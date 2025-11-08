BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Collector Crypt v živo je 0.07067 USD. Tržna kapitalizacija CARDS je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz CARDS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Collector Crypt v živo je 0.07067 USD. Tržna kapitalizacija CARDS je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz CARDS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o CARDS

Informacije o ceni CARDS

Kaj je CARDS

Tokenomika CARDS

Napoved cen CARDS

Zgodovina CARDS

CARDS Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute CARDS v fiat

Spot CARDS

Terminske pogodbe CARDS USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Collector Crypt Logotip

Cena Collector Crypt(CARDS)

Cena 1 CARDS v USD v živo:

$0.07072
$0.07072$0.07072
+31.71%1D
USD
Collector Crypt (CARDS) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:06:11 (UTC+8)

Današnja cena Collector Crypt

Današnja cena kriptovalute Collector Crypt (CARDS) v živo je $ 0.07067, s spremembo 31.71 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CARDS v USD je $ 0.07067 na CARDS.

Kriptovaluta Collector Crypt je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- CARDS. V zadnjih 24 urah se je CARDS trgovalo med $ 0.05222 (najnižje) in $ 0.092 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je CARDS premaknil +0.36% v zadnji uri in +1.17% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 147.10K.

Tržne informacije Collector Crypt (CARDS)

--
----

$ 147.10K
$ 147.10K$ 147.10K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Collector Crypt je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 147.10K. Obstoječa ponudba CARDS je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.

Zgodovina cene Collector Crypt, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.05222
$ 0.05222$ 0.05222
24H Nizka
$ 0.092
$ 0.092$ 0.092
24H Visoka

$ 0.05222
$ 0.05222$ 0.05222

$ 0.092
$ 0.092$ 0.092

--
----

--
----

+0.36%

+31.71%

+1.17%

+1.17%

Zgodovina cen Collector Crypt (CARDS) v USD

Sledite spremembam cen Collector Crypt za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0170263+31.71%
30 dni$ -0.11423-61.78%
60 dni$ -0.17143-70.81%
90 dni$ +0.02067+41.34%
Današnja sprememba cene Collector Crypt

Danes je CARDS zabeležil spremembo $ +0.0170263 (+31.71%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Collector Crypt

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.11423 (-61.78%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Collector Crypt

Če pogled razširimo na 60 dni, se je CARDS spremenil za $ -0.17143 (-70.81%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Collector Crypt

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.02067 (+41.34%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Collector Crypt (CARDS) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Collector Crypt.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Collector Crypt

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Collector Crypt, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Collector Crypt?

Several key factors influence Collector Crypt (CARDS) prices:

1. Market demand and trading volume
2. Overall cryptocurrency market sentiment
3. NFT and gaming sector trends
4. Platform utility and adoption rates
5. Token scarcity and supply mechanics
6. Community engagement and partnerships
7. Technical developments and roadmap progress

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Collector Crypt?

People want to know Collector Crypt (CARDS) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying market trends, timing buy/sell opportunities, and assessing investment performance. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.

Napoved cene za kriptovaluto Collector Crypt

Napoved cene Collector Crypt (CARDS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CARDS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Collector Crypt (CARDS) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Collector Crypt lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Collector Crypt v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CARDS za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Collector Crypt.

O Collector Crypt

CardStarter (CARDS) is a decentralized accelerator and swapping platform built on the Cardano blockchain. It serves as a launchpad for new projects, providing a platform for early-stage Cardano innovations to raise capital in a decentralized manner. CARDS uses a unique tiered system for its Initial DEX Offerings (IDOs), allowing participants to gain access to pre-sales based on the number of CARDS tokens they hold. The platform also provides project auditing, ensuring the legitimacy and security of the projects launched. As a community-driven platform, CARDS holders can also vote on key decisions, contributing to the platform's governance.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Collector Crypt

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Collector Crypt? Nakup CARDS je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Collector Crypt. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Collector Crypt (CARDS).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Collector Crypt bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Collector Crypt (CARDS)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Collector Crypt

Z lastništvom kriptovalute Collector Crypt se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Collector Crypt (CARDS) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Collector Crypt (CARDS)

RWA Pokemon cards on Solana

Collector Crypt Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Collector Crypt razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Collector Crypt

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Collector Crypt?
Če bi kriptovaluta Collector Crypt rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Collector Crypt.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:06:11 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Collector Crypt (CARDS)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Collector Crypt

CARDS USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na CARDS z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami CARDS USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Collector Crypt (CARDS) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Collector Crypt v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
CARDS/USDT
$0.07072
$0.07072$0.07072
+31.76%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.5873
$2.5873$2.5873

+5,074.60%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004433
$0.00004433$0.00004433

+786.60%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000016660
$0.000016660$0.000016660

+177.66%

Flux

Flux

FLUX

$0.23982
$0.23982$0.23982

+119.35%

0G

0G

0G

$1.549
$1.549$1.549

+48.37%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz CARDS v USD

Znesek

CARDS
CARDS
USD
USD

1 CARDS = 0.07067 USD