Današnja cena ELA

Današnja cena kriptovalute ELA (ELA) v živo je $ 1.342, s spremembo 1.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ELA v USD je $ 1.342 na ELA.

Kriptovaluta ELA je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ELA. V zadnjih 24 urah se je ELA trgovalo med $ 1.244 (najnižje) in $ 1.479 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je ELA premaknil +1.51% v zadnji uri in -4.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 12.51K.

Tržne informacije ELA (ELA)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 12.51K$ 12.51K $ 12.51K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 37.87M$ 37.87M $ 37.87M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 28,220,000 28,220,000 28,220,000 Javna veriga blokov ELASTOS

