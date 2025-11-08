Današnja cena Cypher

Današnja cena kriptovalute Cypher (CYPR) v živo je $ 0.0547, s spremembo 23.95 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CYPR v USD je $ 0.0547 na CYPR.

Kriptovaluta Cypher je trenutno na #1214. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5.19M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 94.83M CYPR. V zadnjih 24 urah se je CYPR trgovalo med $ 0.04115 (najnižje) in $ 0.0919 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.4680578929249782, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.028705042947441254.

V kratkoročni uspešnosti se je CYPR premaknil -0.82% v zadnji uri in +4.70% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 262.65K.

Tržne informacije Cypher (CYPR)

Uvrstitev No.1214 Tržna kapitalizacija $ 5.19M$ 5.19M $ 5.19M Volumen (24H) $ 262.65K$ 262.65K $ 262.65K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 54.70M$ 54.70M $ 54.70M Zaloga v obtoku 94.83M 94.83M 94.83M Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 9.48% Javna veriga blokov BASE

