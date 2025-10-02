Tokenomika FINE (FINE)

Tokenomika FINE (FINE)

Odkrijte ključne vpoglede v FINE (FINE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 02:34:01 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen FINE (FINE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za FINE (FINE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 420.69T
$ 420.69T$ 420.69T
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 571.21K
$ 571.21K$ 571.21K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00000007421
$ 0.00000007421$ 0.00000007421
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000000000018310705
$ 0.000000000018310705$ 0.000000000018310705
Trenutna cena:
$ 0.0000000013578
$ 0.0000000013578$ 0.0000000013578

Informacije o FINE (FINE)

“This Is Fine” is unique as a meme for two reasons. One, while sometimes modified, it’s most commonly used in an unaltered state. Second, it’s still popular and used, despite now being nearly nine years old.

Uradna spletna stran:
https://www.finerc.vip/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x75c97384ca209f915381755c582ec0e2ce88c1ba

Tokenomika FINE (FINE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike FINE (FINE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov FINE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FINE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko FINE, raziščite ceno žetona FINE v živo!

Kako kupiti FINE

Želite v svoj portfelj dodati FINE (FINE)? MEXC podpira različne načine nakupa FINE, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen FINE (FINE)

Analiza zgodovine cen FINE pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene FINE

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FINE? Naša stran za napovedovanje cen FINE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti