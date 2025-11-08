Današnja cena Ibiza Final Boss

Današnja cena kriptovalute Ibiza Final Boss (BOSS) v živo je $ 0.0002678, s spremembo 12.76 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BOSS v USD je $ 0.0002678 na BOSS.

Kriptovaluta Ibiza Final Boss je trenutno na #2778. mestu s tržno kapitalizacijo $ 249.15K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 930.35M BOSS. V zadnjih 24 urah se je BOSS trgovalo med $ 0.0002345 (najnižje) in $ 0.0003402 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04818861394228114, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000170877417044728.

V kratkoročni uspešnosti se je BOSS premaknil +2.01% v zadnji uri in -33.60% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 57.84K.

Tržne informacije Ibiza Final Boss (BOSS)

Uvrstitev No.2778 Tržna kapitalizacija $ 249.15K$ 249.15K $ 249.15K Volumen (24H) $ 57.84K$ 57.84K $ 57.84K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 249.16K$ 249.16K $ 249.16K Zaloga v obtoku 930.35M 930.35M 930.35M Največja ponudba 930,382,708.578407 930,382,708.578407 930,382,708.578407 Skupna ponudba 930,349,908.870507 930,349,908.870507 930,349,908.870507 Hitrost kroženja 99.99% Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Ibiza Final Boss je $ 249.15K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 57.84K. Obstoječa ponudba BOSS je 930.35M, skupna ponudba pa znaša 930349908.870507. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 249.16K.