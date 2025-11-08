Današnja cena Fireverse

Današnja cena kriptovalute Fireverse (FIR) v živo je $ 0.03125, s spremembo 3.18 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FIR v USD je $ 0.03125 na FIR.

Kriptovaluta Fireverse je trenutno na #1462. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4.27M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 136.71M FIR. V zadnjih 24 urah se je FIR trgovalo med $ 0.03119 (najnižje) in $ 0.03276 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.13227499641836485, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.03134127854543523.

V kratkoročni uspešnosti se je FIR premaknil -0.77% v zadnji uri in -38.63% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 53.87K.

Tržne informacije Fireverse (FIR)

Uvrstitev No.1462 Tržna kapitalizacija $ 4.27M$ 4.27M $ 4.27M Volumen (24H) $ 53.87K$ 53.87K $ 53.87K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 31.25M$ 31.25M $ 31.25M Zaloga v obtoku 136.71M 136.71M 136.71M Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 13.67% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Fireverse je $ 4.27M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 53.87K. Obstoječa ponudba FIR je 136.71M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 31.25M.