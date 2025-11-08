Današnja cena FARTLESS COIN

Današnja cena kriptovalute FARTLESS COIN (FARTLESS) v živo je $ 0.000373, s spremembo 12.07 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FARTLESS v USD je $ 0.000373 na FARTLESS.

Kriptovaluta FARTLESS COIN je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- FARTLESS. V zadnjih 24 urah se je FARTLESS trgovalo med $ 0.000312 (najnižje) in $ 0.0003957 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je FARTLESS premaknil +5.01% v zadnji uri in -19.91% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 59.16K.

Tržne informacije FARTLESS COIN (FARTLESS)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 59.16K$ 59.16K $ 59.16K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija FARTLESS COIN je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 59.16K. Obstoječa ponudba FARTLESS je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.