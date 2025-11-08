BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute FARTLESS COIN v živo je 0.000373 USD. Tržna kapitalizacija FARTLESS je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz FARTLESS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute FARTLESS COIN v živo je 0.000373 USD. Tržna kapitalizacija FARTLESS je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz FARTLESS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o FARTLESS

Informacije o ceni FARTLESS

Kaj je FARTLESS

Tokenomika FARTLESS

Napoved cen FARTLESS

Zgodovina FARTLESS

FARTLESS Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute FARTLESS v fiat

Spot FARTLESS

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

FARTLESS COIN Logotip

Cena FARTLESS COIN(FARTLESS)

Cena 1 FARTLESS v USD v živo:

$0.000373
$0.000373$0.000373
+12.07%1D
USD
FARTLESS COIN (FARTLESS) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:12:46 (UTC+8)

Današnja cena FARTLESS COIN

Današnja cena kriptovalute FARTLESS COIN (FARTLESS) v živo je $ 0.000373, s spremembo 12.07 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FARTLESS v USD je $ 0.000373 na FARTLESS.

Kriptovaluta FARTLESS COIN je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- FARTLESS. V zadnjih 24 urah se je FARTLESS trgovalo med $ 0.000312 (najnižje) in $ 0.0003957 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je FARTLESS premaknil +5.01% v zadnji uri in -19.91% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 59.16K.

Tržne informacije FARTLESS COIN (FARTLESS)

--
----

$ 59.16K
$ 59.16K$ 59.16K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija FARTLESS COIN je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 59.16K. Obstoječa ponudba FARTLESS je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.

Zgodovina cene FARTLESS COIN, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.000312
$ 0.000312$ 0.000312
24H Nizka
$ 0.0003957
$ 0.0003957$ 0.0003957
24H Visoka

$ 0.000312
$ 0.000312$ 0.000312

$ 0.0003957
$ 0.0003957$ 0.0003957

--
----

--
----

+5.01%

+12.07%

-19.91%

-19.91%

Zgodovina cen FARTLESS COIN (FARTLESS) v USD

Sledite spremembam cen FARTLESS COIN za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.000040172+12.07%
30 dni$ -0.0005398-59.14%
60 dni$ -0.001537-80.48%
90 dni$ -0.002423-86.66%
Današnja sprememba cene FARTLESS COIN

Danes je FARTLESS zabeležil spremembo $ +0.000040172 (+12.07%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene FARTLESS COIN

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0005398 (-59.14%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene FARTLESS COIN

Če pogled razširimo na 60 dni, se je FARTLESS spremenil za $ -0.001537 (-80.48%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene FARTLESS COIN

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.002423 (-86.66%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen FARTLESS COIN (FARTLESS) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen FARTLESS COIN.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto FARTLESS COIN

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute FARTLESS COIN, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute FARTLESS COIN?

FARTLESS COIN price is influenced by several key factors:

Market sentiment and investor speculation drive short-term volatility. Trading volume and liquidity affect price stability. Social media buzz and community engagement impact demand. Exchange listings increase accessibility and trading opportunities. Overall cryptocurrency market trends influence all altcoins including FARTLESS.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute FARTLESS COIN?

People want to know FARTLESS COIN price today for several reasons: making investment decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and determining profit/loss. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and make informed choices about entering or exiting positions.

Napoved cene za kriptovaluto FARTLESS COIN

Napoved cene FARTLESS COIN (FARTLESS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FARTLESS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen FARTLESS COIN (FARTLESS) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena FARTLESS COIN lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute FARTLESS COIN v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen FARTLESS za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute FARTLESS COIN.

O FARTLESS COIN

FARTLESS is a digital asset designed to provide a unique approach to the world of cryptocurrencies. It operates on a decentralized platform, leveraging blockchain technology to facilitate peer-to-peer transactions. The general purpose of FARTLESS is to offer a secure, efficient, and transparent method of transferring digital assets. Its consensus mechanism and supply issuance model are not widely known, keeping the focus on its primary role in the crypto ecosystem. FARTLESS is typically used for digital transactions, with its blockchain design offering potential for various applications in the broader digital economy. This cryptocurrency aims to bring a fresh perspective to the digital asset landscape, focusing on the core principles of security, transparency, and efficiency.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto FARTLESS COIN

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto FARTLESS COIN? Nakup FARTLESS je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute FARTLESS COIN. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute FARTLESS COIN (FARTLESS).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in FARTLESS COIN bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu FARTLESS COIN (FARTLESS)

Kaj lahko storite s kriptovaluto FARTLESS COIN

Z lastništvom kriptovalute FARTLESS COIN se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup FARTLESS COIN (FARTLESS) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je FARTLESS COIN (FARTLESS)

FARTLESS is a meme coin in the Solana ecosystem, widely believed to be launched by the developer of Fartcoin.

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o FARTLESS COIN

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta FARTLESS COIN?
Če bi kriptovaluta FARTLESS COIN rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute FARTLESS COIN.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:12:46 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti FARTLESS COIN (FARTLESS)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti FARTLESS COIN

FARTLESS USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na FARTLESS z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami FARTLESS USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte FARTLESS COIN (FARTLESS) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute FARTLESS COIN v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
FARTLESS/USDT
$0.000373
$0.000373$0.000373
+12.38%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.6900
$2.6900$2.6900

+5,280.00%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004435
$0.00004435$0.00004435

+787.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000016000
$0.000016000$0.000016000

+166.66%

Flux

Flux

FLUX

$0.23421
$0.23421$0.23421

+114.22%

0G

0G

0G

$1.564
$1.564$1.564

+49.80%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz FARTLESS v USD

Znesek

FARTLESS
FARTLESS
USD
USD

1 FARTLESS = 0.000373 USD