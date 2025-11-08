Današnja cena kriptovalute Fleek v živo je 0.1517 USD. Tržna kapitalizacija FLK je 3,034,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz FLK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Fleek v živo je 0.1517 USD. Tržna kapitalizacija FLK je 3,034,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz FLK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Fleek (FLK) v živo je $ 0.1517, s spremembo 12.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FLK v USD je $ 0.1517 na FLK.
Kriptovaluta Fleek je trenutno na #1615. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3.03M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 20.00M FLK. V zadnjih 24 urah se je FLK trgovalo med $ 0.1337 (najnižje) in $ 0.1708 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.6289933396082115, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.11349214572806128.
V kratkoročni uspešnosti se je FLK premaknil +0.19% v zadnji uri in -9.06% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 95.03K.
Tržne informacije Fleek (FLK)
No.1615
$ 3.03M
$ 95.03K
$ 15.17M
20.00M
100,000,000
100,000,000
20.00%
BASE
Trenutna tržna kapitalizacija Fleek je $ 3.03M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 95.03K. Obstoječa ponudba FLK je 20.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 15.17M.
Zgodovina cene Fleek, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.1337
24H Nizka
$ 0.1708
24H Visoka
$ 0.1337
$ 0.1708
$ 0.6289933396082115
$ 0.11349214572806128
+0.19%
+12.02%
-9.06%
-9.06%
Zgodovina cen Fleek (FLK) v USD
Sledite spremembam cen Fleek za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.016288
+12.02%
30 dni
$ -0.0983
-39.32%
60 dni
$ -0.0983
-39.32%
90 dni
$ -0.0983
-39.32%
Današnja sprememba cene Fleek
Danes je FLK zabeležil spremembo $ +0.016288 (+12.02%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Fleek
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0983 (-39.32%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Fleek
Če pogled razširimo na 60 dni, se je FLK spremenil za $ -0.0983 (-39.32%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Fleek
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0983 (-39.32%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Fleek (FLK) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Fleek, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Fleek?
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Fleek?
People want to know Fleek (FLK) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market timing, and investment planning. Active traders need real-time prices to execute profitable buy/sell orders. Investors track daily performance to assess their holdings' value and make informed decisions about position sizing. Price movements indicate market sentiment and potential opportunities. Additionally, understanding current prices helps evaluate project fundamentals and compare FLK against other cryptocurrencies for diversification strategies.
Napoved cene za kriptovaluto Fleek
Napoved cene Fleek (FLK) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FLK v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Fleek (FLK) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Fleek lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Fleek v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen FLK za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Fleek.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Fleek
Kaj lahko storite s kriptovaluto Fleek
Z lastništvom kriptovalute Fleek se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Fleek Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Fleek razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta Fleek rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Fleek.
Koliko je kriptovaluta Fleek vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Fleek je $ 0.1517. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Fleek še vedno dobra naložba?
Fleek ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v FLK, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Fleek?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Fleek v vrednosti $ 95.03K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Fleek?
Cena kriptovalute FLK se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Fleek v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena FLK.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Fleek?
Na ceno FLK vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
101,975.87
+1.16%
ETH
3,402.07
+3.17%
SOL
158.31
+1.86%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1799
+7.98%
Bo cena kriptovalute Fleek letos rasla?
Cena kriptovalute Fleek bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Fleek (FLK).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:58:15 (UTC+8)
