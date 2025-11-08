Današnja cena kriptovalute ELA v živo je 1.342 USD. Tržna kapitalizacija ELA je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ELA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute ELA v živo je 1.342 USD. Tržna kapitalizacija ELA je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ELA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute ELA (ELA) v živo je $ 1.342, s spremembo 1.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ELA v USD je $ 1.342 na ELA.
Kriptovaluta ELA je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ELA. V zadnjih 24 urah se je ELA trgovalo med $ 1.244 (najnižje) in $ 1.479 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je ELA premaknil +1.51% v zadnji uri in -4.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 12.51K.
Tržne informacije ELA (ELA)
ELASTOS
Trenutna tržna kapitalizacija ELA je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 12.51K. Obstoječa ponudba ELA je --, skupna ponudba pa znaša 28220000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 37.87M.
Zgodovina cene ELA, USD
24-urni razpon sprememb cen:
Zgodovina cen ELA (ELA) v USD
Sledite spremembam cen ELA za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.01493
-1.09%
30 dni
$ -0.417
-23.71%
60 dni
$ +0.342
+34.20%
90 dni
$ +0.342
+34.20%
Današnja sprememba cene ELA
Danes je ELA zabeležil spremembo $ -0.01493 (-1.09%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene ELA
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.417 (-23.71%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene ELA
Če pogled razširimo na 60 dni, se je ELA spremenil za $ +0.342 (+34.20%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene ELA
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.342 (+34.20%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen ELA (ELA) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute ELA, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute ELA?
ELA (Elastos) prices are influenced by several key factors:
Technology Development: Progress on Elastos' decentralized internet infrastructure and smart contract capabilities affects investor confidence.
Partnerships: Collaborations with enterprises and blockchain projects can drive adoption and price growth.
Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends significantly impact ELA pricing, especially Bitcoin's performance.
Supply Dynamics: ELA has a fixed supply cap, making scarcity a price factor as demand increases.
Regulatory Environment: Government policies on blockchain and cryptocurrencies affect trading volumes and institutional adoption.
Competition: Performance relative to other blockchain platforms influences investor preference.
Exchange Listings: New exchange listings increase liquidity and accessibility, potentially boosting prices.
Community Activity: Developer engagement and ecosystem growth demonstrate project vitality.
Economic Factors: Global economic conditions and inflation rates impact risk appetite for cryptocurrencies.
These factors interact dynamically, creating ELA's price volatility and long-term value proposition.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute ELA?
People want to know ELA price today for several key reasons:
1. Investment decisions - Traders and investors need current prices to buy, sell, or hold ELA tokens effectively.
2. Portfolio tracking - Crypto holders monitor their ELA holdings' value to assess overall portfolio performance.
3. Market timing - Understanding daily price movements helps identify optimal entry or exit points for trading.
4. Risk management - Current pricing helps investors make informed decisions about position sizing and stop-loss orders.
5. DeFi activities - Users engaging in decentralized finance need accurate prices for lending, borrowing, or yield farming with ELA.
6. Tax reporting - Accurate daily prices are essential for calculating capital gains and losses for tax purposes.
Real-time ELA pricing provides the critical information needed for these financial activities in the volatile cryptocurrency market.
Napoved cene za kriptovaluto ELA
Napoved cene ELA (ELA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ELA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen ELA (ELA) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena ELA lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
O ELA
Elastos (ELA) is a blockchain-based platform designed to create a new internet powered by blockchain technology. The main goal of Elastos is to establish a digital ecosystem where digital assets and applications are secure, identifiable, and tradable. The platform uses a hybrid consensus mechanism combining Delegated Proof-of-Stake (DPoS) and Auxiliary Proof-of-Work (AuxPoW) to ensure security and efficiency. Elastos also introduces a unique sidechain solution where each application built on Elastos runs on its own sidechain to avoid bloating the main chain. Furthermore, the ELA token is used within the ecosystem for a variety of purposes, such as transaction fees and digital asset exchange.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto ELA
Če bi kriptovaluta ELA rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev.
Koliko je kriptovaluta ELA vredna danes?
Današnja cena kriptovalute ELA je $ 1.342. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta ELA še vedno dobra naložba?
ELA ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v ELA, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto ELA?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto ELA v vrednosti $ 12.51K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute ELA?
Cena kriptovalute ELA se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute ELA v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena ELA.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute ELA?
Na ceno ELA vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,277.6
+1.46%
ETH
3,450.37
+4.63%
SOL
161.25
+3.75%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1032
+0.96%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za ELA na MEXC?
Bo cena kriptovalute ELA letos rasla?
Cena kriptovalute ELA bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute ELA (ELA).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:11:19 (UTC+8)
