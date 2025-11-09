Napoved cene StablR Euro (EURR) (USD)

Pridobite napovedi cen kriptovalute StablR Euro za leta 2026, 2027, 2028, 2030 in več. Napovejte, koliko se bo EURR povečal v naslednjih petih letih ali več. Na podlagi tržnih trendov in razpoloženja takoj napovejte prihodnje cenovne scenarije.

Vnesite število med –100 in 1,000, da predvidite ceno kriptovaluteStablR Euro
%

* Izjava o omejitvi odgovornosti: Vse napovedi cen temeljijo na vnosih uporabnikov.

StablR Euro Napoved cene
$1.137
-1.55%
USD
Dejansko
Napoved
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-09 02:04:48 (UTC+8)

Napoved cen StablR Euro za obdobje 2025–2050 (USD)

Napoved cene StablR Euro (EURR) za leto 2025 (to leto)

Na podlagi vaše napovedi bi lahko StablR Euro zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 1.137.

Napoved cene StablR Euro (EURR) za leto 2026 (naslednje leto)

Na podlagi vaše napovedi bi lahko StablR Euro zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 1.1938.

Napoved cene StablR Euro (EURR) za leto 2027 (čez 2 leti)

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena EURR za leto 2027 $ 1.2535 s stopnjo rasti 10.25%.

Napoved cene StablR Euro (EURR) za leto 2028 (čez tri leta)

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena EURR za leto 2028 $ 1.3162 s stopnjo rasti 15.76%.

Napoved cene StablR Euro (EURR) za leto 2029 (čez 4 leta)

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena EURR v letu 2029 $ 1.3820 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Napoved cene StablR Euro (EURR) za leto 2030 (čez pet let)

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena EURR v letu 2030 $ 1.4511 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Napoved cen StablR Euro (EURR) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena StablR Euro lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 2.3637.

Napoved cen StablR Euro (EURR) za leto 2050 (čez 25 let)

Leta 2050 bi se cena StablR Euro lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 3.8502.

Leto
Cena
Rast
  • 2025
    $ 1.137
    0.00%
  • 2026
    $ 1.1938
    5.00%
  • 2027
    $ 1.2535
    10.25%
  • 2028
    $ 1.3162
    15.76%
  • 2029
    $ 1.3820
    21.55%
  • 2030
    $ 1.4511
    27.63%
  • 2031
    $ 1.5236
    34.01%
  • 2032
    $ 1.5998
    40.71%
Leto
Cena
Rast
  • 2033
    $ 1.6798
    47.75%
  • 2034
    $ 1.7638
    55.13%
  • 2035
    $ 1.8520
    62.89%
  • 2036
    $ 1.9446
    71.03%
  • 2037
    $ 2.0418
    79.59%
  • 2038
    $ 2.1439
    88.56%
  • 2039
    $ 2.2511
    97.99%
  • 2040
    $ 2.3637
    107.89%
Pokaži več

Kratkoročna napoved cen StablR Euro za danes, jutri, ta teden in 30 dni

Datum
Napoved cene
Rast
  • November 9, 2025(Danes)
    $ 1.137
    0.00%
  • November 10, 2025(jutri)
    $ 1.1371
    0.01%
  • November 16, 2025(Ta teden)
    $ 1.1380
    0.10%
  • December 9, 2025(30 dni)
    $ 1.1416
    0.41%
Napoved današnje cene StablR Euro (EURR)

Predvidena cena za EURR na dan November 9, 2025(Danes) je $1.137. Ta projekcija odraža izračunan rezultat zagotovljenega odstotka rasti, kar uporabnikom omogoča posnetek potencialnega gibanja cen za danes.

Napoved cene StablR Euro (EURR) za jutri

Napoved cene EURR za November 10, 2025(jutri), pri čemer se uporabi vhodni podatek o letni rasti v višini 5 %, je $1.1371. Ti rezultati omogočajo oceno napovedi vrednosti žetona na podlagi izbranih parametrov.

Napoved cene StablR Euro za ta teden (EURR)

Do November 16, 2025(Ta teden), ko je bila napovedana cena EURR, z uporabo 5 % letne stopnje rasti, znaša $1.1380. Napoved tega tedna se izračuna na podlagi enakega odstotka rasti, da se zagotovi predstava o možnih gibanjih cen v prihodnjih dneh.

Napoved cene StablR Euro (EURR) 30 dni

Če pogledamo 30 dni vnaprej, je predvidena cena za EURR $1.1416. Ta napoved je izpeljana z uporabo vhodnega podatka o letni rasti 5 %, da se oceni, kakšna bi lahko bila vrednost žetona po enem mesecu.

Trenutna statistika cen StablR Euro

$ 1.137
-1.55%

$ 13.51M
11.88M
$ 26.98K
--

Najnovejša cena EURR je $ 1.137. Njegova 24-urna sprememba znaša -1.55%, 24-urni volumen trgovanja pa je $ 26.98K.
Poleg tega EURR ima v razpoložljivi obtok 11.88M in skupno tržno kapitalizacijo v višini $ 13.51M.

