Današnja cena kriptovalute ChainOpera AI (COAI) v živo je $ 1.1041, s spremembo 1.04 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz COAI v USD je $ 1.1041 na COAI.
Kriptovaluta ChainOpera AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- COAI. V zadnjih 24 urah se je COAI trgovalo med $ 1.0244 (najnižje) in $ 1.27 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je COAI premaknil -2.13% v zadnji uri in -31.24% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 9.59M.
Tržne informacije ChainOpera AI (COAI)
--
----
$ 9.59M
$ 9.59M$ 9.59M
$ 1.10B
$ 1.10B$ 1.10B
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija ChainOpera AI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 9.59M. Obstoječa ponudba COAI je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.10B.
Zgodovina cene ChainOpera AI, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 1.0244
$ 1.0244$ 1.0244
24H Nizka
$ 1.27
$ 1.27$ 1.27
24H Visoka
$ 1.0244
$ 1.0244$ 1.0244
$ 1.27
$ 1.27$ 1.27
--
----
--
----
-2.13%
+1.04%
-31.24%
-31.24%
Zgodovina cen ChainOpera AI (COAI) v USD
Sledite spremembam cen ChainOpera AI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.011364
+1.04%
30 dni
$ -4.2684
-79.45%
60 dni
$ +1.0241
+1,280.12%
90 dni
$ +1.0241
+1,280.12%
Današnja sprememba cene ChainOpera AI
Danes je COAI zabeležil spremembo $ +0.011364 (+1.04%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene ChainOpera AI
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -4.2684 (-79.45%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene ChainOpera AI
Če pogled razširimo na 60 dni, se je COAI spremenil za $ +1.0241 (+1,280.12%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene ChainOpera AI
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +1.0241 (+1,280.12%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen ChainOpera AI (COAI) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto ChainOpera AI
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute ChainOpera AI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute ChainOpera AI?
ChainOpera AI (COAI) prices are influenced by several key factors:
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute ChainOpera AI?
People want to know ChainOpera AI (COAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility in the crypto market.
Napoved cene za kriptovaluto ChainOpera AI
Napoved cene ChainOpera AI (COAI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena COAI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen ChainOpera AI (COAI) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena ChainOpera AI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute ChainOpera AI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen COAI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute ChainOpera AI.
O ChainOpera AI
COAI is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing a means for secure, peer-to-peer transactions to take place. It was designed with the aim of facilitating seamless transactions, reducing the time and cost associated with traditional financial systems. COAI uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. It plays a significant role in the broader digital economy, with its primary use being a medium of exchange in the online marketplace. The asset's issuance model is based on a fixed supply, which helps in maintaining its value. COAI's ecosystem is growing, with increasing acceptance and utility in various sectors.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto ChainOpera AI
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto ChainOpera AI? Nakup COAI je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute ChainOpera AI. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute ChainOpera AI (COAI).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in ChainOpera AI bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto ChainOpera AI
Z lastništvom kriptovalute ChainOpera AI se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup ChainOpera AI (COAI) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
ChainOpera AI empowers collaborative intelligence through a network of AI agents co-created and co-operated by the community. It is built on a Super AI app and a full-stack AI infrastructure that supports a creator economy for designing, distributing, and using AI agents; agent-centric model training and inference on distributed GPUs; and an AI-native blockchain for verifiable ownership, attribution, and transparent participation. ChainOpera transforms how intelligence is created and shared by aligning users, developers, and infrastructure providers through shared participation mechanisms, enabling a new era of open and collaborative AI.
ChainOpera AI Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje ChainOpera AI razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o ChainOpera AI
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta ChainOpera AI?
Če bi kriptovaluta ChainOpera AI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute ChainOpera AI.
Koliko je kriptovaluta ChainOpera AI vredna danes?
Današnja cena kriptovalute ChainOpera AI je $ 1.1041. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta ChainOpera AI še vedno dobra naložba?
ChainOpera AI ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v COAI, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto ChainOpera AI?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto ChainOpera AI v vrednosti $ 9.59M.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute ChainOpera AI?
Cena kriptovalute COAI se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute ChainOpera AI v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena COAI.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute ChainOpera AI?
Na ceno COAI vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,278.87
+1.46%
ETH
3,451.01
+4.65%
SOL
161.25
+3.75%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1041
+1.04%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za COAI na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par COAI/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute ChainOpera AI gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute ChainOpera AI letos rasla?
Cena kriptovalute ChainOpera AI bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute ChainOpera AI (COAI).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:07:07 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.