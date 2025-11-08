BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute ELA v živo je 1.342 USD. Tržna kapitalizacija ELA je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ELA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena ELA(ELA)

Cena 1 ELA v USD v živo:

$1.342
-1.10%1D
USD
ELA (ELA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:11:19 (UTC+8)

Današnja cena ELA

Današnja cena kriptovalute ELA (ELA) v živo je $ 1.342, s spremembo 1.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ELA v USD je $ 1.342 na ELA.

Kriptovaluta ELA je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ELA. V zadnjih 24 urah se je ELA trgovalo med $ 1.244 (najnižje) in $ 1.479 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je ELA premaknil +1.51% v zadnji uri in -4.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 12.51K.

Tržne informacije ELA (ELA)

$ 12.51K
$ 37.87M
28,220,000
ELASTOS

Trenutna tržna kapitalizacija ELA je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 12.51K. Obstoječa ponudba ELA je --, skupna ponudba pa znaša 28220000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 37.87M.

Zgodovina cene ELA, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 1.244
24H Nizka
$ 1.479
24H Visoka

+1.51%

-1.09%

-4.49%

-4.49%

Zgodovina cen ELA (ELA) v USD

Sledite spremembam cen ELA za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.01493-1.09%
30 dni$ -0.417-23.71%
60 dni$ +0.342+34.20%
90 dni$ +0.342+34.20%
Današnja sprememba cene ELA

Danes je ELA zabeležil spremembo $ -0.01493 (-1.09%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene ELA

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.417 (-23.71%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene ELA

Če pogled razširimo na 60 dni, se je ELA spremenil za $ +0.342 (+34.20%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene ELA

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.342 (+34.20%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen ELA (ELA) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen ELA.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto ELA

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute ELA, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute ELA?

ELA (Elastos) prices are influenced by several key factors:

Technology Development: Progress on Elastos' decentralized internet infrastructure and smart contract capabilities affects investor confidence.

Partnerships: Collaborations with enterprises and blockchain projects can drive adoption and price growth.

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends significantly impact ELA pricing, especially Bitcoin's performance.

Supply Dynamics: ELA has a fixed supply cap, making scarcity a price factor as demand increases.

Regulatory Environment: Government policies on blockchain and cryptocurrencies affect trading volumes and institutional adoption.

Competition: Performance relative to other blockchain platforms influences investor preference.

Exchange Listings: New exchange listings increase liquidity and accessibility, potentially boosting prices.

Community Activity: Developer engagement and ecosystem growth demonstrate project vitality.

Economic Factors: Global economic conditions and inflation rates impact risk appetite for cryptocurrencies.

Technical Analysis: Trading patterns and support/resistance levels influence short-term price movements.

These factors interact dynamically, creating ELA's price volatility and long-term value proposition.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute ELA?

People want to know ELA price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Traders and investors need current prices to buy, sell, or hold ELA tokens effectively.

2. Portfolio tracking - Crypto holders monitor their ELA holdings' value to assess overall portfolio performance.

3. Market timing - Understanding daily price movements helps identify optimal entry or exit points for trading.

4. Risk management - Current pricing helps investors make informed decisions about position sizing and stop-loss orders.

5. DeFi activities - Users engaging in decentralized finance need accurate prices for lending, borrowing, or yield farming with ELA.

6. Tax reporting - Accurate daily prices are essential for calculating capital gains and losses for tax purposes.

Real-time ELA pricing provides the critical information needed for these financial activities in the volatile cryptocurrency market.

Napoved cene za kriptovaluto ELA

Napoved cene ELA (ELA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ELA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen ELA (ELA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena ELA lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute ELA v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ELA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute ELA.

O ELA

Elastos (ELA) is a blockchain-based platform designed to create a new internet powered by blockchain technology. The main goal of Elastos is to establish a digital ecosystem where digital assets and applications are secure, identifiable, and tradable. The platform uses a hybrid consensus mechanism combining Delegated Proof-of-Stake (DPoS) and Auxiliary Proof-of-Work (AuxPoW) to ensure security and efficiency. Elastos also introduces a unique sidechain solution where each application built on Elastos runs on its own sidechain to avoid bloating the main chain. Furthermore, the ELA token is used within the ecosystem for a variety of purposes, such as transaction fees and digital asset exchange.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto ELA

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto ELA? Nakup ELA je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute ELA. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute ELA (ELA).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in ELA bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu ELA (ELA)

Kaj lahko storite s kriptovaluto ELA

Z lastništvom kriptovalute ELA se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup ELA (ELA) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je ELA (ELA)

Elastos is building a decentralized internet infrastructure that gives users true digital ownership and privacy, secured by Bitcoin's hashpower.

ELA Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje ELA razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna ELA spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o ELA

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta ELA?
Če bi kriptovaluta ELA rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute ELA.
Pomembne panožne novosti ELA (ELA)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti ELA

ELA USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na ELA z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami ELA USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte ELA (ELA) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute ELA v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
ELA/USDT
$1.342
-1.09%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz ELA v USD

Znesek

ELA
ELA
USD
USD

1 ELA = 1.342 USD