Kako kupiti StablR Euro (EURR)

Poskušate kupiti EURR? Zdaj lahko EURR kupujete s kreditno kartico, bančnim nakazilom, P2P in številnimi drugimi načini plačila. Naučite se, kako kupiti StablR Euro in začeti na MEXC!

Naučite se, kako kupiti EURR zdaj

Zgodovina cen StablR Euro

Glede na najnovejše podatke o StablR Euro, zbrane na strani s cenami v živo, je trenutna cena StablR Euro 1.137 USD. Razpoložljivi obtok StablR Euro (EURR) je 0.00 EURR, kar pomeni, da je njegova tržna kapitalizacija  $13.51M.

Pika
Sprememba(%)
Sprememba(USD)
Najvišja
Najnižja
  • 24 ur
    -0.00%
    $ -0.000999
    $ 1.168
    $ 1.116
  • 7 dni
    0.01%
    $ 0.006000
    $ 1.331
    $ 1.087
  • 30 dni
    -0.01%
    $ -0.022000
    $ 1.331
    $ 1.013
24-urna uspešnost

V zadnjih 24 urah se je cena StablR Euro spremenila za $-0.000999, kar odraža spremembo vrednosti v višini -0.00%.

7-dnevna uspešnost

V zadnjih 7 dneh se je StablR Euro trgoval z najvišjo vrednostjo $1.331 in najnižjo vrednostjo $1.087. Cena se je spremenila za 0.01%. Ta nedavni trend kaže, da je na trgu potencial za nadaljnje gibanje EURR.

30-dnevna uspešnost

V zadnjem mesecu se je vrednost StablR Euro spremenila za -0.01%, kar pomeni približno  USD-0.022000 na njegovo vrednost. To pomeni, da bi lahko v bližnji prihodnosti pri EURR prišlo do nadaljnjih sprememb cen.

Preverite celotno zgodovino cen StablR Euro za podrobne trende na MEXC

Poglejte celotno zgodovino cen EURR

Kako deluje modul za napovedovanje cen StablR Euro (EURR)?

Modul za napovedovanje cen StablR Euro je uporabniku prijazno orodje, ki vam pomaga oceniti morebitne prihodnje cene na podlagi lastnih predpostavk o rasti EURR. Ne glede na to, ali ste izkušen trgovec ali radoveden vlagatelj, ta modul ponuja preprost in interaktiven način za napovedovanje prihodnje vrednosti žetona.

1. Vnesite svojo napoved rasti

Najprej vnesite želeni odstotek rasti, ki je lahko pozitiven ali negativen, odvisno od vaših tržnih napovedi. To lahko odraža vaša pričakovanja za StablR Euro za naslednje leto, pet let ali celo desetletja v prihodnosti.

2. Izračunajte prihodnjo ceno

Ko vnesete stopnjo rasti, kliknite gumb »Izračunaj«. Modul bo takoj izračunal predvideno prihodnjo ceno žetona EURR, kar vam bo omogočilo jasno predstavo, kako vaša napoved vpliva na vrednost žetona skozi čas.

3. Raziščite različne scenarije

Eksperimentirate lahko z različnimi stopnjami rasti, da preverite, kako lahko različni tržni pogoji vplivajo na ceno StablR Euro. Ta prilagodljivost vam omogoča, da analizirate tako optimistične kot konservativne napovedi in tako sprejemate bolj utemeljene odločitve.

4. Sentiment uporabnikov in vpogledi v skupnost

Modul združuje tudi podatke o razpoloženju uporabnikov, tako da lahko svoje napovedi primerjate z napovedmi drugih uporabnikov. Ta skupni prispevek ponuja dragocen vpogled v to, kako skupnost dojema prihodnost EURR.

Tehnični kazalniki za napovedovanje cen

Za povečanje natančnosti napovedi modul uporablja različne tehnične kazalnike in tržne podatke. Ti vključujejo:

Eksponentne drseče povprečne vrednosti (EMA): Pomaga slediti gibanju cene žetona, tako da izravnava nihanja in omogoča vpogled v morebitne obrate trenda.

Bollingerjevi pasovi: Meri nestanovitnost trga in prepozna potencialne pogoje prekupljenosti ali preprodanosti.

Indeks relativne moči (RSI): Ocenjuje dinamiko gibanja EURR, da ugotovi, ali je v bikovski ali medvedji fazi.

Konvergenca in divergenca drsečih sredin (MACD): Ocenjuje moč in smer gibanja cen, da prepozna potencialne vstopne in izstopne točke. S kombiniranjem teh kazalnikov s tržnimi podatki v realnem času modul zagotavlja dinamično napovedovanje cen, kar vam pomaga pridobiti globlji vpogled v prihodnji potencial StablR Euro.

Zakaj je napovedovanje cen EURR pomembno?

