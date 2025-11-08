Današnja cena kriptovalute Dragonswap v živo je 0.03385 USD. Tržna kapitalizacija DRG je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz DRG v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Dragonswap v živo je 0.03385 USD. Tržna kapitalizacija DRG je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz DRG v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Dragonswap (DRG) v živo je $ 0.03385, s spremembo 1.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DRG v USD je $ 0.03385 na DRG.
Kriptovaluta Dragonswap je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- DRG. V zadnjih 24 urah se je DRG trgovalo med $ 0.0325 (najnižje) in $ 0.03654 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je DRG premaknil -0.33% v zadnji uri in -14.50% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 10.56K.
Tržne informacije Dragonswap (DRG)
--
----
$ 10.56K
$ 10.56K$ 10.56K
$ 33.85M
$ 33.85M$ 33.85M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
SEIEVM
Trenutna tržna kapitalizacija Dragonswap je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 10.56K. Obstoječa ponudba DRG je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 33.85M.
Zgodovina cene Dragonswap, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0325
$ 0.0325$ 0.0325
24H Nizka
$ 0.03654
$ 0.03654$ 0.03654
24H Visoka
$ 0.0325
$ 0.0325$ 0.0325
$ 0.03654
$ 0.03654$ 0.03654
--
----
--
----
-0.33%
+1.16%
-14.50%
-14.50%
Zgodovina cen Dragonswap (DRG) v USD
Sledite spremembam cen Dragonswap za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0003882
+1.16%
30 dni
$ -0.01165
-25.61%
60 dni
$ -0.02093
-38.21%
90 dni
$ +0.00885
+35.40%
Današnja sprememba cene Dragonswap
Danes je DRG zabeležil spremembo $ +0.0003882 (+1.16%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Dragonswap
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.01165 (-25.61%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Dragonswap
Če pogled razširimo na 60 dni, se je DRG spremenil za $ -0.02093 (-38.21%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Dragonswap
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.00885 (+35.40%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Dragonswap (DRG) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Dragonswap
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Dragonswap, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Dragonswap?
Several key factors influence Dragonswap (DRG) token prices:
1. Trading volume and liquidity on the platform - higher DEX usage increases token demand 2. Overall DeFi market sentiment and trends 3. Token utility and staking rewards within the ecosystem 4. Partnership announcements and integrations 5. Market capitalization and circulating supply 6. Broader cryptocurrency market conditions 7. Regulatory developments affecting DeFi protocols 8. Competition from other decentralized exchanges 9. Technical developments and platform updates 10. Community adoption and user growth rates
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Dragonswap?
People want to know Dragonswap (DRG) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility.
Napoved cene za kriptovaluto Dragonswap
Napoved cene Dragonswap (DRG) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DRG v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Dragonswap (DRG) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Dragonswap lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Dragonswap v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DRG za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Dragonswap.
O Dragonswap
Dragon Coin (DRG) is a digital currency that is primarily used within the entertainment industry, specifically in casinos and gaming platforms. It was created to provide a more efficient and secure method of transferring funds within these platforms, reducing the need for physical cash and traditional banking methods. DRG operates on the Ethereum blockchain, utilizing its smart contract capabilities to ensure transparency and security in transactions. The coin's supply is fixed, with issuance occurring through an initial coin offering (ICO). As part of the Dragon ecosystem, DRG is used for a variety of purposes including participating in exclusive events, rewards programs, and as a gaming chip in affiliated casinos.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Dragonswap
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Dragonswap? Nakup DRG je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Dragonswap. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Dragonswap (DRG).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Dragonswap bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Dragonswap
Z lastništvom kriptovalute Dragonswap se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
DragonSwap is the native liquidity hub on Sei Network. It serves as the native automated market maker (AMM) on Sei and supports multiple liquidity types, including constant product (XYK) pools, concentrated liquidity pools, and permissionless yield farms to incentivize liquidity provision across a range of trading pairs.
DragonSwap is the native liquidity hub on Sei Network. It serves as the native automated market maker (AMM) on Sei and supports multiple liquidity types, including constant product (XYK) pools, concentrated liquidity pools, and permissionless yield farms to incentivize liquidity provision across a range of trading pairs.
Dragonswap Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Dragonswap razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Dragonswap
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Dragonswap?
Če bi kriptovaluta Dragonswap rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Dragonswap.
Koliko je kriptovaluta Dragonswap vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Dragonswap je $ 0.03385. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Dragonswap še vedno dobra naložba?
Dragonswap ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v DRG, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Dragonswap?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Dragonswap v vrednosti $ 10.56K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Dragonswap?
Cena kriptovalute DRG se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Dragonswap v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena DRG.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Dragonswap?
Na ceno DRG vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,282
+1.47%
ETH
3,448.92
+4.59%
SOL
161.15
+3.69%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1031
+0.95%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za DRG na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par DRG/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Dragonswap gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Dragonswap letos rasla?
Cena kriptovalute Dragonswap bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Dragonswap (DRG).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:10:37 (UTC+8)
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.