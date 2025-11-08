BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Cypher v živo je 0.0547 USD. Tržna kapitalizacija CYPR je 5,187,412.3061 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CYPR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena Cypher(CYPR)

Cena 1 CYPR v USD v živo:

$0.0548
+23.95%1D
USD
Cypher (CYPR) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:49:08 (UTC+8)

Današnja cena Cypher

Današnja cena kriptovalute Cypher (CYPR) v živo je $ 0.0547, s spremembo 23.95 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CYPR v USD je $ 0.0547 na CYPR.

Kriptovaluta Cypher je trenutno na #1214. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5.19M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 94.83M CYPR. V zadnjih 24 urah se je CYPR trgovalo med $ 0.04115 (najnižje) in $ 0.0919 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.4680578929249782, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.028705042947441254.

V kratkoročni uspešnosti se je CYPR premaknil -0.82% v zadnji uri in +4.70% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 262.65K.

Tržne informacije Cypher (CYPR)

No.1214

$ 5.19M
$ 262.65K
$ 54.70M
94.83M
1,000,000,000
1,000,000,000
9.48%

BASE

Trenutna tržna kapitalizacija Cypher je $ 5.19M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 262.65K. Obstoječa ponudba CYPR je 94.83M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 54.70M.

Zgodovina cene Cypher, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.04115
24H Nizka
$ 0.0919
24H Visoka

$ 0.04115
$ 0.0919
$ 0.4680578929249782
$ 0.028705042947441254
-0.82%

+23.95%

+4.70%

+4.70%

Zgodovina cen Cypher (CYPR) v USD

Sledite spremembam cen Cypher za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0105886+23.95%
30 dni$ -0.1023-65.16%
60 dni$ -0.0453-45.30%
90 dni$ -0.0453-45.30%
Današnja sprememba cene Cypher

Danes je CYPR zabeležil spremembo $ +0.0105886 (+23.95%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Cypher

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.1023 (-65.16%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Cypher

Če pogled razširimo na 60 dni, se je CYPR spremenil za $ -0.0453 (-45.30%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Cypher

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0453 (-45.30%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Cypher (CYPR) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Cypher.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Cypher

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Cypher, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Cypher?

Several key factors influence Cypher (CYPR) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact CYPR valuation.

Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and liquidity.

Technology Updates: Protocol upgrades, new features, and development progress affect investor interest.

Adoption Rate: Real-world usage and partnerships drive demand.

Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies create market uncertainty.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, CYPR often follows Bitcoin's price movements.

Supply Dynamics: Token distribution, staking rewards, and burn mechanisms influence scarcity.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Cypher?

People want to know Cypher (CYPR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility, manage risk, and execute strategic moves in the fast-moving crypto market.

Napoved cene za kriptovaluto Cypher

Napoved cene Cypher (CYPR) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CYPR v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Cypher (CYPR) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Cypher lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Cypher v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CYPR za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Cypher.

O Cypher

CYPR is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. As a cryptocurrency, CYPR's primary function is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments in a decentralized manner. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. In addition to serving as a medium of exchange, CYPR also provides a platform for the development and execution of smart contracts, enabling users to create and enforce agreements without the need for a centralized authority. This makes CYPR a versatile tool in the world of decentralized finance, contributing to the broader ecosystem of blockchain-based solutions.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Cypher

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Cypher? Nakup CYPR je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Cypher. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Cypher (CYPR).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 94.83M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Cypher bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Cypher (CYPR)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Cypher

Z lastništvom kriptovalute Cypher se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Cypher (CYPR) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Cypher (CYPR)

Cypher Protocol is a protocol for brands to interact with spenders in offering spend rewards for Cypher Crypto Card globally. This will the future of airline miles and credit card points. Cypher is a global on-chain bank account.

Cypher Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Cypher razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Cypher spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Cypher

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Cypher?
Če bi kriptovaluta Cypher rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Cypher.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:49:08 (UTC+8)

Raziščite več o kriptovaluti Cypher

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

