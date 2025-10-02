Tokenomika BitcoinSV (BSV)
Tokenomika in analiza cen BitcoinSV (BSV)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za BitcoinSV (BSV), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o BitcoinSV (BSV)
The Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably.
Tokenomika BitcoinSV (BSV): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike BitcoinSV (BSV) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BSV, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BSV.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BSV, raziščite ceno žetona BSV v živo!
Zgodovina cen BitcoinSV (BSV)
Analiza zgodovine cen BSV pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