EURR Napovedi cen so ključne iz več razlogov, vlagatelji pa jih uporabljajo za različne namene:

Razvoj naložbene strategije: Napovedi pomagajo vlagateljem oblikovati strategije. Z ocenjevanjem prihodnjih cen se lahko odločijo, kdaj bodo kriptovaluto kupili, prodali ali jo zadržali.

Ocena tveganja: Razumevanje potencialnih gibanj cen omogoča vlagateljem, da ocenijo tveganje, povezano z določenim kripto sredstvom. To je bistveno pri obvladovanju in zmanjševanju morebitnih izgub.

Analiza trga: Napovedi pogosto vključujejo analizo tržnih trendov, novic in zgodovinskih podatkov. Ta celovita analiza vlagateljem pomaga pri razumevanju tržne dinamike in dejavnikov, ki vplivajo na spremembe cen.

Razpršitev portfelja: Z napovedjo, katere kriptovalute bi lahko bile uspešne, lahko vlagatelji ustrezno razpršijo svoje portfelje in tveganje porazdelijo na različna sredstva.

Dolgoročno načrtovanje: Vlagatelji, ki iščejo dolgoročne dobičke, se pri prepoznavanju kriptovalut s potencialom za prihodnjo rast zanašajo na napovedi.

Psihološka pripravljenost: Poznavanje možnih cenovnih scenarijev vlagatelje čustveno in finančno pripravi na nestanovitnost trga.

Vključevanje skupnosti: Napovedi cen kriptovalut pogosto sprožijo razprave v skupnosti vlagateljev, kar vodi do širšega razumevanja in kolektivne modrosti o tržnih trendih.

Pogosta vprašanja (FAQ) :

Je vredno v EURR vlagati zdaj?
Glede na vaše napovedi bo EURR dosegel ceno -- na undefined, zaradi česar je žeton vreden razmisleka.
Kakšna je napoved cene EURR za naslednji mesec?
Glede na orodje za napovedovanje cen StablR Euro (EURR) bo napovedana cena EURR dosegla -- na undefined.
Koliko bo leta 2026 stal 1 EURR?
Današnja cena 1 StablR Euro (EURR) je $1.137. V skladu z zgornjim modulom napovedi se bo EURR leta 2026 povečal za 0.00% in dosegel ceno --.
Kakšna je napovedana cena EURR v letu 2027?
StablR Euro (EURR) se bo po napovedih letno povečevala za 0.00% in do leta 2027 dosegel ceno -- za 1EURR.
Kakšna je ocenjena ciljna cena EURR v letu 2028?
Glede na vašo napoved cene bo StablR Euro (EURR) zrasel za 0.00%, njegova ciljna cena v letu 2028 pa je ocenjena na --.
Kakšna je ocenjena ciljna cena EURR v letu 2029?
Glede na vašo napoved cen bo StablR Euro (EURR) zrasel za 0.00%, njegova ciljna cena v letu 2029 pa je ocenjena na --.
Koliko bo leta 2030 stal 1 EURR?
Današnja cena 1 StablR Euro (EURR) je $1.137. V skladu z zgornjim modulom napovedi bo EURR leta 2030 zrasel za 0.00% in bo dosegel ceno --.
Kakšna je napoved cen EURR za leto 2040?
StablR Euro (EURR) se bo po napovedih vsako leto povečeval za 0.00% in do leta 2040 dosegel ceno -- za 1EURR.
Zavrnitev odgovornosti

Vsebina, objavljena na naših straneh s napovedmi cen kripto, temelji na informacijah in povratnih informacijah, ki so nam jih posredovali uporabniki MEXC in/ali drugi tretji viri. Predstavljeno vam je tako, »kot je«, samo v informativne in ilustrativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Pomembno je upoštevati, da predstavljene napovedi cen morda niso točne in jih ne bi smeli obravnavati kot take. Prihodnje cene se lahko bistveno razlikujejo od predstavljenih napovedi, zato se nanje ne bi smeli zanašati pri naložbenih odločitvah.

Poleg tega se ta vsebina ne sme razlagati kot finančni nasvet, niti ni namenjena priporočanju nakupa katerega koli določenega produkta ali storitve. MEXC vam na noben način ne odgovarja za kakršne koli izgube, ki bi jih lahko utrpeli zaradi sklicevanja, uporabe in/ali zanašanja na katero koli vsebino, objavljeno na naših straneh z napovedmi cen kriptovalut. Bistveno se je zavedati, da so cene digitalnih sredstev izpostavljene visokemu tržnemu tveganju in nestanovitnosti cen. Vrednost vaše naložbe se lahko zmanjša ali poveča in ni nobenega zagotovila, da si boste povrnili prvotno vloženi znesek. Konec koncev ste sami odgovorni za svoje naložbene odločitve in MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zanesljiv napovednik prihodnje uspešnosti. Vlagajte samo v produkte, ki jih poznate in razumete povezana tveganja. Skrbno pretehtajte svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetujte z neodvisnim finančnim svetovalcem pred kakršnokoli naložbeno odločitvijo.