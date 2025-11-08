Današnja cena kriptovalute Cypher v živo je 0.0547 USD. Tržna kapitalizacija CYPR je 5,187,412.3061 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CYPR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Cypher v živo je 0.0547 USD. Tržna kapitalizacija CYPR je 5,187,412.3061 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CYPR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Cypher (CYPR) v živo je $ 0.0547, s spremembo 23.95 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CYPR v USD je $ 0.0547 na CYPR.
Kriptovaluta Cypher je trenutno na #1214. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5.19M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 94.83M CYPR. V zadnjih 24 urah se je CYPR trgovalo med $ 0.04115 (najnižje) in $ 0.0919 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.4680578929249782, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.028705042947441254.
V kratkoročni uspešnosti se je CYPR premaknil -0.82% v zadnji uri in +4.70% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 262.65K.
Tržne informacije Cypher (CYPR)
No.1214
$ 5.19M
$ 262.65K
$ 54.70M
94.83M
1,000,000,000
1,000,000,000
9.48%
BASE
Trenutna tržna kapitalizacija Cypher je $ 5.19M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 262.65K. Obstoječa ponudba CYPR je 94.83M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 54.70M.
Zgodovina cene Cypher, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.04115
24H Nizka
$ 0.0919
24H Visoka
$ 0.04115
$ 0.0919
$ 0.4680578929249782
$ 0.028705042947441254
-0.82%
+23.95%
+4.70%
+4.70%
Zgodovina cen Cypher (CYPR) v USD
Sledite spremembam cen Cypher za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0105886
+23.95%
30 dni
$ -0.1023
-65.16%
60 dni
$ -0.0453
-45.30%
90 dni
$ -0.0453
-45.30%
Današnja sprememba cene Cypher
Danes je CYPR zabeležil spremembo $ +0.0105886 (+23.95%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Cypher
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.1023 (-65.16%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Cypher
Če pogled razširimo na 60 dni, se je CYPR spremenil za $ -0.0453 (-45.30%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Cypher
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0453 (-45.30%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Cypher (CYPR) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Cypher, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Cypher?
Several key factors influence Cypher (CYPR) cryptocurrency prices:
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Cypher?
People want to know Cypher (CYPR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility, manage risk, and execute strategic moves in the fast-moving crypto market.
Napoved cene za kriptovaluto Cypher
Napoved cene Cypher (CYPR) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CYPR v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Cypher (CYPR) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Cypher lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Cypher v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CYPR za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Cypher.
O Cypher
CYPR is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. As a cryptocurrency, CYPR's primary function is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments in a decentralized manner. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. In addition to serving as a medium of exchange, CYPR also provides a platform for the development and execution of smart contracts, enabling users to create and enforce agreements without the need for a centralized authority. This makes CYPR a versatile tool in the world of decentralized finance, contributing to the broader ecosystem of blockchain-based solutions.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Cypher
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Cypher? Nakup CYPR je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Cypher. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Cypher (CYPR).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 94.83M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Cypher bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Cypher
Z lastništvom kriptovalute Cypher se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Cypher Protocol is a protocol for brands to interact with spenders in offering spend rewards for Cypher Crypto Card globally. This will the future of airline miles and credit card points. Cypher is a global on-chain bank account.
Cypher Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Cypher razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta Cypher rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Cypher.
Koliko je kriptovaluta Cypher vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Cypher je $ 0.0547. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Cypher še vedno dobra naložba?
Cypher ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v CYPR, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Cypher?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Cypher v vrednosti $ 262.65K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Cypher?
Cena kriptovalute CYPR se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Cypher v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena CYPR.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Cypher?
Na ceno CYPR vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,400
+1.58%
ETH
3,450
+4.62%
SOL
161.36
+3.82%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.0889
-0.34%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za CYPR na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par CYPR/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Cypher gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Cypher letos rasla?
Cena kriptovalute Cypher bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Cypher (CYPR).
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.