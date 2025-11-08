Današnja cena Clash

Današnja cena kriptovalute Clash (CLASH) v živo je $ 0.040994, s spremembo 4.60 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CLASH v USD je $ 0.040994 na CLASH.

Kriptovaluta Clash je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- CLASH. V zadnjih 24 urah se je CLASH trgovalo med $ 0.040531 (najnižje) in $ 0.0519 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je CLASH premaknil -1.36% v zadnji uri in -13.36% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 81.52K.

Tržne informacije Clash (CLASH)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 81.52K$ 81.52K $ 81.52K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Clash je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 81.52K. Obstoječa ponudba CLASH je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.