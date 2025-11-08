BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute ERA v živo je 0.2578 USD. Tržna kapitalizacija ERA je 38,283,300 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ERA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute ERA v živo je 0.2578 USD. Tržna kapitalizacija ERA je 38,283,300 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ERA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o ERA

Informacije o ceni ERA

Kaj je ERA

Bela knjiga ERA

Uradna spletna stran ERA

Tokenomika ERA

Napoved cen ERA

Zgodovina ERA

ERA Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute ERA v fiat

Spot ERA

Terminske pogodbe ERA USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

ERA Logotip

Cena ERA(ERA)

Cena 1 ERA v USD v živo:

$0.2578
$0.2578$0.2578
+1.05%1D
USD
ERA (ERA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:11:42 (UTC+8)

Današnja cena ERA

Današnja cena kriptovalute ERA (ERA) v živo je $ 0.2578, s spremembo 1.05 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ERA v USD je $ 0.2578 na ERA.

Kriptovaluta ERA je trenutno na #573. mestu s tržno kapitalizacijo $ 38.28M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 148.50M ERA. V zadnjih 24 urah se je ERA trgovalo med $ 0.2425 (najnižje) in $ 0.2736 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.002420427794785, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.22166194220154517.

V kratkoročni uspešnosti se je ERA premaknil +0.70% v zadnji uri in -8.13% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 338.69K.

Tržne informacije ERA (ERA)

No.573

$ 38.28M
$ 38.28M$ 38.28M

$ 338.69K
$ 338.69K$ 338.69K

$ 257.80M
$ 257.80M$ 257.80M

148.50M
148.50M 148.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

14.85%

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija ERA je $ 38.28M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 338.69K. Obstoječa ponudba ERA je 148.50M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 257.80M.

Zgodovina cene ERA, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.2425
$ 0.2425$ 0.2425
24H Nizka
$ 0.2736
$ 0.2736$ 0.2736
24H Visoka

$ 0.2425
$ 0.2425$ 0.2425

$ 0.2736
$ 0.2736$ 0.2736

$ 2.002420427794785
$ 2.002420427794785$ 2.002420427794785

$ 0.22166194220154517
$ 0.22166194220154517$ 0.22166194220154517

+0.70%

+1.05%

-8.13%

-8.13%

Zgodovina cen ERA (ERA) v USD

Sledite spremembam cen ERA za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.002679+1.05%
30 dni$ -0.2432-48.55%
60 dni$ -0.484-65.25%
90 dni$ -0.8169-76.02%
Današnja sprememba cene ERA

Danes je ERA zabeležil spremembo $ +0.002679 (+1.05%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene ERA

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.2432 (-48.55%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene ERA

Če pogled razširimo na 60 dni, se je ERA spremenil za $ -0.484 (-65.25%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene ERA

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.8169 (-76.02%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen ERA (ERA) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen ERA.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto ERA

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute ERA, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute ERA?

ERA token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact ERA prices.

Adoption Rate: Increased usage of ERA's blockchain network and ecosystem drives demand.

Technology Development: Platform upgrades, new features, and technical improvements affect value.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity influence price stability and movement.

Partnerships: Strategic alliances and integrations with other projects boost investor interest.

Regulatory News: Government policies and regulatory clarity in key markets impact prices.

Competition: Performance relative to other Layer 2 solutions and blockchain platforms.

Token Utility: Real-world use cases and staking rewards create demand pressure.

Market Capitalization: Supply dynamics and token distribution affect price discovery.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute ERA?

People want to know ERA price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and risk assessment. Cryptocurrency prices are highly volatile, so real-time pricing helps traders capitalize on opportunities or minimize losses.

Napoved cene za kriptovaluto ERA

Napoved cene ERA (ERA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ERA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen ERA (ERA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena ERA lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute ERA v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ERA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute ERA.

O ERA

ERA (ERA) is a digital asset that operates on its own blockchain network. It is designed to facilitate fast and secure transactions across the globe, with a particular focus on providing a decentralized solution for the real estate industry. The ERA network uses a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which aims to provide a more energy-efficient alternative to the traditional Proof of Work systems. ERA's primary use case is to streamline and simplify real estate transactions by eliminating intermediaries, reducing costs, and increasing transparency. It also offers smart contract functionality, enabling automated, self-executing contracts that can be used for a variety of applications within the real estate sector.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto ERA

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto ERA? Nakup ERA je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute ERA. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute ERA (ERA).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 148.50M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in ERA bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu ERA (ERA)

Kaj lahko storite s kriptovaluto ERA

Z lastništvom kriptovalute ERA se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup ERA (ERA) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je ERA (ERA)

Caldera is The Internet of Rollups, a protocol that’s making crypto faster, cheaper, and more interconnected than ever before. With Caldera, projects launch dedicated blockchains, connected seamlessly—where you can move assets, trade, and interact with apps across chains without friction.

ERA Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje ERA razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna ERA spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o ERA

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta ERA?
Če bi kriptovaluta ERA rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute ERA.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:11:42 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti ERA (ERA)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti ERA

ERA USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na ERA z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami ERA USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte ERA (ERA) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute ERA v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
ERA/USDC
$0.2574
$0.2574$0.2574
+1.09%
0.00% (USDT)
ERA/USDT
$0.2578
$0.2578$0.2578
+1.21%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.6180
$2.6180$2.6180

+5,136.00%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004425
$0.00004425$0.00004425

+785.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000018000
$0.000018000$0.000018000

+200.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.23441
$0.23441$0.23441

+114.40%

0G

0G

0G

$1.567
$1.567$1.567

+50.09%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz ERA v USD

Znesek

ERA
ERA
USD
USD

1 ERA = 0.2577 USD