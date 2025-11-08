Današnja cena Fleek

Današnja cena kriptovalute Fleek (FLK) v živo je $ 0.1517, s spremembo 12.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FLK v USD je $ 0.1517 na FLK.

Kriptovaluta Fleek je trenutno na #1615. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3.03M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 20.00M FLK. V zadnjih 24 urah se je FLK trgovalo med $ 0.1337 (najnižje) in $ 0.1708 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.6289933396082115, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.11349214572806128.

V kratkoročni uspešnosti se je FLK premaknil +0.19% v zadnji uri in -9.06% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 95.03K.

Tržne informacije Fleek (FLK)

Uvrstitev No.1615 Tržna kapitalizacija $ 3.03M$ 3.03M $ 3.03M Volumen (24H) $ 95.03K$ 95.03K $ 95.03K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 15.17M$ 15.17M $ 15.17M Zaloga v obtoku 20.00M 20.00M 20.00M Največja ponudba 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Skupna ponudba 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Hitrost kroženja 20.00% Javna veriga blokov BASE

Trenutna tržna kapitalizacija Fleek je $ 3.03M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 95.03K. Obstoječa ponudba FLK je 20.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 15.17M.