Današnja cena kriptovalute Collector Crypt v živo je 0.07067 USD. Tržna kapitalizacija CARDS je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz CARDS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Collector Crypt v živo je 0.07067 USD. Tržna kapitalizacija CARDS je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz CARDS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Kriptovaluta Collector Crypt je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- CARDS. V zadnjih 24 urah se je CARDS trgovalo med $ 0.05222 (najnižje) in $ 0.092 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je CARDS premaknil +0.36% v zadnji uri in +1.17% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 147.10K.
Tržne informacije Collector Crypt (CARDS)
$ 147.10K
$ 0.00
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija Collector Crypt je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 147.10K. Obstoječa ponudba CARDS je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.
Zgodovina cene Collector Crypt, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.05222
24H Nizka
$ 0.092
24H Visoka
$ 0.05222
$ 0.092
--
--
+0.36%
+31.71%
+1.17%
+1.17%
Zgodovina cen Collector Crypt (CARDS) v USD
Sledite spremembam cen Collector Crypt za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0170263
+31.71%
30 dni
$ -0.11423
-61.78%
60 dni
$ -0.17143
-70.81%
90 dni
$ +0.02067
+41.34%
Današnja sprememba cene Collector Crypt
Danes je CARDS zabeležil spremembo $ +0.0170263 (+31.71%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Collector Crypt
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.11423 (-61.78%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Collector Crypt
Če pogled razširimo na 60 dni, se je CARDS spremenil za $ -0.17143 (-70.81%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Collector Crypt
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.02067 (+41.34%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Collector Crypt (CARDS) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Collector Crypt
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Collector Crypt, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Collector Crypt?
Several key factors influence Collector Crypt (CARDS) prices:
1. Market demand and trading volume 2. Overall cryptocurrency market sentiment 3. NFT and gaming sector trends 4. Platform utility and adoption rates 5. Token scarcity and supply mechanics 6. Community engagement and partnerships 7. Technical developments and roadmap progress
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Collector Crypt?
People want to know Collector Crypt (CARDS) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying market trends, timing buy/sell opportunities, and assessing investment performance. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.
Napoved cene za kriptovaluto Collector Crypt
Napoved cene Collector Crypt (CARDS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CARDS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Collector Crypt (CARDS) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Collector Crypt lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Collector Crypt v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CARDS za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Collector Crypt.
O Collector Crypt
CardStarter (CARDS) is a decentralized accelerator and swapping platform built on the Cardano blockchain. It serves as a launchpad for new projects, providing a platform for early-stage Cardano innovations to raise capital in a decentralized manner. CARDS uses a unique tiered system for its Initial DEX Offerings (IDOs), allowing participants to gain access to pre-sales based on the number of CARDS tokens they hold. The platform also provides project auditing, ensuring the legitimacy and security of the projects launched. As a community-driven platform, CARDS holders can also vote on key decisions, contributing to the platform's governance.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Collector Crypt
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Collector Crypt? Nakup CARDS je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Collector Crypt.
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Collector Crypt bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Collector Crypt
Z lastništvom kriptovalute Collector Crypt se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva.
Nakup Collector Crypt (CARDS) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Collector Crypt
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Collector Crypt?
Če bi kriptovaluta Collector Crypt rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Collector Crypt.
Koliko je kriptovaluta Collector Crypt vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Collector Crypt je $ 0.07067. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Collector Crypt še vedno dobra naložba?
Collector Crypt ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v CARDS, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Collector Crypt?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Collector Crypt v vrednosti $ 147.10K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Collector Crypt?
Cena kriptovalute CARDS se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Collector Crypt v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena CARDS.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Collector Crypt?
Na ceno CARDS vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,280.5
+1.46%
ETH
3,450.32
+4.63%
SOL
161.11
+3.66%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.108
+1.40%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za CARDS na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par CARDS/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Collector Crypt gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Collector Crypt letos rasla?
Cena kriptovalute Collector Crypt bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Collector Crypt (CARDS).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:06:11 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Collector Crypt (CARDS)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
