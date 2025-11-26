Tokenomika Cypher (CYPR)

Odkrijte ključne vpoglede v Cypher (CYPR), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 14:12:33 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Cypher (CYPR)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Cypher (CYPR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 10.70M
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 94.83M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 112.79M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.315
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.028705042947441254
Trenutna cena:
$ 0.11279
Informacije o Cypher (CYPR)

Cypher Protocol is a protocol for brands to interact with spenders in offering spend rewards for Cypher Crypto Card globally. This will the future of airline miles and credit card points. Cypher is a global on-chain bank account.

Uradna spletna stran:
https://cypherhq.io/cypr/
Bela knjiga:
https://public.cypherd.io/CypherWhitePaper.pdf
Raziskovalec blokov:
https://basescan.org/token/0xd262a4c7108c8139b2b189758e8d17c3dfc91a38

Tokenomika Cypher (CYPR): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Cypher (CYPR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov CYPR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CYPR.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CYPR, raziščite ceno žetona CYPR v živo!

Kako kupiti CYPR

Želite v svoj portfelj dodati Cypher (CYPR)? MEXC podpira različne načine nakupa CYPR, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Cypher (CYPR)

Analiza zgodovine cen CYPR pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene CYPR

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CYPR? Naša stran za napovedovanje cen CYPR združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

