStyle Classic (FST) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena FreeStyle Classic lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute FreeStyle Classic v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen FST za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute FreeStyle Classic.

O FreeStyle Classic

Fastcoin (FST) is a decentralized cryptocurrency that was designed with the primary goal of providing fast transaction speeds. It is a derivative of Litecoin, utilizing the Scrypt hashing algorithm for its Proof-of-Work consensus mechanism. FST is typically used for peer-to-peer transactions, with a block time of just 12 seconds, which is significantly faster than Bitcoin and many other cryptocurrencies. The coin's supply is capped at 165,888,000 FST, with the aim of making it a deflationary asset over time. Fastcoin's main use case is to facilitate quick and efficient transactions in the digital economy.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto FreeStyle Classic

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto FreeStyle Classic? Nakup FST je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute FreeStyle Classic. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute FreeStyle Classic (FST).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 82.00M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in FreeStyle Classic bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu FreeStyle Classic (FST)

Kaj lahko storite s kriptovaluto FreeStyle Classic

Z lastništvom kriptovalute FreeStyle Classic se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup FreeStyle Classic (FST) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je FreeStyle Classic (FST)

FreeStyle Classic isn’t just entertainment—it’s a cultural icon reborn on-chain. From the street to the global stage, FreeStyle has always been more than sport; it’s a lifestyle, a language, and a movement. That legacy now evolves into Web3: where culture, memes, and communities collide, and every participant becomes a co-owner of the story.

FreeStyle Classic Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje FreeStyle Classic razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna FreeStyle Classic spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o FreeStyle Classic

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta FreeStyle Classic?
Če bi kriptovaluta FreeStyle Classic rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute FreeStyle Classic.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:13:21 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti FreeStyle Classic (FST)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti FreeStyle Classic

FST USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na FST z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami FST USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte FreeStyle Classic (FST) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute FreeStyle Classic v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
FST/USDT
$0.05578
+0.23%
0.00% (USDT)

