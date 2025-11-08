BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Credia Layer v živo je 0.03353 USD. Tržna kapitalizacija CRED je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CRED v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Credia Layer v živo je 0.03353 USD. Tržna kapitalizacija CRED je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CRED v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o CRED

Informacije o ceni CRED

Kaj je CRED

Bela knjiga CRED

Uradna spletna stran CRED

Tokenomika CRED

Napoved cen CRED

Zgodovina CRED

CRED Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute CRED v fiat

Spot CRED

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Credia Layer Logotip

Cena Credia Layer(CRED)

Cena 1 CRED v USD v živo:

$0.03353
$0.03353$0.03353
-1.41%1D
USD
Credia Layer (CRED) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:07:50 (UTC+8)

Današnja cena Credia Layer

Današnja cena kriptovalute Credia Layer (CRED) v živo je $ 0.03353, s spremembo 1.41 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CRED v USD je $ 0.03353 na CRED.

Kriptovaluta Credia Layer je trenutno na #3747. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 CRED. V zadnjih 24 urah se je CRED trgovalo med $ 0.03353 (najnižje) in $ 0.03512 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.1034983633742532, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.020007636566907613.

V kratkoročni uspešnosti se je CRED premaknil -3.57% v zadnji uri in +67.65% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 832.21.

Tržne informacije Credia Layer (CRED)

No.3747

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 832.21
$ 832.21$ 832.21

$ 33.53M
$ 33.53M$ 33.53M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Credia Layer je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 832.21. Obstoječa ponudba CRED je 0.00, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 33.53M.

Zgodovina cene Credia Layer, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.03353
$ 0.03353$ 0.03353
24H Nizka
$ 0.03512
$ 0.03512$ 0.03512
24H Visoka

$ 0.03353
$ 0.03353$ 0.03353

$ 0.03512
$ 0.03512$ 0.03512

$ 0.1034983633742532
$ 0.1034983633742532$ 0.1034983633742532

$ 0.020007636566907613
$ 0.020007636566907613$ 0.020007636566907613

-3.57%

-1.41%

+67.65%

+67.65%

Zgodovina cen Credia Layer (CRED) v USD

Sledite spremembam cen Credia Layer za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0004795-1.41%
30 dni$ +0.01353+67.65%
60 dni$ +0.01353+67.65%
90 dni$ +0.01353+67.65%
Današnja sprememba cene Credia Layer

Danes je CRED zabeležil spremembo $ -0.0004795 (-1.41%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Credia Layer

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.01353 (+67.65%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Credia Layer

Če pogled razširimo na 60 dni, se je CRED spremenil za $ +0.01353 (+67.65%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Credia Layer

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.01353 (+67.65%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Credia Layer (CRED) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Credia Layer.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Credia Layer

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Credia Layer, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Credia Layer?

CRED prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Project development progress and partnerships
4. Token utility and adoption within the Credia ecosystem
5. Regulatory news affecting DeFi projects
6. Competition from similar blockchain platforms
7. Macroeconomic factors like inflation and interest rates
8. Community engagement and social media buzz
9. Technical analysis patterns and whale movements
10. Exchange listings and delisting announcements

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Credia Layer?

People want to know Credia Layer (CRED) price today for several reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment performance, and staying updated on market volatility for risk management.

Napoved cene za kriptovaluto Credia Layer

Napoved cene Credia Layer (CRED) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CRED v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Credia Layer (CRED) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Credia Layer lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Credia Layer v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CRED za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Credia Layer.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Credia Layer

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Credia Layer? Nakup CRED je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Credia Layer. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Credia Layer (CRED).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Credia Layer bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Credia Layer (CRED)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Credia Layer

Z lastništvom kriptovalute Credia Layer se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Credia Layer (CRED) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Credia Layer (CRED)

Credia Layer is an AI-powered market intelligence layer for traders, turning on-chain, social, and market data into actionable trading signals. It helps users track capital flows, analyze sentiment, and identify emerging narratives through real-time rankings, AI heatmaps, and strategy insights.

Credia Layer Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Credia Layer razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Credia Layer spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Credia Layer

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Credia Layer?
Če bi kriptovaluta Credia Layer rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Credia Layer.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:07:50 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Credia Layer (CRED)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Credia Layer

CRED USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na CRED z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami CRED USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Credia Layer (CRED) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Credia Layer v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
CRED/USDT
$0.03353
$0.03353$0.03353
-1.41%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.5970
$2.5970$2.5970

+5,094.00%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004362
$0.00004362$0.00004362

+772.40%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000018000
$0.000018000$0.000018000

+200.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.23701
$0.23701$0.23701

+116.78%

0G

0G

0G

$1.574
$1.574$1.574

+50.76%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz CRED v USD

Znesek

CRED
CRED
USD
USD

1 CRED = 0.03352 USD