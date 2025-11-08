BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Zyphora v živo je 0.000000778 USD. Tržna kapitalizacija ZYPH je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ZYPH v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Zyphora Logotip

Cena Zyphora(ZYPH)

Cena 1 ZYPH v USD v živo:

USD
Zyphora (ZYPH) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:39:15 (UTC+8)

Današnja cena Zyphora

Današnja cena kriptovalute Zyphora (ZYPH) v živo je $ 0.000000778, s spremembo 4.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ZYPH v USD je $ 0.000000778 na ZYPH.

Kriptovaluta Zyphora je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ZYPH. V zadnjih 24 urah se je ZYPH trgovalo med $ 0.000000701 (najnižje) in $ 0.000000828 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je ZYPH premaknil +4.85% v zadnji uri in -56.57% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 284.01K.

Tržne informacije Zyphora (ZYPH)

$ 284.01K
$ 284.01K$ 284.01K

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Zyphora je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 284.01K. Obstoječa ponudba ZYPH je --, skupna ponudba pa znaša 21000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 16.34K.

Zgodovina cene Zyphora, USD

Zgodovina cen Zyphora (ZYPH) v USD

Sledite spremembam cen Zyphora za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.000000030992+4.16%
30 dni$ -0.000002522-76.43%
60 dni$ -0.007499222-99.99%
90 dni$ -0.007499222-99.99%
Današnja sprememba cene Zyphora

Danes je ZYPH zabeležil spremembo $ +0.000000030992 (+4.16%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Zyphora

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000002522 (-76.43%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Zyphora

Če pogled razširimo na 60 dni, se je ZYPH spremenil za $ -0.007499222 (-99.99%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Zyphora

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.007499222 (-99.99%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Zyphora (ZYPH) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Zyphora.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Zyphora

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Zyphora, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Zyphora?

Zyphora (ZYPH) prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact ZYPH pricing.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.

Utility and Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform growth drive value.

Development Progress: Technical updates, roadmap milestones, and ecosystem expansion influence investor interest.

Regulatory Environment: Government policies and compliance requirements can significantly impact prices.

Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.

Social Media: Community engagement, influencer opinions, and viral trends create price volatility.

Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability impact accessibility and price stability.

Macroeconomic Factors: Global economic conditions, inflation, and traditional market performance influence crypto investments.

Technical Analysis: Chart patterns, support/resistance levels, and trading indicators guide investor decisions.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Zyphora?

People want to know Zyphora (ZYPH) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment performance. Real-time price data helps traders time their entries and exits effectively.

Napoved cene za kriptovaluto Zyphora

Napoved cene Zyphora (ZYPH) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ZYPH v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Zyphora (ZYPH) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Zyphora lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Zyphora v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ZYPH za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Zyphora.

O Zyphora

ZYPH is a digital asset that operates on a decentralized blockchain network. Its primary function is to facilitate secure, peer-to-peer transactions across the globe, with a focus on privacy and anonymity. ZYPH employs a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the token to validate transactions and earn rewards. The asset's issuance model is designed to control supply and maintain value, with a predetermined number of tokens released periodically. Typical uses of ZYPH include remittances, online purchases, and as a medium of exchange in the digital economy. Its blockchain infrastructure also supports the development of decentralized applications, further expanding its potential use cases.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Zyphora

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Zyphora? Nakup ZYPH je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Zyphora. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Zyphora (ZYPH).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Zyphora bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Zyphora

Z lastništvom kriptovalute Zyphora se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Zyphora (ZYPH) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Kaj je Zyphora (ZYPH)

Zyphora — The Modular Blockchain Stack.Build smarter. Deploy faster. Scale endlessly. Zyphora enables developers to launch high-performance Layer-2 rollups using a modular, composable framework.

Zyphora Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Zyphora razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Zyphora spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Zyphora

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Zyphora?
Če bi kriptovaluta Zyphora rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Zyphora.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:39:15 (UTC+8)

Prikaži več

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

