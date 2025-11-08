Današnja cena Collector Crypt

Današnja cena kriptovalute Collector Crypt (CARDS) v živo je $ 0.07067, s spremembo 31.71 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CARDS v USD je $ 0.07067 na CARDS.

Kriptovaluta Collector Crypt je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- CARDS. V zadnjih 24 urah se je CARDS trgovalo med $ 0.05222 (najnižje) in $ 0.092 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je CARDS premaknil +0.36% v zadnji uri in +1.17% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 147.10K.

Tržne informacije Collector Crypt (CARDS)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 147.10K$ 147.10K $ 147.10K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Collector Crypt je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 147.10K. Obstoječa ponudba CARDS je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.