Na podlagi vaše napovedi bi lahko ERA zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.2551.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko ERA zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.267855.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena ERA za leto 2027 $ 0.281247 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena ERA za leto 2028 $ 0.295310 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ERA v letu 2029 $ 0.310075 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ERA v letu 2030 $ 0.325579 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena ERA lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.530334.

Leta 2050 bi se cena ERA lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.863859.