Današnja cena Fragmetric v živo je 0.03129 USD. Spremljajte posodobitve cen FRAG v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več.

Cena Fragmetric(FRAG)

Fragmetric (FRAG) Live Price Chart
Informacije o ceni Fragmetric (FRAG) v (USD)

Cena Fragmetric (FRAG) v realnem času je $ 0.03129. V zadnjih 24 urah se je FRAG trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.03093 in najvišjo vrednostjo $ 0.03311, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost.

Kratkoročna uspešnost FRAG se je v zadnji uri spremenila za +0.09%, v 24 urah -1.23% in v 7 dneh -9.75%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Fragmetric (FRAG)

Trenutna tržna kapitalizacija Fragmetric je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 125.27K. Obstoječa ponudba FRAG je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000.

Zgodovina cen Fragmetric (FRAG) v USD

Sledite spremembam cen Fragmetric za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0003895-1.23%
30 dni$ -0.00897-22.29%
60 dni$ -0.01068-25.45%
90 dni$ -0.02423-43.65%
Današnja sprememba cene Fragmetric

Danes je FRAG zabeležil spremembo $ -0.0003895 (-1.23%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Fragmetric

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00897 (-22.29%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Fragmetric

Če pogled razširimo na 60 dni, se je FRAG spremenil za $ -0.01068 (-25.45%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Fragmetric

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.02423 (-43.65%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Fragmetric (FRAG) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Fragmetric.

Kaj je Fragmetric (FRAG)

Fragmetric is solving restaking's challenges by standardizing staking, optimizing AVS reward distribution, and expanding yield-bearing opportunities for multiple assets.

Fragmetric je na voljo na MEXC, kar vam omogoča enostavno nakupovanje, držanje, prenos in zastavljanje žetona neposredno na naši platformi. Ne glede na to, ali ste izkušen vlagatelj ali novinec v svetu kriptovalut, platforma MEXC ponuja uporabniku prijazen vmesnik in vrsto orodij za učinkovito Fragmetric upravljanje vaših naložb. Za podrobnejše informacije o tem žetonu vas vabimo, da obiščete našo stran s predstavitvijo digitalnih sredstev.

Poleg tega lahko:
Preverite razpoložljivost FRAGzastavljanj, da vidite, kako lahko zaslužite nagrade na svojem imetju.
− Preberite ocene in analitiko o Fragmetric v našem blogu, da boste obveščeni o najnovejših tržnih trendih in strokovnih vpogledih.

Naši obsežni viri so zasnovani tako, da poskrbijo za vašo Fragmetric nemoteno nakupovalno izkušnjo in zagotavljajo, da imate vsa orodja in znanje, ki jih potrebujete za samozavestno vlaganje.

Napoved cene Fragmetric (USD)

Koliko bo Fragmetric (FRAG) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v Fragmetric (FRAG) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za Fragmetric.

Preverite napoved cene Fragmetric zdaj!

Tokenomika Fragmetric (FRAG)

Z razumevanjem tokenomike Fragmetric (FRAG) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko FRAG zdaj!

Kako kupiti Fragmetric (FRAG)

Iščete kako kupiti Fragmetric? Postopek je preprost in brez težav! Lahko enostavno kupite Fragmetric na MEXC tako, da sledite našemu podrobnemu vodniku Kako kupiti. Ponujamo vam podrobna navodila in video vadnice, ki prikazujejo, kako se registrirati na MEXC in uporabljati različne priročne možnosti plačila, ki so na voljo.

FRAG v lokalne valute

Pomembne panožne novosti Fragmetric (FRAG)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
10-05 21:29:00Posodobitve industrije
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Posodobitve industrije
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Podatki v verigi
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Posodobitve industrije
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Posodobitve industrije
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Posodobitve industrije
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

