Današnja cena kriptovalute Clash v živo je 0.040994 USD. Tržna kapitalizacija CLASH je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz CLASH v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o CLASH

Informacije o ceni CLASH

Kaj je CLASH

Tokenomika CLASH

Napoved cen CLASH

Zgodovina CLASH

CLASH Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute CLASH v fiat

Spot CLASH

Terminske pogodbe CLASH USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Clash Logotip

Cena Clash(CLASH)

Cena 1 CLASH v USD v živo:

$0.040994
-4.60%1D
USD
Clash (CLASH) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:06:47 (UTC+8)

Današnja cena Clash

Današnja cena kriptovalute Clash (CLASH) v živo je $ 0.040994, s spremembo 4.60 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CLASH v USD je $ 0.040994 na CLASH.

Kriptovaluta Clash je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- CLASH. V zadnjih 24 urah se je CLASH trgovalo med $ 0.040531 (najnižje) in $ 0.0519 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je CLASH premaknil -1.36% v zadnji uri in -13.36% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 81.52K.

Tržne informacije Clash (CLASH)

$ 81.52K
$ 0.00
SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Clash je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 81.52K. Obstoječa ponudba CLASH je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.

Zgodovina cene Clash, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.040531
24H Nizka
$ 0.0519
24H Visoka

$ 0.040531
$ 0.0519
-1.36%

-4.60%

-13.36%

-13.36%

Zgodovina cen Clash (CLASH) v USD

Sledite spremembam cen Clash za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.00197665-4.60%
30 dni$ -0.011259-21.55%
60 dni$ +0.037494+1,071.25%
90 dni$ +0.037494+1,071.25%
Današnja sprememba cene Clash

Danes je CLASH zabeležil spremembo $ -0.00197665 (-4.60%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Clash

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.011259 (-21.55%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Clash

Če pogled razširimo na 60 dni, se je CLASH spremenil za $ +0.037494 (+1,071.25%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Clash

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.037494 (+1,071.25%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Clash (CLASH) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Clash.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Clash

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Clash, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Clash?

Several key factors influence Clash (CLASH) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact CLASH pricing.

Supply & Demand: Token circulation, staking rewards, and trading volume directly affect price movements.

Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform growth drive demand.

Technical Development: Updates, new features, and roadmap progress influence investor interest.

Regulatory News: Government policies and legal developments in crypto space affect all tokens.

Competition: Performance relative to similar gaming/DeFi tokens impacts market position.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price volatility.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Clash?

People want to know Clash (CLASH) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio valuation, market trend analysis, and profit/loss calculations. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, assess investment performance, and manage risk effectively in the dynamic cryptocurrency market.

Napoved cene za kriptovaluto Clash

Napoved cene Clash (CLASH) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CLASH v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Clash (CLASH) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Clash lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Clash v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CLASH za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Clash.

O Clash

CLASH is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem, designed to facilitate transactions and interactions within gaming environments. The primary role of CLASH is to serve as an in-game currency, allowing users to purchase virtual goods, participate in online tournaments, and access exclusive content. It employs a decentralized consensus mechanism, ensuring secure and transparent transactions. The supply of CLASH tokens is predetermined and issued through a process known as mining, similar to many other cryptocurrencies. As part of the broader blockchain gaming industry, CLASH aims to provide a seamless, decentralized solution for in-game transactions and to enhance the overall gaming experience.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Clash

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Clash? Nakup CLASH je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Clash. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Clash (CLASH).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Clash bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Clash (CLASH)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Clash

Z lastništvom kriptovalute Clash se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Clash (CLASH) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Ustvarjalec
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
Ustvarjalec
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Clash Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Clash razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Clash

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Clash?
Če bi kriptovaluta Clash rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Clash.
Pomembne panožne novosti Clash (CLASH)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti Clash

CLASH USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na CLASH z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami CLASH USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Clash (CLASH) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Clash v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
CLASH/USDT
$0.040994
-4.58%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

