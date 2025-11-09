Na podlagi vaše napovedi bi lahko Ibiza Final Boss zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.000233.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Ibiza Final Boss zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.000245.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena BOSS za leto 2027 $ 0.000257 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena BOSS za leto 2028 $ 0.000270 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BOSS v letu 2029 $ 0.000284 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BOSS v letu 2030 $ 0.000298 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Ibiza Final Boss lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.000486.

Leta 2050 bi se cena Ibiza Final Boss lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.000791.