Na podlagi vaše napovedi bi lahko Fleek zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.1505.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Fleek zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.158025.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena FLK za leto 2027 $ 0.165926 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena FLK za leto 2028 $ 0.174222 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FLK v letu 2029 $ 0.182933 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FLK v letu 2030 $ 0.192080 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Fleek lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.312878.

Leta 2050 bi se cena Fleek lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.509646.