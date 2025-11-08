Današnja cena Dragonswap

Današnja cena kriptovalute Dragonswap (DRG) v živo je $ 0.03385, s spremembo 1.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DRG v USD je $ 0.03385 na DRG.

Kriptovaluta Dragonswap je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- DRG. V zadnjih 24 urah se je DRG trgovalo med $ 0.0325 (najnižje) in $ 0.03654 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je DRG premaknil -0.33% v zadnji uri in -14.50% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 10.56K.

Tržne informacije Dragonswap (DRG)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 10.56K$ 10.56K $ 10.56K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 33.85M$ 33.85M $ 33.85M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov SEIEVM

Trenutna tržna kapitalizacija Dragonswap je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 10.56K. Obstoječa ponudba DRG je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 33.85M.