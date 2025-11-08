Današnja cena ERA

Današnja cena kriptovalute ERA (ERA) v živo je $ 0.2578, s spremembo 1.05 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ERA v USD je $ 0.2578 na ERA.

Kriptovaluta ERA je trenutno na #573. mestu s tržno kapitalizacijo $ 38.28M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 148.50M ERA. V zadnjih 24 urah se je ERA trgovalo med $ 0.2425 (najnižje) in $ 0.2736 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.002420427794785, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.22166194220154517.

V kratkoročni uspešnosti se je ERA premaknil +0.70% v zadnji uri in -8.13% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 338.69K.

Tržne informacije ERA (ERA)

Uvrstitev No.573 Tržna kapitalizacija $ 38.28M$ 38.28M $ 38.28M Volumen (24H) $ 338.69K$ 338.69K $ 338.69K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 257.80M$ 257.80M $ 257.80M Zaloga v obtoku 148.50M 148.50M 148.50M Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 14.85% Javna veriga blokov ETH

