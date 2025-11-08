BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Dragonswap v živo je 0.03385 USD. Tržna kapitalizacija DRG je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz DRG v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Dragonswap Logotip

Cena Dragonswap(DRG)

Cena 1 DRG v USD v živo:

$0.03385
+1.16%1D
USD
Dragonswap (DRG) Live Price Chart
Današnja cena Dragonswap

Današnja cena kriptovalute Dragonswap (DRG) v živo je $ 0.03385, s spremembo 1.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DRG v USD je $ 0.03385 na DRG.

Kriptovaluta Dragonswap je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- DRG. V zadnjih 24 urah se je DRG trgovalo med $ 0.0325 (najnižje) in $ 0.03654 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je DRG premaknil -0.33% v zadnji uri in -14.50% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 10.56K.

Tržne informacije Dragonswap (DRG)

$ 10.56K
$ 33.85M
1,000,000,000
SEIEVM

Trenutna tržna kapitalizacija Dragonswap je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 10.56K. Obstoječa ponudba DRG je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 33.85M.

Zgodovina cene Dragonswap, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0325
24H Nizka
$ 0.03654
24H Visoka

$ 0.0325
$ 0.03654
-0.33%

+1.16%

-14.50%

-14.50%

Zgodovina cen Dragonswap (DRG) v USD

Sledite spremembam cen Dragonswap za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0003882+1.16%
30 dni$ -0.01165-25.61%
60 dni$ -0.02093-38.21%
90 dni$ +0.00885+35.40%
Današnja sprememba cene Dragonswap

Danes je DRG zabeležil spremembo $ +0.0003882 (+1.16%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Dragonswap

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.01165 (-25.61%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Dragonswap

Če pogled razširimo na 60 dni, se je DRG spremenil za $ -0.02093 (-38.21%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Dragonswap

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.00885 (+35.40%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Dragonswap (DRG) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Dragonswap.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Dragonswap

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Dragonswap, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Dragonswap?

Several key factors influence Dragonswap (DRG) token prices:

1. Trading volume and liquidity on the platform - higher DEX usage increases token demand
2. Overall DeFi market sentiment and trends
3. Token utility and staking rewards within the ecosystem
4. Partnership announcements and integrations
5. Market capitalization and circulating supply
6. Broader cryptocurrency market conditions
7. Regulatory developments affecting DeFi protocols
8. Competition from other decentralized exchanges
9. Technical developments and platform updates
10. Community adoption and user growth rates

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Dragonswap?

People want to know Dragonswap (DRG) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility.

Napoved cene za kriptovaluto Dragonswap

Napoved cene Dragonswap (DRG) za leto 2030 (čez pet let)
Napoved cen Dragonswap (DRG) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Dragonswap lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Dragonswap v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DRG za obdobje 2025–2026.

O Dragonswap

Dragon Coin (DRG) is a digital currency that is primarily used within the entertainment industry, specifically in casinos and gaming platforms. It was created to provide a more efficient and secure method of transferring funds within these platforms, reducing the need for physical cash and traditional banking methods. DRG operates on the Ethereum blockchain, utilizing its smart contract capabilities to ensure transparency and security in transactions. The coin's supply is fixed, with issuance occurring through an initial coin offering (ICO). As part of the Dragon ecosystem, DRG is used for a variety of purposes including participating in exclusive events, rewards programs, and as a gaming chip in affiliated casinos.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Dragonswap

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Dragonswap? Nakup DRG je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Dragonswap. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Dragonswap (DRG).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Dragonswap bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Dragonswap (DRG)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Dragonswap

Z lastništvom kriptovalute Dragonswap se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Kaj je Dragonswap (DRG)

DragonSwap is the native liquidity hub on Sei Network. It serves as the native automated market maker (AMM) on Sei and supports multiple liquidity types, including constant product (XYK) pools, concentrated liquidity pools, and permissionless yield farms to incentivize liquidity provision across a range of trading pairs.

Dragonswap Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Dragonswap razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Dragonswap spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Dragonswap

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Dragonswap?
Če bi kriptovaluta Dragonswap rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Dragonswap.
Pomembne panožne novosti Dragonswap (DRG)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

