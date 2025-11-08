Današnja cena kriptovalute StablR Euro v živo je 1.135 USD. Tržna kapitalizacija EURR je 13,487,820.11325 USD. Spremljajte posodobitve cen iz EURR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute StablR Euro v živo je 1.135 USD. Tržna kapitalizacija EURR je 13,487,820.11325 USD. Spremljajte posodobitve cen iz EURR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute StablR Euro (EURR) v živo je $ 1.135, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz EURR v USD je $ 1.135 na EURR.
Kriptovaluta StablR Euro je trenutno na #988. mestu s tržno kapitalizacijo $ 13.49M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 11.88M EURR. V zadnjih 24 urah se je EURR trgovalo med $ 1.127 (najnižje) in $ 1.158 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.4634306829935808, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.0191650915551662.
V kratkoročni uspešnosti se je EURR premaknil +0.44% v zadnji uri in +0.53% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 36.09K.
Tržne informacije StablR Euro (EURR)
No.988
$ 13.49M
$ 13.49M$ 13.49M
$ 36.09K
$ 36.09K$ 36.09K
$ 13.49M
$ 13.49M$ 13.49M
11.88M
11.88M 11.88M
11,883,541.95
11,883,541.95 11,883,541.95
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija StablR Euro je $ 13.49M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 36.09K. Obstoječa ponudba EURR je 11.88M, skupna ponudba pa znaša 11883541.95. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 13.49M.
Zgodovina cene StablR Euro, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 1.127
$ 1.127$ 1.127
24H Nizka
$ 1.158
$ 1.158$ 1.158
24H Visoka
$ 1.127
$ 1.127$ 1.127
$ 1.158
$ 1.158$ 1.158
$ 1.4634306829935808
$ 1.4634306829935808$ 1.4634306829935808
$ 1.0191650915551662
$ 1.0191650915551662$ 1.0191650915551662
+0.44%
0.00%
+0.53%
+0.53%
Zgodovina cen StablR Euro (EURR) v USD
Sledite spremembam cen StablR Euro za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
0.00%
30 dni
$ -0.027
-2.33%
60 dni
$ -0.031
-2.66%
90 dni
$ -0.022
-1.91%
Današnja sprememba cene StablR Euro
Danes je EURR zabeležil spremembo $ 0 (0.00%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene StablR Euro
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.027 (-2.33%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene StablR Euro
Če pogled razširimo na 60 dni, se je EURR spremenil za $ -0.031 (-2.66%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene StablR Euro
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.022 (-1.91%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen StablR Euro (EURR) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto StablR Euro
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute StablR Euro, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute StablR Euro?
StablR Euro (EURR) prices are influenced by several key factors:
1. Euro exchange rate fluctuations against major currencies like USD 2. European Central Bank monetary policy and interest rate decisions 3. Eurozone economic indicators including inflation, GDP growth, and employment data 4. Market demand and supply for EURR tokens 5. Regulatory developments affecting stablecoins in Europe 6. Overall cryptocurrency market sentiment and volatility 7. Technical stability and trust in the StablR protocol 8. Competition from other Euro-pegged stablecoins 9. Liquidity levels on exchanges where EURR trades
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute StablR Euro?
People want to know StablR Euro (EURR) price today for several key reasons: portfolio tracking and valuation, trading decisions and market timing, risk management and exposure assessment, compliance with tax reporting requirements, and general market awareness. As a stablecoin pegged to the Euro, EURR price monitoring helps users ensure proper stability, plan transactions, and make informed investment choices in the rapidly evolving cryptocurrency market.
Napoved cene za kriptovaluto StablR Euro
Napoved cene StablR Euro (EURR) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena EURR v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen StablR Euro (EURR) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena StablR Euro lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute StablR Euro v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen EURR za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute StablR Euro.
O StablR Euro
EURR is a stablecoin that is pegged to the Euro, providing users with the ability to transact in a cryptocurrency that maintains a stable value relative to the Euro. It is designed to bridge the gap between traditional finance and the digital asset world, offering a digital representation of the Euro on the blockchain. As a stablecoin, EURR's primary use cases include serving as a medium of exchange, a unit of account, and a store of value within the crypto ecosystem. It also provides a way for users to hedge against the volatility of other cryptocurrencies, and enables seamless transactions between crypto and traditional financial systems.
EURR is a stablecoin that is pegged to the Euro, providing users with the ability to transact in a cryptocurrency that maintains a stable value relative to the Euro. It is designed to bridge the gap between traditional finance and the digital asset world, offering a digital representation of the Euro on the blockchain. As a stablecoin, EURR's primary use cases include serving as a medium of exchange, a unit of account, and a store of value within the crypto ecosystem. It also provides a way for users to hedge against the volatility of other cryptocurrencies, and enables seamless transactions between crypto and traditional financial systems.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto StablR Euro
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto StablR Euro? Nakup EURR je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute StablR Euro. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute StablR Euro (EURR).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 11.88M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in StablR Euro bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto StablR Euro
Z lastništvom kriptovalute StablR Euro se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
StablR Euro (EURR) is a Euro-backed stablecoin, pegged to the value of the Euro and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR Euro (EURR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR Euro (EURR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR Euro (EURR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.
StablR Euro (EURR) is a Euro-backed stablecoin, pegged to the value of the Euro and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR Euro (EURR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR Euro (EURR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR Euro (EURR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.
StablR Euro Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje StablR Euro razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o StablR Euro
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta StablR Euro?
Če bi kriptovaluta StablR Euro rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute StablR Euro.
Koliko je kriptovaluta StablR Euro vredna danes?
Današnja cena kriptovalute StablR Euro je $ 1.135. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta StablR Euro še vedno dobra naložba?
StablR Euro ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v EURR, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto StablR Euro?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto StablR Euro v vrednosti $ 36.09K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute StablR Euro?
Cena kriptovalute EURR se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute StablR Euro v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena EURR.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute StablR Euro?
Na ceno EURR vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,268.67
+1.45%
ETH
3,451.55
+4.67%
SOL
161.27
+3.77%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1069
+1.29%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za EURR na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par EURR/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute StablR Euro gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute StablR Euro letos rasla?
Cena kriptovalute StablR Euro bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute StablR Euro (EURR).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:12:10 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti StablR Euro (EURR)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.