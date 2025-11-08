Današnja cena Zyphora

Današnja cena kriptovalute Zyphora (ZYPH) v živo je $ 0.000000778, s spremembo 4.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ZYPH v USD je $ 0.000000778 na ZYPH.

Kriptovaluta Zyphora je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ZYPH. V zadnjih 24 urah se je ZYPH trgovalo med $ 0.000000701 (najnižje) in $ 0.000000828 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je ZYPH premaknil +4.85% v zadnji uri in -56.57% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 284.01K.

Tržne informacije Zyphora (ZYPH)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 284.01K$ 284.01K $ 284.01K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 16.34K$ 16.34K $ 16.34K Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Zyphora je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 284.01K. Obstoječa ponudba ZYPH je --, skupna ponudba pa znaša 21000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 16.34K.