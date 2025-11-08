Današnja cena kriptovalute Ibiza Final Boss v živo je 0.0002678 USD. Tržna kapitalizacija BOSS je 249,147.7055955217746 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BOSS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Ibiza Final Boss v živo je 0.0002678 USD. Tržna kapitalizacija BOSS je 249,147.7055955217746 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BOSS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Ibiza Final Boss (BOSS) v živo je $ 0.0002678, s spremembo 12.76 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BOSS v USD je $ 0.0002678 na BOSS.
Kriptovaluta Ibiza Final Boss je trenutno na #2778. mestu s tržno kapitalizacijo $ 249.15K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 930.35M BOSS. V zadnjih 24 urah se je BOSS trgovalo med $ 0.0002345 (najnižje) in $ 0.0003402 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04818861394228114, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000170877417044728.
V kratkoročni uspešnosti se je BOSS premaknil +2.01% v zadnji uri in -33.60% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 57.84K.
Tržne informacije Ibiza Final Boss (BOSS)
No.2778
$ 249.15K
$ 57.84K
$ 249.16K
930.35M
930,382,708.578407
930,349,908.870507
99.99%
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija Ibiza Final Boss je $ 249.15K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 57.84K. Obstoječa ponudba BOSS je 930.35M, skupna ponudba pa znaša 930349908.870507. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 249.16K.
Zgodovina cene Ibiza Final Boss, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0002345
24H Nizka
$ 0.0003402
24H Visoka
$ 0.0002345
$ 0.0003402
$ 0.04818861394228114
$ 0.000170877417044728
+2.01%
+12.76%
-33.60%
-33.60%
Zgodovina cen Ibiza Final Boss (BOSS) v USD
Sledite spremembam cen Ibiza Final Boss za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.000030282
+12.76%
30 dni
$ -0.0008052
-75.05%
60 dni
$ -0.0020512
-88.46%
90 dni
$ -0.0107122
-97.57%
Današnja sprememba cene Ibiza Final Boss
Danes je BOSS zabeležil spremembo $ +0.000030282 (+12.76%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Ibiza Final Boss
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0008052 (-75.05%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Ibiza Final Boss
Če pogled razširimo na 60 dni, se je BOSS spremenil za $ -0.0020512 (-88.46%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Ibiza Final Boss
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0107122 (-97.57%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Ibiza Final Boss (BOSS) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Ibiza Final Boss
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Ibiza Final Boss, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Ibiza Final Boss?
Several key factors influence Ibiza Final Boss (BOSS) token prices:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact BOSS pricing.
Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and potential growth.
Project Development: Updates, partnerships, and roadmap progress affect investor perception and token value.
Community Engagement: Active social media presence and community support drive adoption and demand.
Utility and Use Cases: Real-world applications and token functionality within the Ibiza ecosystem influence long-term value.
Supply Mechanics: Token distribution, burning mechanisms, and circulation supply directly affect scarcity and pricing.
Exchange Listings: New exchange availability increases accessibility and trading opportunities.
Regulatory News: Cryptocurrency regulations and compliance developments impact investor confidence.
Market Competition: Performance relative to similar gaming or entertainment tokens affects positioning.
Whale Activity: Large holder transactions can create significant price movements due to relatively smaller market cap.
These factors interact dynamically, creating complex price movements that reflect both fundamental project value and speculative trading behavior in the cryptocurrency market.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Ibiza Final Boss?
People want to know Ibiza Final Boss (BOSS) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market analysis, and investment timing. Active traders need real-time pricing to execute buy/sell orders effectively. Investors monitor daily fluctuations to assess performance.
Napoved cene za kriptovaluto Ibiza Final Boss
Napoved cene Ibiza Final Boss (BOSS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BOSS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Ibiza Final Boss (BOSS) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Ibiza Final Boss lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Ibiza Final Boss v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BOSS za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Ibiza Final Boss.
O Ibiza Final Boss
BOSS Token (BOSS) is a cryptocurrency token that operates on the Ethereum platform. It is designed to serve as a utility token within the Boss Gaming ecosystem, a decentralized platform that aims to revolutionize the online gaming industry. BOSS is used for transactions, rewards, and incentives within the ecosystem, promoting a more engaging and interactive gaming experience. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to earn rewards by staking their tokens. The supply of BOSS tokens is capped, creating a deflationary model that aims to maintain the token's value over time.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Ibiza Final Boss
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Ibiza Final Boss? Nakup BOSS je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Ibiza Final Boss. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Ibiza Final Boss (BOSS).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 930.35M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Ibiza Final Boss bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Ibiza Final Boss
Z lastništvom kriptovalute Ibiza Final Boss se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Ibiza Final Boss (BOSS) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Ibiza Final Boss
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Ibiza Final Boss?
Če bi kriptovaluta Ibiza Final Boss rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Ibiza Final Boss.
Koliko je kriptovaluta Ibiza Final Boss vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Ibiza Final Boss je $ 0.0002678. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Ibiza Final Boss še vedno dobra naložba?
Ibiza Final Boss ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v BOSS, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Ibiza Final Boss?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Ibiza Final Boss v vrednosti $ 57.84K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Ibiza Final Boss?
Cena kriptovalute BOSS se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Ibiza Final Boss v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena BOSS.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Ibiza Final Boss?
Na ceno BOSS vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,301.73
+1.48%
ETH
3,451.53
+4.67%
SOL
161.15
+3.69%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1126
+1.82%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za BOSS na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par BOSS/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Ibiza Final Boss gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Ibiza Final Boss letos rasla?
Cena kriptovalute Ibiza Final Boss bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Ibiza Final Boss (BOSS).
Pomembne panožne novosti Ibiza Final Boss (BOSS)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.