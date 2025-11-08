Današnja cena kriptovalute FARTLESS COIN v živo je 0.000373 USD. Tržna kapitalizacija FARTLESS je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz FARTLESS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute FARTLESS COIN v živo je 0.000373 USD. Tržna kapitalizacija FARTLESS je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz FARTLESS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute FARTLESS COIN (FARTLESS) v živo je $ 0.000373, s spremembo 12.07 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FARTLESS v USD je $ 0.000373 na FARTLESS.
Kriptovaluta FARTLESS COIN je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- FARTLESS. V zadnjih 24 urah se je FARTLESS trgovalo med $ 0.000312 (najnižje) in $ 0.0003957 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je FARTLESS premaknil +5.01% v zadnji uri in -19.91% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 59.16K.
Tržne informacije FARTLESS COIN (FARTLESS)
$ 59.16K
$ 0.00
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija FARTLESS COIN je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 59.16K. Obstoječa ponudba FARTLESS je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.
Zgodovina cene FARTLESS COIN, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
$ 0.0003957
$ 0.0003957$ 0.0003957
24H Visoka
+5.01%
+12.07%
-19.91%
-19.91%
Zgodovina cen FARTLESS COIN (FARTLESS) v USD
Sledite spremembam cen FARTLESS COIN za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.000040172
+12.07%
30 dni
$ -0.0005398
-59.14%
60 dni
$ -0.001537
-80.48%
90 dni
$ -0.002423
-86.66%
Današnja sprememba cene FARTLESS COIN
Danes je FARTLESS zabeležil spremembo $ +0.000040172 (+12.07%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene FARTLESS COIN
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0005398 (-59.14%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene FARTLESS COIN
Če pogled razširimo na 60 dni, se je FARTLESS spremenil za $ -0.001537 (-80.48%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene FARTLESS COIN
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.002423 (-86.66%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen FARTLESS COIN (FARTLESS) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto FARTLESS COIN
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute FARTLESS COIN, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute FARTLESS COIN?
FARTLESS COIN price is influenced by several key factors:
Market sentiment and investor speculation drive short-term volatility. Trading volume and liquidity affect price stability. Social media buzz and community engagement impact demand. Exchange listings increase accessibility and trading opportunities. Overall cryptocurrency market trends influence all altcoins including FARTLESS.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute FARTLESS COIN?
People want to know FARTLESS COIN price today for several reasons: making investment decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and determining profit/loss. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and make informed choices about entering or exiting positions.
Napoved cene za kriptovaluto FARTLESS COIN
Napoved cene FARTLESS COIN (FARTLESS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FARTLESS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen FARTLESS COIN (FARTLESS) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena FARTLESS COIN lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute FARTLESS COIN v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen FARTLESS za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute FARTLESS COIN.
O FARTLESS COIN
FARTLESS is a digital asset designed to provide a unique approach to the world of cryptocurrencies. It operates on a decentralized platform, leveraging blockchain technology to facilitate peer-to-peer transactions. The general purpose of FARTLESS is to offer a secure, efficient, and transparent method of transferring digital assets. Its consensus mechanism and supply issuance model are not widely known, keeping the focus on its primary role in the crypto ecosystem. FARTLESS is typically used for digital transactions, with its blockchain design offering potential for various applications in the broader digital economy. This cryptocurrency aims to bring a fresh perspective to the digital asset landscape, focusing on the core principles of security, transparency, and efficiency.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto FARTLESS COIN
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto FARTLESS COIN? Nakup FARTLESS je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute FARTLESS COIN. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute FARTLESS COIN (FARTLESS).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in FARTLESS COIN bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto FARTLESS COIN
Z lastništvom kriptovalute FARTLESS COIN se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup FARTLESS COIN (FARTLESS) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
FARTLESS is a meme coin in the Solana ecosystem, widely believed to be launched by the developer of Fartcoin.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o FARTLESS COIN
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta FARTLESS COIN?
Če bi kriptovaluta FARTLESS COIN rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute FARTLESS COIN.
Koliko je kriptovaluta FARTLESS COIN vredna danes?
Današnja cena kriptovalute FARTLESS COIN je $ 0.000373. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta FARTLESS COIN še vedno dobra naložba?
FARTLESS COIN ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v FARTLESS, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto FARTLESS COIN?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto FARTLESS COIN v vrednosti $ 59.16K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute FARTLESS COIN?
Cena kriptovalute FARTLESS se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute FARTLESS COIN v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena FARTLESS.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute FARTLESS COIN?
Na ceno FARTLESS vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,285.83
+1.47%
ETH
3,451
+4.65%
SOL
161.28
+3.77%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1074
+1.34%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za FARTLESS na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par FARTLESS/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute FARTLESS COIN gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute FARTLESS COIN letos rasla?
Cena kriptovalute FARTLESS COIN bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute FARTLESS COIN (FARTLESS).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:12:46 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.