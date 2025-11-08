BorzaDEX+
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute ChainOpera AI v živo je 1.1041 USD. Tržna kapitalizacija COAI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz COAI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

ChainOpera AI Logotip

Cena ChainOpera AI(COAI)

Cena 1 COAI v USD v živo:

$1.1041
+1.04%1D
USD
ChainOpera AI (COAI) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:07:07 (UTC+8)

Današnja cena ChainOpera AI

Današnja cena kriptovalute ChainOpera AI (COAI) v živo je $ 1.1041, s spremembo 1.04 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz COAI v USD je $ 1.1041 na COAI.

Kriptovaluta ChainOpera AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- COAI. V zadnjih 24 urah se je COAI trgovalo med $ 1.0244 (najnižje) in $ 1.27 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je COAI premaknil -2.13% v zadnji uri in -31.24% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 9.59M.

Tržne informacije ChainOpera AI (COAI)

--
----

$ 9.59M
$ 1.10B
--
1,000,000,000
BSC

Trenutna tržna kapitalizacija ChainOpera AI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 9.59M. Obstoječa ponudba COAI je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.10B.

Zgodovina cene ChainOpera AI, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 1.0244
24H Nizka
$ 1.27
24H Visoka

$ 1.0244
$ 1.27
--
--
-2.13%

+1.04%

-31.24%

-31.24%

Zgodovina cen ChainOpera AI (COAI) v USD

Sledite spremembam cen ChainOpera AI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.011364+1.04%
30 dni$ -4.2684-79.45%
60 dni$ +1.0241+1,280.12%
90 dni$ +1.0241+1,280.12%
Današnja sprememba cene ChainOpera AI

Danes je COAI zabeležil spremembo $ +0.011364 (+1.04%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene ChainOpera AI

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -4.2684 (-79.45%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene ChainOpera AI

Če pogled razširimo na 60 dni, se je COAI spremenil za $ +1.0241 (+1,280.12%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene ChainOpera AI

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +1.0241 (+1,280.12%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen ChainOpera AI (COAI) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen ChainOpera AI.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto ChainOpera AI

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute ChainOpera AI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute ChainOpera AI?

ChainOpera AI (COAI) prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor confidence significantly impact COAI pricing.

Technology Development: Progress in AI integration, platform updates, and new features drive value.

Adoption Rate: Increased usage of ChainOpera's blockchain analytics and AI services boosts demand.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity affect price stability and movement.

Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies and AI technologies influence investor behavior.

Competition: Performance relative to other blockchain analytics platforms impacts market position.

Partnerships: Strategic alliances with enterprises or crypto projects can drive price appreciation.

Token Utility: Real-world use cases and demand for COAI tokens within the ecosystem matter.

Market Cap: Total supply and circulation affect scarcity and perceived value.

Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide short-term price movements.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute ChainOpera AI?

People want to know ChainOpera AI (COAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility in the crypto market.

Napoved cene za kriptovaluto ChainOpera AI

Napoved cene ChainOpera AI (COAI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena COAI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen ChainOpera AI (COAI) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena ChainOpera AI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute ChainOpera AI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen COAI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute ChainOpera AI.

O ChainOpera AI

COAI is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing a means for secure, peer-to-peer transactions to take place. It was designed with the aim of facilitating seamless transactions, reducing the time and cost associated with traditional financial systems. COAI uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. It plays a significant role in the broader digital economy, with its primary use being a medium of exchange in the online marketplace. The asset's issuance model is based on a fixed supply, which helps in maintaining its value. COAI's ecosystem is growing, with increasing acceptance and utility in various sectors.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto ChainOpera AI

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto ChainOpera AI? Nakup COAI je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute ChainOpera AI. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute ChainOpera AI (COAI).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in ChainOpera AI bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu ChainOpera AI (COAI)

Kaj lahko storite s kriptovaluto ChainOpera AI

Z lastništvom kriptovalute ChainOpera AI se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup ChainOpera AI (COAI) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je ChainOpera AI (COAI)

ChainOpera AI empowers collaborative intelligence through a network of AI agents co-created and co-operated by the community. It is built on a Super AI app and a full-stack AI infrastructure that supports a creator economy for designing, distributing, and using AI agents; agent-centric model training and inference on distributed GPUs; and an AI-native blockchain for verifiable ownership, attribution, and transparent participation. ChainOpera transforms how intelligence is created and shared by aligning users, developers, and infrastructure providers through shared participation mechanisms, enabling a new era of open and collaborative AI.

ChainOpera AI Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje ChainOpera AI razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna ChainOpera AI spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o ChainOpera AI

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta ChainOpera AI?
Če bi kriptovaluta ChainOpera AI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute ChainOpera AI.
Pomembne panožne novosti ChainOpera AI (COAI)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Raziščite več o kriptovaluti ChainOpera AI

COAI USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na COAI z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami COAI USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte ChainOpera AI (COAI) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute ChainOpera AI v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
COAI/USDT
$1.1041
+1.04%
0.00% (USDT)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

