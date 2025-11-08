Današnja cena Credia Layer

Današnja cena kriptovalute Credia Layer (CRED) v živo je $ 0.03353, s spremembo 1.41 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CRED v USD je $ 0.03353 na CRED.

Kriptovaluta Credia Layer je trenutno na #3747. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 CRED. V zadnjih 24 urah se je CRED trgovalo med $ 0.03353 (najnižje) in $ 0.03512 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.1034983633742532, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.020007636566907613.

V kratkoročni uspešnosti se je CRED premaknil -3.57% v zadnji uri in +67.65% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 832.21.

Tržne informacije Credia Layer (CRED)

Uvrstitev No.3747 Tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 832.21$ 832.21 $ 832.21 Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 33.53M$ 33.53M $ 33.53M Zaloga v obtoku 0.00 0.00 0.00 Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 0.00% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Credia Layer je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 832.21. Obstoječa ponudba CRED je 0.00, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 33.53M.