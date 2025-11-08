Današnja cena ChainOpera AI

Današnja cena kriptovalute ChainOpera AI (COAI) v živo je $ 1.1041, s spremembo 1.04 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz COAI v USD je $ 1.1041 na COAI.

Kriptovaluta ChainOpera AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- COAI. V zadnjih 24 urah se je COAI trgovalo med $ 1.0244 (najnižje) in $ 1.27 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je COAI premaknil -2.13% v zadnji uri in -31.24% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 9.59M.

Tržne informacije ChainOpera AI (COAI)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 9.59M$ 9.59M $ 9.59M Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.10B$ 1.10B $ 1.10B Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija ChainOpera AI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 9.59M. Obstoječa ponudba COAI je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.10B.