Današnja cena kriptovalute Fireverse v živo je 0.03125 USD. Tržna kapitalizacija FIR je 4,272,187.5 USD. Spremljajte posodobitve cen iz FIR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o FIR

Informacije o ceni FIR

Kaj je FIR

Bela knjiga FIR

Uradna spletna stran FIR

Tokenomika FIR

Napoved cen FIR

Zgodovina FIR

FIR Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute FIR v fiat

Spot FIR

Terminske pogodbe FIR USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Fireverse Logotip

Cena Fireverse(FIR)

Cena 1 FIR v USD v živo:

$0.03127
$0.03127$0.03127
-3.18%1D
USD
Fireverse (FIR) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:53:34 (UTC+8)

Današnja cena Fireverse

Današnja cena kriptovalute Fireverse (FIR) v živo je $ 0.03125, s spremembo 3.18 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FIR v USD je $ 0.03125 na FIR.

Kriptovaluta Fireverse je trenutno na #1462. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4.27M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 136.71M FIR. V zadnjih 24 urah se je FIR trgovalo med $ 0.03119 (najnižje) in $ 0.03276 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.13227499641836485, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.03134127854543523.

V kratkoročni uspešnosti se je FIR premaknil -0.77% v zadnji uri in -38.63% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 53.87K.

Tržne informacije Fireverse (FIR)

No.1462

$ 4.27M
$ 4.27M$ 4.27M

$ 53.87K
$ 53.87K$ 53.87K

$ 31.25M
$ 31.25M$ 31.25M

136.71M
136.71M 136.71M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

13.67%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Fireverse je $ 4.27M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 53.87K. Obstoječa ponudba FIR je 136.71M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 31.25M.

Zgodovina cene Fireverse, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.03119
$ 0.03119$ 0.03119
24H Nizka
$ 0.03276
$ 0.03276$ 0.03276
24H Visoka

$ 0.03119
$ 0.03119$ 0.03119

$ 0.03276
$ 0.03276$ 0.03276

$ 0.13227499641836485
$ 0.13227499641836485$ 0.13227499641836485

$ 0.03134127854543523
$ 0.03134127854543523$ 0.03134127854543523

-0.77%

-3.18%

-38.63%

-38.63%

Zgodovina cen Fireverse (FIR) v USD

Sledite spremembam cen Fireverse za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.001027-3.18%
30 dni$ -0.04634-59.73%
60 dni$ -0.05417-63.42%
90 dni$ -0.08898-74.01%
Današnja sprememba cene Fireverse

Danes je FIR zabeležil spremembo $ -0.001027 (-3.18%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Fireverse

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.04634 (-59.73%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Fireverse

Če pogled razširimo na 60 dni, se je FIR spremenil za $ -0.05417 (-63.42%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Fireverse

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.08898 (-74.01%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Fireverse (FIR) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Fireverse.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Fireverse

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Fireverse, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Fireverse?

Fireverse (FIR) prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact FIR pricing.

Gaming Adoption: As a gaming-focused token, user engagement and game popularity drive demand.

Token Utility: In-game purchases, staking rewards, and platform features affect token value.

Supply Dynamics: Token burning mechanisms, staking locks, and circulating supply changes influence scarcity.

Partnerships: Collaborations with gaming studios, platforms, or major crypto projects boost credibility.

Development Progress: Roadmap milestones, new features, and technical updates impact investor confidence.

Regulatory News: Crypto regulations, especially gaming-related policies, affect market perception.

Competition: Performance relative to other gaming tokens and metaverse projects.

Trading Volume: Liquidity on exchanges and trading activity influence price stability.

Community Growth: Active user base, social media presence, and community engagement drive organic demand.

These factors interact dynamically, creating price volatility typical of emerging gaming cryptocurrencies.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Fireverse?

People want to know Fireverse (FIR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and opportunities in the crypto market.

Napoved cene za kriptovaluto Fireverse

Napoved cene Fireverse (FIR) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FIR v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Fireverse (FIR) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Fireverse lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Fireverse v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen FIR za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Fireverse.

O Fireverse

FIR is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. The primary purpose of FIR is to facilitate transactions within its ecosystem, serving as a medium of exchange between participants. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the asset to validate transactions and earn rewards. The supply model of FIR is fixed, with a predetermined number of tokens that were issued at its inception. The asset is typically used in decentralized applications (dApps) built on its platform, enabling users to interact with these applications and perform transactions. As a blockchain-based asset, FIR also offers the potential for transparency and security in transactions, contributing to its use in various sectors.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Fireverse

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Fireverse? Nakup FIR je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Fireverse. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Fireverse (FIR).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 136.71M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Fireverse bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Fireverse (FIR)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Fireverse

Z lastništvom kriptovalute Fireverse se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Fireverse (FIR) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Fireverse (FIR)

Fireverse is a revolutionary music creation platform dedicated to transforming the industry through cutting-edge artificial intelligence and decentralized blockchain solutions. Fireverse redefines the music landscape, empowering both professional and amateur musicians to create, share, and profit from their unique compositions.

Fireverse Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Fireverse razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Fireverse spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Fireverse

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Fireverse?
Če bi kriptovaluta Fireverse rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Fireverse.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:53:34 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Fireverse (FIR)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti Fireverse

FIR USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na FIR z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami FIR USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Fireverse (FIR) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Fireverse v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
FIR/USDT
$0.03127
$0.03127$0.03127
-3.33%
0.00% (USDT)

$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$1.1935
$0.00004207
$0.000023247
$0.22529
$1.570
Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

