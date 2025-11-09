Na podlagi vaše napovedi bi lahko EVAA Protocol zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 2.04.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko EVAA Protocol zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 2.1420.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena EVAA za leto 2027 $ 2.2491 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena EVAA za leto 2028 $ 2.3615 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena EVAA v letu 2029 $ 2.4796 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena EVAA v letu 2030 $ 2.6036 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena EVAA Protocol lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 4.2410.

Leta 2050 bi se cena EVAA Protocol lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 6.9081.