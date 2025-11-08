BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute xMoney v živo je 0.04108 USD. Tržna kapitalizacija XMN je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz XMN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute xMoney v živo je 0.04108 USD. Tržna kapitalizacija XMN je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz XMN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena xMoney(XMN)

Cena 1 XMN v USD v živo:

$0.04108
-5.12%1D
USD
xMoney (XMN) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:06:59 (UTC+8)

Današnja cena xMoney

Današnja cena kriptovalute xMoney (XMN) v živo je $ 0.04108, s spremembo 5.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XMN v USD je $ 0.04108 na XMN.

Kriptovaluta xMoney je trenutno na #3740. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 XMN. V zadnjih 24 urah se je XMN trgovalo med $ 0.04074 (najnižje) in $ 0.04366 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.11390037525327498, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.019550382433716446.

V kratkoročni uspešnosti se je XMN premaknil -0.63% v zadnji uri in -23.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 73.84K.

Tržne informacije xMoney (XMN)

No.3740

$ 0.00
$ 73.84K
$ 410.80M
0.00
10,000,000,000
10,000,000,000
0.00%

SUI

Trenutna tržna kapitalizacija xMoney je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 73.84K. Obstoječa ponudba XMN je 0.00, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 410.80M.

Zgodovina cene xMoney, USD

24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka

-0.63%

-5.12%

-23.00%

-23.00%

Zgodovina cen xMoney (XMN) v USD

Sledite spremembam cen xMoney za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0022168-5.12%
30 dni$ -0.06015-59.42%
60 dni$ +0.03608+721.60%
90 dni$ +0.03608+721.60%
Današnja sprememba cene xMoney

Danes je XMN zabeležil spremembo $ -0.0022168 (-5.12%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene xMoney

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.06015 (-59.42%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene xMoney

Če pogled razširimo na 60 dni, se je XMN spremenil za $ +0.03608 (+721.60%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene xMoney

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.03608 (+721.60%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen xMoney (XMN) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen xMoney.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto xMoney

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute xMoney, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute xMoney?

Several key factors influence xMoney (XMN) prices:

Market Demand & Supply: Trading volume and token circulation affect price dynamics.

Utility & Adoption: Real-world use cases and platform integration drive value.

Market Sentiment: Investor confidence and community support impact pricing.

Regulatory News: Government policies on crypto affect all tokens including XMN.

Technical Developments: Platform updates, partnerships, and roadmap progress influence investor interest.

Overall Crypto Market: Bitcoin and major altcoin movements often correlate with smaller tokens.

Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect price stability.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute xMoney?

People want to know xMoney (XMN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, calculating profits/losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps investors manage risk.

Napoved cene za kriptovaluto xMoney

Napoved cene xMoney (XMN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena XMN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen xMoney (XMN) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena xMoney lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute xMoney v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen XMN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute xMoney.

O xMoney

Motion (XMN) is a cryptocurrency that operates on a decentralized blockchain network. It is designed to provide a secure, private, and untraceable payment system for users. The XMN blockchain utilizes the Proof of Work (PoW) consensus mechanism and the CryptoNight hashing algorithm, which is known for its ASIC resistance and suitability for CPU and GPU mining. Motion's primary use case is to facilitate peer-to-peer transactions, offering users an alternative to traditional financial systems by promoting anonymity and financial freedom. The total supply of XMN is capped at 21 million coins, with block rewards decreasing over time to control issuance.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto xMoney

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto xMoney? Nakup XMN je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute xMoney. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute xMoney (XMN).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in xMoney bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu xMoney (XMN)

Kaj lahko storite s kriptovaluto xMoney

Z lastništvom kriptovalute xMoney se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup xMoney (XMN) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je xMoney (XMN)

xMoney (XMN) is a MiCA-compliant multi-functional token designed to bridge traditional finance with blockchain innovation. XMN is embedded directly into xMoney’s licensed and regulated payment infrastructure, enabling merchants and consumers to transact with speed, trust, and regulatory clarity. xMoney provides a unified ecosystem of fiat and crypto payments, card issuing, stablecoin settlement, and on/off-ramp solutions. By integrating XMN as the core utility token, the platform delivers tangible benefits to both merchants and users. Merchants can access lower transaction fees, loyalty-embedded payments, and token-based settlement options, while consumers earn rewards and participate in governance. Unlike most utility tokens, XMN has real-world adoption from day one. It is integrated into xMoney’s regulated payment gateway and services already used by businesses across Europe. Its design follows the EU’s MiCA framework, ensuring compliance and transparency, and establishing credibility with exchanges, institutions, and merchants worldwide.

xMoney Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje xMoney razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna xMoney spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o xMoney

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta xMoney?
Če bi kriptovaluta xMoney rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute xMoney.
Pomembne panožne novosti xMoney (XMN)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti xMoney

XMN USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na XMN z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami XMN USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte xMoney (XMN) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute xMoney v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
XMN/USDT
$0.04108
$0.04108$0.04108
-5.14%
0.00% (USDT)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

