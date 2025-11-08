Današnja cena kriptovalute Fireverse v živo je 0.03125 USD. Tržna kapitalizacija FIR je 4,272,187.5 USD. Spremljajte posodobitve cen iz FIR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Fireverse v živo je 0.03125 USD. Tržna kapitalizacija FIR je 4,272,187.5 USD. Spremljajte posodobitve cen iz FIR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Fireverse (FIR) v živo je $ 0.03125, s spremembo 3.18 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FIR v USD je $ 0.03125 na FIR.
Kriptovaluta Fireverse je trenutno na #1462. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4.27M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 136.71M FIR. V zadnjih 24 urah se je FIR trgovalo med $ 0.03119 (najnižje) in $ 0.03276 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.13227499641836485, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.03134127854543523.
V kratkoročni uspešnosti se je FIR premaknil -0.77% v zadnji uri in -38.63% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 53.87K.
Tržne informacije Fireverse (FIR)
No.1462
$ 4.27M
$ 4.27M$ 4.27M
$ 53.87K
$ 53.87K$ 53.87K
$ 31.25M
$ 31.25M$ 31.25M
136.71M
136.71M 136.71M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
13.67%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Fireverse je $ 4.27M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 53.87K. Obstoječa ponudba FIR je 136.71M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 31.25M.
Zgodovina cene Fireverse, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.03119
$ 0.03119$ 0.03119
24H Nizka
$ 0.03276
$ 0.03276$ 0.03276
24H Visoka
$ 0.03119
$ 0.03119$ 0.03119
$ 0.03276
$ 0.03276$ 0.03276
$ 0.13227499641836485
$ 0.13227499641836485$ 0.13227499641836485
$ 0.03134127854543523
$ 0.03134127854543523$ 0.03134127854543523
-0.77%
-3.18%
-38.63%
-38.63%
Zgodovina cen Fireverse (FIR) v USD
Sledite spremembam cen Fireverse za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.001027
-3.18%
30 dni
$ -0.04634
-59.73%
60 dni
$ -0.05417
-63.42%
90 dni
$ -0.08898
-74.01%
Današnja sprememba cene Fireverse
Danes je FIR zabeležil spremembo $ -0.001027 (-3.18%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Fireverse
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.04634 (-59.73%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Fireverse
Če pogled razširimo na 60 dni, se je FIR spremenil za $ -0.05417 (-63.42%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Fireverse
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.08898 (-74.01%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Fireverse (FIR) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Fireverse
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Fireverse, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Fireverse?
Fireverse (FIR) prices are influenced by several key factors:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact FIR pricing.
Gaming Adoption: As a gaming-focused token, user engagement and game popularity drive demand.
Token Utility: In-game purchases, staking rewards, and platform features affect token value.
Partnerships: Collaborations with gaming studios, platforms, or major crypto projects boost credibility.
Development Progress: Roadmap milestones, new features, and technical updates impact investor confidence.
Regulatory News: Crypto regulations, especially gaming-related policies, affect market perception.
Competition: Performance relative to other gaming tokens and metaverse projects.
Trading Volume: Liquidity on exchanges and trading activity influence price stability.
Community Growth: Active user base, social media presence, and community engagement drive organic demand.
These factors interact dynamically, creating price volatility typical of emerging gaming cryptocurrencies.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Fireverse?
People want to know Fireverse (FIR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and opportunities in the crypto market.
Napoved cene za kriptovaluto Fireverse
Napoved cene Fireverse (FIR) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FIR v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Fireverse (FIR) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Fireverse lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Fireverse v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen FIR za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Fireverse.
O Fireverse
FIR is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. The primary purpose of FIR is to facilitate transactions within its ecosystem, serving as a medium of exchange between participants. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the asset to validate transactions and earn rewards. The supply model of FIR is fixed, with a predetermined number of tokens that were issued at its inception. The asset is typically used in decentralized applications (dApps) built on its platform, enabling users to interact with these applications and perform transactions. As a blockchain-based asset, FIR also offers the potential for transparency and security in transactions, contributing to its use in various sectors.
FIR is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. The primary purpose of FIR is to facilitate transactions within its ecosystem, serving as a medium of exchange between participants. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the asset to validate transactions and earn rewards. The supply model of FIR is fixed, with a predetermined number of tokens that were issued at its inception. The asset is typically used in decentralized applications (dApps) built on its platform, enabling users to interact with these applications and perform transactions. As a blockchain-based asset, FIR also offers the potential for transparency and security in transactions, contributing to its use in various sectors.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Fireverse
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Fireverse? Nakup FIR je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Fireverse. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Fireverse (FIR).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 136.71M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Fireverse bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Fireverse
Z lastništvom kriptovalute Fireverse se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Fireverse is a revolutionary music creation platform dedicated to transforming the industry through cutting-edge artificial intelligence and decentralized blockchain solutions. Fireverse redefines the music landscape, empowering both professional and amateur musicians to create, share, and profit from their unique compositions.
Fireverse is a revolutionary music creation platform dedicated to transforming the industry through cutting-edge artificial intelligence and decentralized blockchain solutions. Fireverse redefines the music landscape, empowering both professional and amateur musicians to create, share, and profit from their unique compositions.
Fireverse Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Fireverse razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Fireverse
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Fireverse?
Če bi kriptovaluta Fireverse rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Fireverse.
Koliko je kriptovaluta Fireverse vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Fireverse je $ 0.03125. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Fireverse še vedno dobra naložba?
Fireverse ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v FIR, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Fireverse?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Fireverse v vrednosti $ 53.87K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Fireverse?
Cena kriptovalute FIR se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Fireverse v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena FIR.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Fireverse?
Na ceno FIR vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,359.76
+1.54%
ETH
3,447.07
+4.53%
SOL
161.25
+3.75%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.0875
-0.47%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za FIR na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par FIR/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Fireverse gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Fireverse letos rasla?
Cena kriptovalute Fireverse bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Fireverse (FIR).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:53:34 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Fireverse (FIR)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.