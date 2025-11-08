BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute StablR Euro v živo je 1.135 USD. Tržna kapitalizacija EURR je 13,487,820.11325 USD. Spremljajte posodobitve cen iz EURR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o EURR

Informacije o ceni EURR

Kaj je EURR

Bela knjiga EURR

Uradna spletna stran EURR

Tokenomika EURR

Napoved cen EURR

Zgodovina EURR

EURR Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute EURR v fiat

StablR Euro Logotip

Cena StablR Euro(EURR)

Cena 1 EURR v USD v živo:

$1.135
$1.135
0.00%1D
USD
StablR Euro (EURR) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:12:10 (UTC+8)

Današnja cena StablR Euro

Današnja cena kriptovalute StablR Euro (EURR) v živo je $ 1.135, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz EURR v USD je $ 1.135 na EURR.

Kriptovaluta StablR Euro je trenutno na #988. mestu s tržno kapitalizacijo $ 13.49M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 11.88M EURR. V zadnjih 24 urah se je EURR trgovalo med $ 1.127 (najnižje) in $ 1.158 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.4634306829935808, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.0191650915551662.

V kratkoročni uspešnosti se je EURR premaknil +0.44% v zadnji uri in +0.53% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 36.09K.

Tržne informacije StablR Euro (EURR)

No.988

$ 13.49M
$ 13.49M

$ 36.09K
$ 36.09K

$ 13.49M
$ 13.49M

11.88M
11.88M

11,883,541.95
11,883,541.95

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija StablR Euro je $ 13.49M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 36.09K. Obstoječa ponudba EURR je 11.88M, skupna ponudba pa znaša 11883541.95. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 13.49M.

Zgodovina cene StablR Euro, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 1.127
$ 1.127
24H Nizka
$ 1.158
$ 1.158
24H Visoka

$ 1.127
$ 1.127

$ 1.158
$ 1.158

$ 1.4634306829935808
$ 1.4634306829935808

$ 1.0191650915551662
$ 1.0191650915551662

+0.44%

0.00%

+0.53%

+0.53%

Zgodovina cen StablR Euro (EURR) v USD

Sledite spremembam cen StablR Euro za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 00.00%
30 dni$ -0.027-2.33%
60 dni$ -0.031-2.66%
90 dni$ -0.022-1.91%
Današnja sprememba cene StablR Euro

Danes je EURR zabeležil spremembo $ 0 (0.00%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene StablR Euro

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.027 (-2.33%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene StablR Euro

Če pogled razširimo na 60 dni, se je EURR spremenil za $ -0.031 (-2.66%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene StablR Euro

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.022 (-1.91%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen StablR Euro (EURR) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen StablR Euro.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto StablR Euro

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute StablR Euro, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute StablR Euro?

StablR Euro (EURR) prices are influenced by several key factors:

1. Euro exchange rate fluctuations against major currencies like USD
2. European Central Bank monetary policy and interest rate decisions
3. Eurozone economic indicators including inflation, GDP growth, and employment data
4. Market demand and supply for EURR tokens
5. Regulatory developments affecting stablecoins in Europe
6. Overall cryptocurrency market sentiment and volatility
7. Technical stability and trust in the StablR protocol
8. Competition from other Euro-pegged stablecoins
9. Liquidity levels on exchanges where EURR trades

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute StablR Euro?

People want to know StablR Euro (EURR) price today for several key reasons: portfolio tracking and valuation, trading decisions and market timing, risk management and exposure assessment, compliance with tax reporting requirements, and general market awareness. As a stablecoin pegged to the Euro, EURR price monitoring helps users ensure proper stability, plan transactions, and make informed investment choices in the rapidly evolving cryptocurrency market.

Napoved cene za kriptovaluto StablR Euro

Napoved cene StablR Euro (EURR) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena EURR v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen StablR Euro (EURR) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena StablR Euro lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute StablR Euro v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen EURR za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute StablR Euro.

O StablR Euro

EURR is a stablecoin that is pegged to the Euro, providing users with the ability to transact in a cryptocurrency that maintains a stable value relative to the Euro. It is designed to bridge the gap between traditional finance and the digital asset world, offering a digital representation of the Euro on the blockchain. As a stablecoin, EURR's primary use cases include serving as a medium of exchange, a unit of account, and a store of value within the crypto ecosystem. It also provides a way for users to hedge against the volatility of other cryptocurrencies, and enables seamless transactions between crypto and traditional financial systems.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto StablR Euro

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto StablR Euro? Nakup EURR je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute StablR Euro. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute StablR Euro (EURR).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 11.88M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in StablR Euro bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu StablR Euro (EURR)

Kaj lahko storite s kriptovaluto StablR Euro

Z lastništvom kriptovalute StablR Euro se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup StablR Euro (EURR) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je StablR Euro (EURR)

StablR Euro (EURR) is a Euro-backed stablecoin, pegged to the value of the Euro and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR Euro (EURR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR Euro (EURR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR Euro (EURR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

StablR Euro Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje StablR Euro razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna StablR Euro spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o StablR Euro

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta StablR Euro?
Če bi kriptovaluta StablR Euro rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute StablR Euro.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:12:10 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti StablR Euro (EURR)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti StablR Euro

EURR USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na EURR z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami EURR USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte StablR Euro (EURR) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute StablR Euro v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
EURR/USDT
$1.135
$1.135
0.00%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$2.6600

$0.00004425

$0.000016294

$0.23412

$1.570

