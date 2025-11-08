BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Fleek v živo je 0.1517 USD. Tržna kapitalizacija FLK je 3,034,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz FLK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Fleek v živo je 0.1517 USD. Tržna kapitalizacija FLK je 3,034,000 USD. Spremljajte posodobitve cen iz FLK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o FLK

Informacije o ceni FLK

Kaj je FLK

Bela knjiga FLK

Uradna spletna stran FLK

Tokenomika FLK

Napoved cen FLK

Zgodovina FLK

FLK Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute FLK v fiat

Spot FLK

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Fleek Logotip

Cena Fleek(FLK)

Cena 1 FLK v USD v živo:

$0.1518
$0.1518$0.1518
+12.02%1D
USD
Fleek (FLK) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:58:15 (UTC+8)

Današnja cena Fleek

Današnja cena kriptovalute Fleek (FLK) v živo je $ 0.1517, s spremembo 12.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FLK v USD je $ 0.1517 na FLK.

Kriptovaluta Fleek je trenutno na #1615. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3.03M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 20.00M FLK. V zadnjih 24 urah se je FLK trgovalo med $ 0.1337 (najnižje) in $ 0.1708 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.6289933396082115, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.11349214572806128.

V kratkoročni uspešnosti se je FLK premaknil +0.19% v zadnji uri in -9.06% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 95.03K.

Tržne informacije Fleek (FLK)

No.1615

$ 3.03M
$ 3.03M$ 3.03M

$ 95.03K
$ 95.03K$ 95.03K

$ 15.17M
$ 15.17M$ 15.17M

20.00M
20.00M 20.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

20.00%

BASE

Trenutna tržna kapitalizacija Fleek je $ 3.03M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 95.03K. Obstoječa ponudba FLK je 20.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 15.17M.

Zgodovina cene Fleek, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.1337
$ 0.1337$ 0.1337
24H Nizka
$ 0.1708
$ 0.1708$ 0.1708
24H Visoka

$ 0.1337
$ 0.1337$ 0.1337

$ 0.1708
$ 0.1708$ 0.1708

$ 0.6289933396082115
$ 0.6289933396082115$ 0.6289933396082115

$ 0.11349214572806128
$ 0.11349214572806128$ 0.11349214572806128

+0.19%

+12.02%

-9.06%

-9.06%

Zgodovina cen Fleek (FLK) v USD

Sledite spremembam cen Fleek za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.016288+12.02%
30 dni$ -0.0983-39.32%
60 dni$ -0.0983-39.32%
90 dni$ -0.0983-39.32%
Današnja sprememba cene Fleek

Danes je FLK zabeležil spremembo $ +0.016288 (+12.02%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Fleek

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0983 (-39.32%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Fleek

Če pogled razširimo na 60 dni, se je FLK spremenil za $ -0.0983 (-39.32%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Fleek

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0983 (-39.32%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Fleek (FLK) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Fleek.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Fleek

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Fleek, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Fleek?

Several key factors influence Fleek (FLK) token prices:

Market Demand: User adoption of Fleek's decentralized web hosting and storage services drives token utility and demand.

Platform Growth: Number of websites hosted, storage usage, and developer activity on the Fleek network.

Token Utility: FLK's use for payments, staking, and governance within the ecosystem.

Competition: Performance against other decentralized hosting platforms like IPFS-based services.

Partnerships: Integrations with Web3 projects and blockchain networks.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence in decentralized web infrastructure.

Technology Updates: Platform improvements, new features, and scalability enhancements.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Fleek?

People want to know Fleek (FLK) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market timing, and investment planning. Active traders need real-time prices to execute profitable buy/sell orders. Investors track daily performance to assess their holdings' value and make informed decisions about position sizing. Price movements indicate market sentiment and potential opportunities. Additionally, understanding current prices helps evaluate project fundamentals and compare FLK against other cryptocurrencies for diversification strategies.

Napoved cene za kriptovaluto Fleek

Napoved cene Fleek (FLK) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FLK v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Fleek (FLK) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Fleek lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Fleek v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen FLK za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Fleek.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Fleek

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Fleek? Nakup FLK je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Fleek. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Fleek (FLK).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 20.00M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Fleek bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Fleek (FLK)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Fleek

Z lastništvom kriptovalute Fleek se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Fleek (FLK) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Fleek (FLK)

The Platform is an AI social platform enabling users to generate and enhance content with AI and share it on social media. It is among the first social platforms that incorporates both AI and blockchain to create unique new social experiences.

Fleek Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Fleek razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Fleek spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Fleek

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Fleek?
Če bi kriptovaluta Fleek rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Fleek.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:58:15 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Fleek (FLK)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Fleek

FLK USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na FLK z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami FLK USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Fleek (FLK) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Fleek v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
FLK/USDC
$0.1517
$0.1517$0.1517
+11.79%
0.00% (USDT)
FLK/USDT
$0.1518
$0.1518$0.1518
+12.19%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

Splendor

Splendor

SPLD

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.3239
$0.3239$0.3239

+547.80%

Flux

Flux

FLUX

$0.26722
$0.26722$0.26722

+144.41%

Inspect

Inspect

INSP

$0.01105
$0.01105$0.01105

+75.39%

0G

0G

0G

$1.645
$1.645$1.645

+57.56%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000009387
$0.000009387$0.000009387

+56.45%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz FLK v USD

Znesek

FLK
FLK
USD
USD

1 FLK = 0.1517 USD