Na podlagi vaše napovedi bi lahko Fireverse zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.03173.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Fireverse zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.033316.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena FIR za leto 2027 $ 0.034982 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena FIR za leto 2028 $ 0.036731 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FIR v letu 2029 $ 0.038568 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FIR v letu 2030 $ 0.040496 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Fireverse lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.065964.

Leta 2050 bi se cena Fireverse lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.107449.