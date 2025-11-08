Današnja cena FreeStyle Classic

Današnja cena kriptovalute FreeStyle Classic (FST) v živo je $ 0.05573, s spremembo 0.28 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FST v USD je $ 0.05573 na FST.

Kriptovaluta FreeStyle Classic je trenutno na #1433. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4.57M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 82.00M FST. V zadnjih 24 urah se je FST trgovalo med $ 0.05544 (najnižje) in $ 0.05767 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.16619478956911515, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.025653004858575232.

V kratkoročni uspešnosti se je FST premaknil -3.23% v zadnji uri in -5.69% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.50K.

Tržne informacije FreeStyle Classic (FST)

Uvrstitev No.1433 Tržna kapitalizacija $ 4.57M$ 4.57M $ 4.57M Volumen (24H) $ 56.50K$ 56.50K $ 56.50K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 55.73M$ 55.73M $ 55.73M Zaloga v obtoku 82.00M 82.00M 82.00M Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 8.20% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija FreeStyle Classic je $ 4.57M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 56.50K. Obstoječa ponudba FST je 82.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 55.73M.