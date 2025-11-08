Današnja cena StablR Euro

Današnja cena kriptovalute StablR Euro (EURR) v živo je $ 1.135, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz EURR v USD je $ 1.135 na EURR.

Kriptovaluta StablR Euro je trenutno na #988. mestu s tržno kapitalizacijo $ 13.49M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 11.88M EURR. V zadnjih 24 urah se je EURR trgovalo med $ 1.127 (najnižje) in $ 1.158 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.4634306829935808, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.0191650915551662.

V kratkoročni uspešnosti se je EURR premaknil +0.44% v zadnji uri in +0.53% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 36.09K.

Tržne informacije StablR Euro (EURR)

Uvrstitev No.988 Tržna kapitalizacija $ 13.49M$ 13.49M $ 13.49M Volumen (24H) $ 36.09K$ 36.09K $ 36.09K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 13.49M$ 13.49M $ 13.49M Zaloga v obtoku 11.88M 11.88M 11.88M Skupna ponudba 11,883,541.95 11,883,541.95 11,883,541.95 Javna veriga blokov ETH

