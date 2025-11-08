Današnja cena kriptovalute ERA v živo je 0.2578 USD. Tržna kapitalizacija ERA je 38,283,300 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ERA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute ERA v živo je 0.2578 USD. Tržna kapitalizacija ERA je 38,283,300 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ERA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute ERA (ERA) v živo je $ 0.2578, s spremembo 1.05 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ERA v USD je $ 0.2578 na ERA.
Kriptovaluta ERA je trenutno na #573. mestu s tržno kapitalizacijo $ 38.28M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 148.50M ERA. V zadnjih 24 urah se je ERA trgovalo med $ 0.2425 (najnižje) in $ 0.2736 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.002420427794785, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.22166194220154517.
V kratkoročni uspešnosti se je ERA premaknil +0.70% v zadnji uri in -8.13% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 338.69K.
Tržne informacije ERA (ERA)
No.573
$ 38.28M
$ 38.28M
$ 338.69K
$ 338.69K
$ 257.80M
$ 257.80M
148.50M
148.50M
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
14.85%
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija ERA je $ 38.28M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 338.69K. Obstoječa ponudba ERA je 148.50M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 257.80M.
Zgodovina cene ERA, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.2425
$ 0.2425
24H Nizka
$ 0.2736
$ 0.2736
24H Visoka
$ 0.2425
$ 0.2425
$ 0.2736
$ 0.2736
$ 2.002420427794785
$ 2.002420427794785
$ 0.22166194220154517
$ 0.22166194220154517
+0.70%
+1.05%
-8.13%
-8.13%
Zgodovina cen ERA (ERA) v USD
Sledite spremembam cen ERA za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.002679
+1.05%
30 dni
$ -0.2432
-48.55%
60 dni
$ -0.484
-65.25%
90 dni
$ -0.8169
-76.02%
Današnja sprememba cene ERA
Danes je ERA zabeležil spremembo $ +0.002679 (+1.05%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene ERA
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.2432 (-48.55%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene ERA
Če pogled razširimo na 60 dni, se je ERA spremenil za $ -0.484 (-65.25%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene ERA
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.8169 (-76.02%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen ERA (ERA) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute ERA, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute ERA?
ERA token prices are influenced by several key factors:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact ERA prices.
Adoption Rate: Increased usage of ERA's blockchain network and ecosystem drives demand.
Technology Development: Platform upgrades, new features, and technical improvements affect value.
Trading Volume: Higher liquidity and trading activity influence price stability and movement.
Partnerships: Strategic alliances and integrations with other projects boost investor interest.
Regulatory News: Government policies and regulatory clarity in key markets impact prices.
Competition: Performance relative to other Layer 2 solutions and blockchain platforms.
Token Utility: Real-world use cases and staking rewards create demand pressure.
Market Capitalization: Supply dynamics and token distribution affect price discovery.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute ERA?
People want to know ERA price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and risk assessment. Cryptocurrency prices are highly volatile, so real-time pricing helps traders capitalize on opportunities or minimize losses.
Napoved cene za kriptovaluto ERA
Napoved cene ERA (ERA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ERA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen ERA (ERA) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena ERA lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute ERA v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ERA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute ERA.
O ERA
ERA (ERA) is a digital asset that operates on its own blockchain network. It is designed to facilitate fast and secure transactions across the globe, with a particular focus on providing a decentralized solution for the real estate industry. The ERA network uses a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which aims to provide a more energy-efficient alternative to the traditional Proof of Work systems. ERA's primary use case is to streamline and simplify real estate transactions by eliminating intermediaries, reducing costs, and increasing transparency. It also offers smart contract functionality, enabling automated, self-executing contracts that can be used for a variety of applications within the real estate sector.
ERA (ERA) is a digital asset that operates on its own blockchain network. It is designed to facilitate fast and secure transactions across the globe, with a particular focus on providing a decentralized solution for the real estate industry. The ERA network uses a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which aims to provide a more energy-efficient alternative to the traditional Proof of Work systems. ERA's primary use case is to streamline and simplify real estate transactions by eliminating intermediaries, reducing costs, and increasing transparency. It also offers smart contract functionality, enabling automated, self-executing contracts that can be used for a variety of applications within the real estate sector.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto ERA
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto ERA? Nakup ERA je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute ERA. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute ERA (ERA).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 148.50M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in ERA bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto ERA
Z lastništvom kriptovalute ERA se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Caldera is The Internet of Rollups, a protocol that’s making crypto faster, cheaper, and more interconnected than ever before. With Caldera, projects launch dedicated blockchains, connected seamlessly—where you can move assets, trade, and interact with apps across chains without friction.
Caldera is The Internet of Rollups, a protocol that's making crypto faster, cheaper, and more interconnected than ever before. With Caldera, projects launch dedicated blockchains, connected seamlessly—where you can move assets, trade, and interact with apps across chains without friction.
ERA Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje ERA razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta ERA rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute ERA.
Koliko je kriptovaluta ERA vredna danes?
Današnja cena kriptovalute ERA je $ 0.2578. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta ERA še vedno dobra naložba?
ERA ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v ERA, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto ERA?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto ERA v vrednosti $ 338.69K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute ERA?
Cena kriptovalute ERA se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute ERA v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena ERA.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute ERA?
Na ceno ERA vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,277.63
+1.46%
ETH
3,451.28
+4.66%
SOL
161.24
+3.75%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1032
+0.96%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za ERA na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par ERA/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute ERA gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute ERA letos rasla?
Cena kriptovalute ERA bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute ERA (ERA).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:11:42 (UTC+8)
