Na podlagi vaše napovedi bi lahko ChainOpera AI zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 1.1045.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko ChainOpera AI zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 1.1597.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena COAI za leto 2027 $ 1.2177 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena COAI za leto 2028 $ 1.2785 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena COAI v letu 2029 $ 1.3425 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena COAI v letu 2030 $ 1.4096 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena ChainOpera AI lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 2.2961.

Leta 2050 bi se cena ChainOpera AI lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 3.7402.