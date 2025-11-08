Današnja cena xMoney

Današnja cena kriptovalute xMoney (XMN) v živo je $ 0.04108, s spremembo 5.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XMN v USD je $ 0.04108 na XMN.

Kriptovaluta xMoney je trenutno na #3740. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 XMN. V zadnjih 24 urah se je XMN trgovalo med $ 0.04074 (najnižje) in $ 0.04366 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.11390037525327498, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.019550382433716446.

V kratkoročni uspešnosti se je XMN premaknil -0.63% v zadnji uri in -23.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 73.84K.

Tržne informacije xMoney (XMN)

Uvrstitev No.3740 Tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 73.84K$ 73.84K $ 73.84K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 410.80M$ 410.80M $ 410.80M Zaloga v obtoku 0.00 0.00 0.00 Največja ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Skupna ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Hitrost kroženja 0.00% Javna veriga blokov SUI

Trenutna tržna kapitalizacija xMoney je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 73.84K. Obstoječa ponudba XMN je 0.00, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 410.80M.